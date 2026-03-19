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सरेंडर करो या परिवार मरेगा... जंग में मोसाद का डरावना प्लान, ईरानी कमांडरों पर नकेल की तैयारी

Iran War Live Updates: ईरान और अमेरिका-इजरायल की जंग को 20 दिन हो गए हैं. जंग में इतनी मिसाइलें गरज रही हैं कि अब पूरी दुनिया थर्रा रही है. सबको अंदेशा है कि ये जंग अब और फैलेगी, जिससे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी. इस बीच जंग में मोसाद अब एक खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है. जानने के लिए पढ़ें ये पूरी खबर.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:05 PM IST
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सरेंडर करो या परिवार मरेगा... जंग में मोसाद का डरावना प्लान, ईरानी कमांडरों पर नकेल की तैयारी

Mossad threatens Iran commanders: इजरायल ने अमेरिका को युद्ध में उतरने पर मजबूर किया है. दूसरी तरफ इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अब ईरान के मिलिट्री कमांडरों को सरेंडर के लिए मजबूर करने का प्लान बनाया है. मोसाद की इस रणनीति को समझने के लिए अमेरिकी मीडिया के जरिए एक बड़ा खुलासा जानिए. 

ईरानी कमांडरों को दी जा रही धमकी

अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब ईरान के मिलिट्री कमांडरों को मोसाद के जासूसों से कॉल आ रहे हैं. इन फोन कॉल में मोसाद के जासूस ईरान के कमांडरों को सरेंडर करने या फिर युद्ध से दूर रहने के लिए कह रहे हैं. इन कमांडरों को धमकी दी जा रही है कि अगर उन्होंने ईरान के शासन से दूरी नहीं बनाई तो उनके परिवारों की जान को खतरा हो जाएगा.

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मोसाद को मिली हमले करने की खुली छूट

युद्ध में दुश्मन को डराया या फिर उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना एक पुरानी रणनीति है. लेकिन मोसाद के मामले में खतरा बढ़ जाता है. जो मोसाद हमलों के लिए अयातुल्ला खामेनेई और लारीजानी जैसे बड़े नेताओं की पिन प्वाइंट लोकेशन और टाइम हासिल कर सकता है, उस मोसाद के लिए ईरान के कमांडरों की जानकारी निकालना बड़ी बात नहीं है. कल ही इजरायल की सरकार ने ईरान युद्ध में मोसाद को स्वतंत्र फैसले लेने की छूट दे दी है. यानी मोसाद को अब किसी बड़े टारगेट को मार गिराने के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी होगी. इसका सीधा मतलब है कि अब मोसाद और ज्यादा घातक हो जाएगी. मोसाद ने एक साल पहले इन मनोवैज्ञानिक हमलों का परीक्षण किया था और अब इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है. 

घर तक हाथ से लिखा संदेश पहुंच जाता है

वर्ष 2025 में जब ईरान और इजरायल के बीच टकराव हुआ तो मोसाद ने ईरान के कमांडरों को ऐसी ही धमकियां देनी शुरू की थीं. पहले कमांडर को फोन किया जाता था या फिर मैसेज पहुंचाया जाता था. जब फोन कॉल से कमांडर नहीं डरता था तो उसके घर तक हाथ से लिखा संदेश पहुंचाया जाता था. इस संदेश के जरिए मोसाद अपने टारगेट को बताती थी कि वो उसके घर तक पहुंच सकती है. दहशत वाले इस प्लान का असर ये हुआ कि ईरान के वरिष्ठ कमांडरों की मौत के बाद उनके जूनियर बड़ा पद संभालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे.

ईरानी फौज को मोर्चे से पीछे हटाने की साजिश

पिछले साल इजरायल का हमला सीमित था. 2026 के युद्ध में इजरायल ने ईरान के बड़े नेताओं से लेकऱ उनके बड़े मिलिट्री कमांडरों को खत्म कर दिया है. ऐसे हालात में अगर ईरान के मध्यम स्तर के कमांडर पीछे हट गए तो ईरानी फौज की कमान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. यही मोसाद का मकसद है कि ईरानी फौज को डरा दो और मोर्चे से पीछे हटने पर मजबूर कर दो. 

(ये भी पढ़ें- 16 साल पहले ही इजरायल ने ईरान में बना लिए अंडरकवर ड्रोन अड्डे, बसिज फोर्स को बना रहा निशाना)

मोसाद का भयानक सुरक्षा प्रोटोकॉल

मोसाद  के बारे में एक और खास बात जानिए. युद्धकाल में मोसाद का हेडक्वार्टर और उसके सभी दफ्तर सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं. इसे आप एक किस्म का लॉकडाउन भी कह सकते हैं. मोसाद के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी अंडरग्राउंड बंकरों से अपना काम करते हैं. मोसाद के दफ्तर में जो गैर-जरूरी स्टाफ होते हैं, उन्हें घर भेज दिया जाता है. मोसाद के दफ्तर के आसपास स्थित सभी मोबाइल टावर्स के सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं ताकि मोसाद के अधिकारियों के फोन से उनकी लोकेशन ना हासिल हो सके. मोसाद के मुख्य दफ्तर यानी अंडरग्राउंड बंकर के अंदर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाती है.

पिछले 20 दिनों के युद्ध में ईरान ने 6 बार मोसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी हैं, लेकिन सख्त प्रोटोकॉल की वजह से मोसाद को नुकसान नहीं पहुंचा, उल्टा ईरान के अंदर मोसाद की दहशत बढ़ती जा रही है.

 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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