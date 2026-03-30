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Hindi Newsदुनियाजहां आ रही थी अड़चन, उससे निपटने की तैयारी में ईरान! परमाणु बम बनाने के लिए हर नियम तोड़ेगा तेहरान?

जहां आ रही थी 'अड़चन', उससे निपटने की तैयारी में ईरान! परमाणु बम बनाने के लिए हर नियम तोड़ेगा तेहरान?

  पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक अहम खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर निकलने की योजना पर विचार कर रहा है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:28 PM IST
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मोजतबा खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता. फोटो- एक्स
मोजतबा खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता. फोटो- एक्स

Iran on Nuclear Weapons:  पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक अहम खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से बाहर निकलने की योजना पर विचार कर रहा है. अगर तेहरान की ओर से ऐसा फैसला लिया जाता है, तो वह परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर बनी पाबंदियों से खुद को दूर कर लेगा. जानकारों का मानना है कि इससे ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने का रास्ता खुल जाएगा. 

दरअसल, जंग के बीच ऐसी खबरें आई हैं, जिसमें बताया गया कि ईरान की संसद NPT से बाहर निकलने की संभावना पर विचार कर रही है. बता दें कि यह एक ऐसा कदम होगा, जो तेहरान को परमाणु हथियार विकसित करने के पर लगे अंतरराष्ट्रीय बैन से अलग कर देगा. इसके अलावा ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर होने वाली वैश्विक निगरानी भी हट जाएगी. 

ईरान का क्या कहना है? 

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान इस संधि से बाहर निकलने की रणनीति को सही ठहरा रहा है. ईरान की ओर से इस पूरे मसले पर अंतरराष्ट्रीय बुलिंग का हवाला दिया गया है. ईरान यह फैसला ऐसे समय पर लेने की प्लानिंग में है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से धमकी दी गई है वह तेहरान के यूरेनियम पर कब्जा कर लेंगे. 

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'संधि में शामिल होने का कोई लाभ नहीं'

इस मामले को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ऐसी संधि में शामिल होने का कोई फायदा नहीं, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव डालने वाले पक्ष हमें इसके अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने देते. इसके अलावा हमार परमाणु संयंत्रों पर हमला भी करते हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश में नहीं रहा और भविष्य में भी हम ऐसा नहीं करने वाले. 

अमेरिका का दावा- ईरान बना रहा परमाणु हथियार 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि ईरान छिप-छिप कर परमाणु हथियार बना रहा है. अमेरिका का दावा है कि तेहरान को अगर ऐसा करने से नहीं रोका गया, तो वह बड़ी तबाही मचा देगा. इस आरोप को आधार मानते हुए इसी साल फरवरी में अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर तेहरान पर हमला किया. इसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया. अमेरिका के परमाणु हथियार बनाने वाले दावों को तेहरान ने खारिज किया है. 

(यह भी पढ़ें: विदेशी दौरे बंद, AC चलाने की मनाही, ईरान की जंग में 'झुलसा' मिडिल ईस्ट का ये देश)

 

लेकिन विशेषज्ञ जता रहे चिंता...

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना हुआ है. वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान साल 1970 की संधि से खुद को बाहर करता है, तो इससे कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं. 

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में स्थिरता बढ़ेगी और यह नई प्रतिबंधों के साथ कूटनीतिक अलगाव को जन्म दे सकता है. बताया जाता है कि साल 2018 के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी विकसित हुआ है. कई मौकों पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने तेहरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर चिंता भी व्यक्त की है. 

अमेरिका के लिए खतरे की घंटी!

ईरानी संसद अगर इस मसले पर फैसला करती है और ईरान खुद को इस संधि से बाहर निकालता है, तो यह अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी होगी. एनपीटी से बाहर निकलने के बाद ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगने वाले सभी प्रतिबंध शून्य हो जाएंगे. ऐसे में नियमों का हवाला देते हुए अमेरिका किसी भी कीमत पर तेहरान पर दबाव नहीं बना पाएगा.   

(यह भी पढ़ें: एक-दूसरे के तेल संसाधनों को तबाह करने पर पहुंची जंग, ईरान ने इजरायल की हाइफा रिफाइनरी पर दागी मिसाइल)

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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