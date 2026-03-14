एक नहीं बल्कि 31 मोर्चे! जाफरी का ‘मोजेक डिफेंस’ कैसे US को थका देने वाली जंग में घसीट सकता है, 8 जरूरी सवाल

ईरान ने अचानक से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपनी पारंपरिक रणनीति छोड़कर 'डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस' क्यों अपनाया? इस सवाल का जवाब देते हुए ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमारे पास अपने ठीक पूरब और पश्चिम में अमेरिकी सेना की शिकस्त के बारे में अध्ययन करने के लिए बीते दो दशकों के युद्धों का बारीकी से अध्ययन किया जिसके बाद हमने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पारंपरिक युद्ध रणनीति बदलने का फैसला किया.
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ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है. इस बीच एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब कुछ ही छिटपुट मिसाइलें और थोड़ी बहुत ऑर्मी ही बची है आने वाले दिनों में वो कभी भी अमेरिका के सामने घुटने टेक सकता है. वहीं ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने बताया कि हमने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की योजना बनाई है. ईरानी सैन्य अधिकारी जनरल जाफरी ने बीते दो दशकों में अमेरिकी युद्धों का बारीकी से अध्ययन किया और उसके बाद तेहरान ने एक ऐसी रक्षा प्रणाली विकसित की है जो सेंट्रल कमान के बिना भी लंबे समय तक लड़ने की क्षमता रखती है. जनरल जाफरी ने इसे ही 'मोजेक रणनीति' नाम दिया. आइए हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों के उत्तर देते है जो हर किसी के जेहन में इस युद्ध को लेकर बार-बार उठ रहे हैं.
उत्तर - ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद उन्होंने सोचा था कि एक झटके में ही ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने के साथ ही वो इस हमले से बिखर जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अमेरिका युद्ध के 15वें दिन बाद भी ईरान को झुका नहीं पाया है. इसके पीछे की वजह है ईरानी कमांडर जनरल जाफरी का वो सिद्धांत जिसे 'मोजके रणनीति' के नाम से जाना जाता है. इस सिद्धांत को जनरल जाफरी ने ईरानी ऑर्मी को समझाया और उन्होंने ही इसे पेश किया.
उत्तर - जनरल जाफरी ने ये प्लान ईरान की सत्ता में बैठे लोगों को समझाया. जिसके बाद एक मार्च को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अपने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ईरान की रक्षा रणनीति के बारे में एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान ने अचानक से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध में अपनी पारंपरिक रणनीति छोड़कर 'डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस' क्यों अपनाया? अपनी पोस्ट में अराघची ने लिखा, 'हमारे पास अपने ठीक पूरब और पश्चिम में अमेरिकी सेना की शिकस्त के बारे में अध्ययन करने के लिए बीते दो दशकों के युद्धों का बारीकी से अध्ययन किया जिसके बाद हमने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पारंपरिक युद्ध रणनीति बदलने का फैसला किया.
उत्तर - अमेरिका और इजरायल पर युद्ध में दबाव बनाने के लिए ईरान ने पारंपरिक युद्ध छोड़कर 'लंबे समय तक चलने वाले युद्ध' की रणनीति अपनाई है. दरअसल ईरान इस युद्ध में अपने सुप्रीम लीडर सहित ऑर्मी के कई शीर्ष कमांडर खो चुका था ऐसे में उन्हें लगातार इस बात का डर सता रहा था कि आने वाले समय में अमेरिकी और इजरायल के इस ज्वाइंट हमले में उसकी सेना को लीड करने वाले कई कमांडरों की मौत के बात ऐसा भी समय आ सकता है जब ईरान के पास कोई ऐसा जनरल न बचे जो उनकी ऑर्मी को युद्ध के लिए कमांड दे रहा हो. इसके लिए अब जनरल जाफरी ने ईराक को 'डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस' रणनीति से युद्ध की सलाह दी है. इसके मुताबिक अब ईरानी ऑर्मी जो जहां उसी हिसाब से फ्री-हैंड अमेरिकी और इजरायली ऑर्मी के खिलाफ हमले करे. इस रणनीति के मुताबिक अब जब कोई कमांड देने वाला जनरल ही नहीं होगा तो अमेरिकी और इजरायली ऑर्मी के निशाने पर कौन आएगा? इस तरह से वो कनफ्यूज रहेंगें और ईरान इस युद्ध को लंबे समय तक खींचने में सफल रहेगा.
उत्तर - ईरान की सुरक्षा और सैन्य रणनीति में मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी समूह तीनों बेहद अहम स्तंभ माने जाते हैं. इनका इस्तेमाल ईरान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने, दुश्मनों को रोकने और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखने के लिए करता है. मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी को मिलाकर ईरान एक ऐसी असममित युद्ध रणनीति अपनाता है, जिसमें सीमित संसाधनों के बावजूद वह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की कोशिश करता है. इससे वह सीधे बड़े युद्ध से बचते हुए भी अपने विरोधियों पर दबाव बनाए रखने की क्षमता रखता है.
उत्तर - 'मोजेक रक्षा सिद्धांत' मूल रूप से एक सेना का वो'डिसेंट्रलाइज्ड डिफेंस सिस्टम' है जिसमें सैनिकों को किसी सेंट्रल कमांड की जरूरत नहीं होती है. इसे ही 'मोजेक डिफेंस सिस्टम' का नाम दिया गया. इस सिद्धांत के तहत देश की सैन्य शक्ति को कई स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित किया जाता है जो केंद्रीय कमान से अलग होकर भी काम कर सकती हैं. इस रणनीति के कई तत्व होते हैं.
स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र सैन्य कमान
पूर्व निर्धारित युद्ध योजनाएं
स्थानीय संसाधनों का उपयोग
तेज जवाबी हमला
31 प्रांतीय सैन्य कमान
अपना मुख्यालय
मिसाइल और ड्रोन भंडार
खुफिया नेटवर्क
बासिज मिलिशिया इकाइयां
गोला-बारूद का भंडार
इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रीय कमान प्रणाली नष्ट हो जाए, तब भी ये इकाइयां स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकती हैं.
उत्तर - क्षेत्रीय सहयोगी अपने सामरिक हितों के अनुसार ईरान के सहयोगी अमेरिका के खिलाफ कई मोर्चे खोल सकते हैं, जैसे कि अमेरिका की मंजूरी के बिना रूस या ईरान से ऊर्जा/हथियार खरीदना, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन के साथ व्यापार बढ़ाना, या रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए पश्चिमी गुट से अलग स्वतंत्र नीति अपनाना, जो सीधे तौर पर अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करता है. भारत जैसे सहयोगी अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंध रखने के बावजूद, रूस या ईरान से तेल और हथियारों की खरीद जारी रखते हैं, जो अमेरिकी प्रतिबंध नीतियों को कमजोर करता है.
उत्तर - ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच ईरान की रणनीति में 'स्टेट ऑफ होर्मुज' की अहमियत और भी बढ़ जाती है. यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक माना जाता है. वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है, इसलिए यहां होने वाली किसी भी हलचल का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है. ऐसे में तनाव बढ़ने पर ईरान के लिए यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है.
उत्तर - ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बावजूद अमेरिका ईरान पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है. इसके पीछे विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इस रणनीतिक दबाव के जरिए सीधे बड़े सैन्य टकराव के बजाय आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश करता है, ताकि अमेरिका को इस युद्ध को और लंबे समय तक घसीटे रखे और इस दौरान अमेरिका का युद्ध में हो रहे खर्चों में लगातार बढ़ोत्तरी होती रहे.