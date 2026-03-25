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ट्रंप से खफा हो गए अमेरिकी? जंग के बीच घटी अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता; कितनी पहुंची रेटिंग

Iran-Israel War: ईरान-इजरायल के बीच जंग ने दुनियाभर में गैस की कीमतों को प्रभावित किया है. वहीं अमेरिका के इस जंग में शामिल होने से अमेरिकी लोगों पर भी काफी असर पड़ा है. इसको लेकर हाल ही में एक सर्वे सामने आया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 25, 2026, 06:48 PM IST
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ट्रंप से खफा हो गए अमेरिकी? जंग के बीच घटी अमेरिकी राष्ट्रपति की लोकप्रियता; कितनी पहुंची रेटिंग

Middle East War: पश्चिम एशिया की जंग ने दुनियाभर के देशों को किसी न किसी तरह से प्रभावित किया है. खासतौर पर इस संघर्ष ने तेल-गैस की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है. जंग के बीच अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है

ट्रंप को लेकर अमेरिका की रेटिंग 

एसोसिएटेड प्रेस के 'NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स' रिसर्च के सर्वे से पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग स्थिर बनी हुई है, लेकिन यह संघर्ष उनकी रिपब्लिकन सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक समस्या बनती जा रही है. सर्वे के मुताबिक 59 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अत्यधिक है. वहीं, 45 प्रतिशत लोग अगले कुछ महीनों में पेट्रोल के खर्च को लेकर बेहद ज्यादा चिंतित हैं.  

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तेल-गैस की कीमतों पर प्राथमिकता 

लगभग 10 में से 4 अमेरिकी वयस्क राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के प्रदर्शन को अभी भी पसंद करते हैं. यह पिछले महीने के बराबर ही है, हालांकि अभी भी कई अमेरिकी ट्रंप के अमेरिका के बाहर सैन्य बल के इस्तेमाल पर सही फैसले लेने की क्षमता पर आशंकित हैं. इसके अलावा रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही गैस की कीमतों को कम रखने को प्राथमिकता देते हैं. लगभग तीन-चौथाई रिपब्लिकन और लगभग दो-तिहाई डेमोक्रेट्स का कहना है कि अमेरिका में तेल और गैस की कीमतों को बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी है, हालांकि केवल लगभग 10 में से 3 रिपब्लिकन का मानना है कि वे अगले कुछ महीनों में गैस का खर्च उठाने को लेकर बेहद चिंतित हैं.   

ये भी पढ़ें- DNA: अमेरिका ने जंग में उतारे ये घातक सिपाही, कभी जर्मनी की नाक में किया था दम; अब ईरान का कर पाएंगे सफाया?   

ईरान पर कार्रवाई को लेकर अमेरिका की रेटिंग 

सर्वे में पाया गया कि लगभग दो-तिहाई अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिका को ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने को प्राथमिकता देनी चाहिए. वहीं केवल 10 में से 4 अमेरिकी वयस्क ही मानते हैं कि ईरान को इजरायल को धमकी देने से रोकना बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. वहीं लगभग आधे रिपब्लिकन मानते हैं कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई लगभग सही रही है, जिसमें से लगभग एक चौथाई का मानना है कि यह बहुत आगे बढ़ गई है. लगभग 60 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ और राष्ट्रपति की शक्तियों समेत कई मुद्दों पर बहुत आगे बढ़ गए हैं.'  NORC सर्वे के मुताबिक तकरीबन 34 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को पसंद करते हैं. यह फरवरी में 36 प्रतिशत थी. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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