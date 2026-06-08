/Iran-Israel War 2.0: फिर भड़की मिडिल ईस्ट की जंग, ईरान-इजरायल भिड़े; तेल के झटके से पिस रहा भारत!

Middle East Crisis: 8 अप्रैल के दिन ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच सीजफायर लागू हुआ था. लेकिन युद्धविराम के पूरे 2 महीने बाद युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया. ईरान और इजरायल ने आज एक दूसरे पर हमला कर दिया. ये हमला सिर्फ तेहरान और तेल अवीव पर हमला नहीं है. इस हमले का असर ट्रंप के WAR EXIT प्लान पर भी पड़ सकता है. ईरान और इजरायल युद्ध दोबारा शुरू होने के बाद वैश्विक तेल की कीमतें और बाजार कितने प्रभावित हुए हैं. इस युद्ध के दोबारा शुरू होने का असर आप पर किस तरह पड़ने वाला है. जिस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, बाजार और करंसी पर पड़ रहा है, उससे अमेरिका और इजरायल जैसे देश आर्थिक रूप से बेअसर क्यों हैं? ये भी आपको जानना चाहिए.
अब युद्ध के दूसरे चरण के बारे में अब पहले विस्तार से जानते हैं. 7 जून के दिन पहले हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर रॉकेट दागे. जिसके जवाब में इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह कमांड सेंटर पर हमला किया. इस हमले में दो लोगों की मौत हुई और 11 घायल हुए. इजरायल इससे पहले भी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा था. अब नए हमले के बाद इसका जवाब ईरान ने दिया. बेरूत पर इजरायल के हमलों के कुछ घंटों बाद ईरान ने इजरायल पर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं . ईरान ने इजरायल पर अपने इस हमले को ट्रेलर कहा और इजरायल को चेतावनी दी. अगर हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुके तो और भीषण हमला किया जाएगा. हालांकि इजरायल ने इन सभी हमलों को इंटसेप्ट करने का दावा किया. यानी ईरान के मिसाइल हमलों से इजरायल को कोई नुकसान नहीं हुआ.
ईरान के हमले की खबर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी. उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है. उनसे ईरान पर जवाबी हमला नहीं करने की अपील की है. लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग जानते थे ट्रंप की इस अपील का क्या अंजाम होगा. जैसा लोग सोच रहे थे हुआ भी वैसा ही. नेतन्याहू को मौके की तलाश थी और उन्होने ट्रंप की अपील नजरअंदाज करते हुए ईरान पर एयरस्ट्राइक के निर्देश दे दिए. आज सुबह सुबह इजरायल ने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में हमला किया. ईरान के तबरीज, इस्फहान और तेहरान में मौजूद मिलिट्री टारगेट्स पर हवाई हमले हुए.
ईरान के एयर डिफेंस, रडार और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को इजरायल की वायुसेना ने निशाना बनाया. धमाके के बाद ईरान का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जलता हुआ दिखाई दिया. इसके जवाब में ईरान ने एक बार फिर इजरायल की तरफ चेतावनी के तौर पर मिसाइलें दागीं. यानी इन मिसाइलों का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था. इजरायल पर कुछ मिसाइलें यमन की तरफ से हूती विद्रोहियों ने भी दागीं.जिन्हें इजरायल ने इंटरसेप्ट कर लिया.
ईरान ने इजरायल को धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह पर दोबारा हमला हुआ तो इजरायल पर फिर से हमले शुरू किए जाएंगे. इस बार और भीषण हमले होंगे. इसका ट्रेलर ईरान ने तीन मोर्चों से हमला करके दिखाया है. ईरान ने इजरायल को चेतावनी दी है. अगर बेरूत में फिर धमाका हुआ तो उसको फिर तीन तरफ से निशाना बनाया जाएगा. ईरान के साथ साथ लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती इजरायल को टारगेट करेंगे.
