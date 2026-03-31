बम-मिसाइलों के बाद अब ईरान का अमेरिका पर बड़ा वार, निशाने पर 18 टेक कंपनियां; IRGC ने दी चेतावनी

Middle East War: पश्चिम एशिया में एक महीने से जंग जारी है. ईरान-इजरायल लगातार एक दूसरे पर बमों और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं. वहीं अब यह कार्रवाई आसमान और जमीन से होते हुए सीधा टेक्नोलॉजी तक भी पहुंच गई है. बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने 18 अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के खिलाफ साइबर अटैक को लेकर चेतावनी जारी की है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे दिग्गज कंपनियां शामिल हैं.

निशाने पर टेक कंपनियां

IRGC ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के साथ ही गूगल, इंटेल, बोइंग जैसे बड़ी टेक कंपनियों के लिए भी चेतावनी जारी की है. IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए आतंकवादी ऑपरेशनों के जवाब में इन कंपनियों को लीगल टारगेट माना जाएगा. इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी ICT और AI कंपनियां हत्याओं की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाती हैं.

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कब होगा हमला?

IRGC ने यह भी घोषणा की कि ईरान में आतंकवाद के बदले में इन कंपनियों की संबंधित सुविधाओं पर हमला किया जाएगा. बयान के मुताबिक कर्मचारियों और आस-पास रहने वाले लोगों को एक किलोमीटर के दायरे से बाहर निकलने की सलाह दी गई है. बताया जा रहा है कि यह जवाबी कार्रवाई बुधवार 1 अप्रैल 2026 को तेहरान के समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होने वाली है.

Iran threatens Microsoft, Apple, Google & other top US companies 'For every assassination, one American company will be destroyed' 'Expect destruction of their relevant units starting Wednesday, April 1, in response to each assassination in Iran' pic.twitter.com/RNMaIWBBrH — RT (@RT_com) March 31, 2026

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रडार पर ये कंपनियां

IRGC ने अपने बयान में जिन अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दी है उनमें सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, पलान्टिर, एनवीडिया, जे पी मॉर्गन, टेस्ला, जीई, स्पायर सॉल्यूशंस, जी42 और बोइंग शामिल है. बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही ईरान की एक हैकिंग वैबसाइट ने अमेरिका के FBI डायरेक्टर काश पटेल का पर्सनल जीमेल अकाउंट हैक किया था.