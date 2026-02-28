Advertisement
Iran-Israel War: ईरान और इजरायल दोनों ही भारत के मित्र देश, अब किसका साथ देगा इंडिया?

Iran-Israel War: ईरान मध्य एशिया से भारत के संपर्क का रास्ता है. भारत ने मध्य एशिया से सीधा संपर्क बनाने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश किया है. ये बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का प्रतिद्वंदी है. वहीं दूसरी तरफ अगर भारत इजरायल के साथ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाबहार परियोजना खटाई में पड़ सकती है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:08 PM IST
Iran attack Israel US News: मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आ चुका है. बारूद की बू तमाम मुस्लिम देशों की आबोहवा में महसूस की जा रही है. लोग डरे हुए हैं. कब कहां से कोई बम या मिसाइल गिर जाए, किसी को नहीं पता. ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया है. वहीं ईरान भी कहां चुप बैठने वाला था. उसने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मददगार देशों जैसे सऊदी अरब, कतर समेत 7 देशों पर अटैक किया है. लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस जंग में भारत का रुख क्या रहेगा? भारत किसका साथ देगा? वो इसलिए क्योंकि भारत के इजरायल से भी अच्छे संबंध हैं और ईरान से भी.

एक ओर जहां भारत ने इजरायल के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संबंधों को मजबूत किया है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में चाबहार पोर्ट के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर किया है. ऐसे में भारत के लिए इन दोनों में से किसी एक देश के साथ जाना बहुत ही नाजुक फैसला लेने की स्थिति बन गई है. 

भारत के लिए परीक्षा की घड़ी

ईरान और इजरायल के बीच हुए इस टकराव ने न केवल पश्चिम एशिया, बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति को नई परीक्षा के दौर में ला खड़ा किया है. इस संघर्ष के बीच भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है. ऐसे में जब दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ चुका है, भारत के लिए संतुलन बनाए रखना बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया है. एक ओर उसे अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों को साधना है, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता और अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी करनी है. आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति की सूझबूझ और संतुलन साधने की क्षमता की असली परीक्षा होगी.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

ईरान और इजरायल की इस जंग के बीच भारत किसके साथ खड़ा होगा? ये यक्ष प्रश्न तो हर किसी के जेहन में गूंज रहा है. इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जह हमने खबरों की तलाश की तो हमें एक्सपर्ट्स की राय मिली जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि भारत दोनों के बीच तटस्थ रहेगा और कुछ का दावा है कि भारत इजरायल के साथ जाएगा. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक थिंक टैंक ओआरएफ में स्ट्रैटिजिक स्टडीज के फेलो कबीर तनेजा कहते हैं, 'इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष में भारत का रुख बहुत ही संतुलनवादी होगा. बाकी दुनिया की तरह भारत परमाणु शक्ति संपन्न ईरान के पक्ष में नहीं है.' वहीं एक और विशेषज्ञ इंडो-पैसिफिक एनलिस्ट डेरेक ग्रॉसमैन ने बीबीसी को बताया, 'भारत इजरायल का युद्ध के बीच का समर्थन करेगा लेकिन ये बिना शर्त नहीं होगा. वहीं इस हमले को लेकर निश्चित तौर पर भारत ईरान पर इजरायल के हमले का समर्थन नहीं करेगा.' 

ईरान-इजरायल युद्ध में क्या होगा भारत का रुख?

अमेरिका और इजरायल के इस युद्ध के बीच भारत के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा है. ऐसे में भारत के लिए ये निर्णय लेना काफी कठिन है कि भारत इस युद्ध में किसके साथ जाए. भारत इस नाजुक परिस्थिति से निपटने के लिए तटस्थ रह सकता है. इसकी वजह ये रहेगी कि ईरान मध्य एशिया से भारत के संपर्क का रास्ता है. भारत ने मध्य एशिया से सीधा संपर्क बनाने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश किया है. ये बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का प्रतिद्वंदी है. वहीं दूसरी तरफ अगर भारत इजरायल के साथ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाबहार परियोजना खटाई में पड़ सकती है. वहीं भारत ईरान के साथ भी नहीं जाएगा इसके पीछे की वजह है. इजरायल ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी मदद की थी. ऐसे में भारत के लिए ये निर्णय ले पाना काफी कठिन होगा. इस स्थिति से बचने के लिए भारत को युद्ध रोकने की सलाह के साथ तटस्थ रहना होगा.

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है.

