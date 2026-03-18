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'शहीदों की पवित्र आत्माओं ने लगाया गले...इजरायली स्ट्राइक में मारे गए SNSC चीफ, लारीजानी की मौत के बाद क्या बोला ईरान?

Iran Israel War: ईरान के साथ जंग के बीच इजरायल ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी को मार गिराया है. उनकी मौत के बाद काउंसिल ने कहा कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने उन्हें गले लगाया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 18, 2026, 06:33 AM IST
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'शहीदों की पवित्र आत्माओं ने लगाया गले...इजरायली स्ट्राइक में मारे गए SNSC चीफ, लारीजानी की मौत के बाद क्या बोला ईरान?

Ali Larijani Death: ईरान के साथ जंग के बीच IDF ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी को मार गिराया गया है. उनकी मौत इजरायली स्ट्राइक में हुई. मौत के बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि लारीजानी अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ मारे गए हैं. उन्होंने जिंदगी भर देश की सेवा की. इसके अलावा काउंसिल ने कहा 'शहीदों की पवित्र आत्माओं ने भगवान के नेक बंदे, शहीद अली लारीजानी की पवित्र आत्मा को गले लगाया'

मौत के बाद भी जारी है जंग

उनकी मौत के बाद भी ईरान लगातार आग के गोले बरसा रहा है, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने पूरे इलाके में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रही है. साथ ही साथ दुनिया के लिए जरूरी ग्लोबल तेल रूट होर्मुज स्ट्रेट पर भी कड़ा कंट्रोल कर दिया है. वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलों का मकसद ईरान की लीडरशिप को कमजोर करना था.

ट्रंप को दी थी कड़ी चेतावनी

मौत से करीब एक हफ्ते पहले लारीजानी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा का था कि ईरान जैसा बलिदान देने वाला देश आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरता, आपसे बड़े लोग भी ईरान को खत्म नहीं कर सकें, सावधान रहें कि आप खुद खत्म न हो जाएं.

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लारीजानी का रहा है वर्चस्व

लारीजानी को बड़े पैमाने पर इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे अंदरूनी लोगों में से एक माना जाता था, जिनका असर पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी तक फैला हुआ था. वह ईरान के सबसे जाने-माने पॉलिटिकल परिवारों में से एक से थे, जिनकी तुलना अक्सर यूनाइटेड स्टेट्स के केनेडी परिवार से की जाती है. 

पार्लियामेंट स्पीकर भी थे लारीजानी

उनके भाई सादिक लारीजानी ज्यूडिशियरी चीफ के तौर पर काम करते थे, जबकि मोहम्मद जवाद लारीजानी फॉरेन पॉलिसी पर सीनियर एडवाइजर थे. लारीजानी ने खुद कई अहम रोल निभाए, जिसमें 2008 से 2020 तक पार्लियामेंट स्पीकर रहे, मौत के समय सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड  थे.

ये भी पढ़ें: ट्रंप से माफी मंगवाने की खाई कसम... खामेनेई के भी रहे करीबी, कौन हैं अली लारीजानी; इजरायल ने जिनके मारे जाने का किया दावा

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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