इसके अलावा हूती ने इजरायल को धमकी दी है. लाल सागर में इजरायल से जुड़े जहाजों पर फिर से हमला शुरू किया जाएगा और इजरायल के लिए बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट का रास्ता बंद कर दिया जाएगा. बाब-अल-मंदेब इजरायल के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. यही कारण है कि हूती जब इस मार्ग को बंद करने या इज़रायली जहाजों को निशाना बनाने की धमकी देते हैं, तो इज़रायल इसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती मानता है. अगर हूती ऐसा करते हैं तो इजरायल..यमन में हूती के ठिकानों पर बड़े हमले शुरू कर सकता है. मतलब साफ है. ईराक जिस तरह अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ इस युद्ध में कूदा है. उससे इस युद्ध का दायरा और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है.
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध से निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इजरायल और ईरान ने नया संघर्ष शुरू करके उनके इरादों पर पानी फेरने का काम किया है. हालांकि ट्रंप ने एक फिर ईरान और इजरायल से हमले रोकने की अपील की है.
ट्रंप ने कहा कि इज़रायल और ईरान को तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए. इज़रायल और ईरान, दोनों ही तत्काल युद्धविराम चाहते हैं. शांति को लेकर अंतिम दौर की बातचीत जारी है, बशर्ते कि अज्ञानता या मूर्खता उसके रास्ते में बाधा न बने. नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी और पूरी तरह प्रभावी रहेगी, जब तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता.
यानी युद्ध से निकलने की ट्रंप की कोशिश जारी है. लेकिन इजरायल और ईरान इसे गंभीरता से लेंगे या नहीं इस पर संशय बरकरार है.
ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए इस नए संघर्ष में अब तक इजरायल या ईरान में किसी बहुत बड़े नुकसान की खबर नहीं है. लेकिन कभी भी युद्ध छेड़ने की इनकी आदत से दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है. ईरान और इजरायल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में क्रूड आयल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर अधिकतम 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई. 30 अप्रैल 2026 को ब्रेंट क्रूड का दाम सर्वाधिक 126 डॉलर प्रति बैरल था. जिससे भारत समेत तेल आयात करने वाले देशों का बजट बिगड़ गया. हालांकि सीजफायर के बाद जब समझौते की उम्मीद बढ़ी तो क्रूड की कीमत घटकर 92 डॉलर तक पहुंच गई. लेकिन इस नए संघर्ष के बाद एक बार फिर दुनिया में तेल के दाम 5 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं.
ईरान और इजरायल के बीच नए संघर्ष से ठीक पहले 7 जून की सुबह कच्चे तेल का दाम 92 डॉलर प्रति बैरल के आस पास था. लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद 97 डॉलर प्रति बैरल हो गया.
जबकि अमेरिकी तेल जिसकी कीमत नया संघर्ष शुरू होने से पहले 89 डॉलर प्रति बैरल थी. मिसाइल हमलों के बाद 93 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो गई
यानी ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं. इजरायल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की. दोनों का कोई खास नुकसान नहीं हुआ. लेकिन जिन देशों का इस युद्ध में कोई योगदान नहीं है. जिन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई उनका बजट बिगड़ गया. इस नए संघर्ष से तेल की कीमतें 5 प्रतिशत बढ़ गई हैं. अब आपको जानना चाहिए भारत के लिए तेल की कीमत में 5 प्रतिशत के इजाफे का क्या मतलब है.
भारत रोज़ करीब 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है. जो हमारी खपत का 89% है. इस हिसाब से 5% तेल महंगा होने पर भारत पर रोज लगभग 23–24 मिलियन डॉलर यानी 220 से 230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है. ये सिर्फ एक दिन का हिसाब है .
लेकिन 5% की यही बढ़त अगर पूरे साल बनी रहे. तो हमारे देश को सालाना 8 अरब डॉलर यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सोचिए हमारा इस युद्ध से कोई लेना नहीं. लेकिन ईरान और इजरायल की लड़ाई से सीधे सीधे 80 हजार करोड़ रुपये गंवा रहे हैं. ये रकम भारत के कई मध्यम राज्यों के सालाना बजट के बराबर है. लेकिन दूसरों के युद्ध की वजह से महंगा तेल खरीदने में खर्च हो रहा है.
