सोया हुआ था 'दानव', ईरान ने पहली बार जंग में निकाला, क्या अब इजरायल-US पर बरपेगा असली कहर?

Iran Missile Power: ईरान ने पहली बार एमआरबीएम मिसाइलों के लिए ड्यूल (डबल) लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. ये मिसाइल सिस्टम बेहद ही घातक है, जो अमेरिकी ठिकाने और पड़ोसी खाड़ी देशों में तबाही मचाने के लिए काफी हैं.
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Iran War: अमेरिका और ईरान की जंग का फाइनल चैप्टर शुरू हो गया है. ट्रंप सभ्यता के अंत की धमकी दे चुके हैं. लेकिन ईरान ने ना सिर्फ झुकने से इनकार कर दिया बल्कि साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि ना तो सीजफायर होगा और ना ही सरेंडर. ईरान ने यह भी कहा कि वह होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेगा. ऐसे में अब जंग किस ओर जाएगी, यह तो आने वाले कुछ घंटों में पता चल जाएगा. लेकिन उससे पहले ईरान ने पहली बार अपने पावरबैंक से 'दानव' को बाहर निकाल लिया है.
ईरान ने जंग में पहली बार एमआरबीएम सॉलिड फ्यूल मिसाइल के लिए ड्यूल (डबल) लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है.यानी ईरान ने ठान ली है कि वह दुश्मनों पर दोहरा कहर बरपाएगा.
मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां ईरान के पास सबसे ज्यादा विभिन्न तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है. ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो ये 1000-3000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं. इसी महीने ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया में हमला कर सबको हैरान कर दिया था. यह टारगेट करीब 4000 किलोमीटर था.ईरान की कुछ मिसाइलें एमआरबीएम पुराने जमाने के नॉर्थ कोरियाई टेक्नोलॉजी वाले लिक्विड फ्यूल्ड सिस्टम पर आधारित हैं , जबकि कुछ मोबाइल सॉलिड फ्यूल वेरिएंट्स पर.
माना जाता है कि ईरान के पास कुल 3000 मिसाइलें हैं. हालांकि इजरायल और अमेरिका के हमलों में उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में काफी गिरावट आई है. जंग में अब तक विभिन्न क्षेत्रों में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें अमेरिका और इजरायल के बेस भी शामिल हैं.हालांकि ईरान के पास इमाम अली और खोर्रमबाद में ऐसे बेस हैं, जहां अंडरग्राउंड मिसाइलों का जखीरा है.
अब आपको बताते हैं कि ईरान के पास कौन कौन सी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं:ईरान की मिसाइल पावर