आप ये भी सोच रहे होंगे जिस युद्ध में भारत का कोई योगदान नहीं, जिस युद्ध में ना तो भारत के ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं ना ही हमारा देश किसी देश पर गोलीबारी कर रहा है. अगर वो युद्ध भारत का इतना नुकसान कर रहा है तो जो देश युद्ध लड़ रहे हैं, उनका क्या हाल होगा. आज आपको जानना चाहिए पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाले युद्ध को लड़ने वाले देश की इकोनॉमी पर इस वॉर का क्या असर पड़ा है. इजरायल की इकोनॉमी पर युद्ध का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है .
युद्ध से पहले जनवरी-फरवरी 2026 में इजरायल में महंगाई दर 1.8% थी. और मार्च-अप्रैल 2026 में ये बढ़कर सिर्फ 1.9% हुई यानी युद्ध के बावजूद इज़रायल में रोज़मर्रा की चीजों की कीमतें अभी भी नियंत्रण में हैं.
युद्ध से पहले जनवरी-फरवरी 2026 में इजरायल में बेरोजगारी दर 2.7% थी जो मार्च-अप्रैल 2026 में 2.8% हुई यानी यहां भी बहुत मामूली बढ़त हुई है . युद्ध के बावजूद बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब बनी हुई है. नौकरियां उपलब्ध हैं, लेबर मार्केट मजबूत है.
आज तनाव बढ़ने से इजरायल का शेयर बाज़ार 2 से 3% गिरा, लेकिन निवेशक इसे अस्थायी झटका मान रहे हैं, आर्थिक संकट नहीं मान रहे . लेकिन युद्ध के दौरान जब भारतीय रुपये के साथ दुनिया के कई देशों की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट हुई . उस वक्त इजरायल की मुद्रा ने सबसे ज्यादा फायदा कमाया .
इज़रायल युद्ध लड़ रहा है, फिर भी उसकी करेंसी शेकेल पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले करीब 15% मज़बूत हुई है.
जून 2025 में 1 डॉलर लगभग 3.30 शेकेल के बराबर था. यानि एक 1 डॉलर खरीदने में 3.30 शेकेल खर्च करने पड़ते थे
लेकिन एक साल बाद युद्ध के बीच जून 2026 में 1 डॉलर लगभग 2.80 शेकेल के बराबर हो गया है . यानि अब 1 डॉलर के लिए सिर्फ 2.80 शेकेल खर्च करने पड़ते हैं.
भारत किसी युद्ध में नहीं है, लेकिन रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 6% कमजोर होकर 96 रुपये प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर के आसपास पहुंच गया.
एक साल पहले 1 शेकेल की कीमत करीब 23 रुपये थी.
- आज वही बढ़कर लगभग 30 रुपये हो गई है.
- यानी सिर्फ एक साल में शेकेल.. रुपये के मुकाबले करीब 28% महंगा हो गया.
युद्ध के बीच इज़रायल की मुद्रा मजबूत होने की वजह उस पर बाजार का भरोसा है. इज़रायल की टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और रक्षा कंपनियां दुनिया भर में सेवाएं दे रही हैं. इसीलिए युद्ध के बावजूद इजरायल में विदेशी निवेश और डॉलर का आना जारी रहा और उसकी मुद्रा मजबूत हुई. जबकि युद्ध और होर्मुज़ संकट का असर सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा, जिनमें भारत भी शामिल है. इजरायल हमारा मित्र देश है. कई मुश्किल परिस्थितियों में इजरायल ने हमारी मदद भी की है. हमारे देश में इजरायल से लोग सहानुभूति भी रखते हैं. लेकिन सच्चाई यही है इजरायल जो युद्ध ईरान से लड़ रहा है. उसका सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है और ये युद्ध जितना लंबा चलेगा भारत का नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा .
आपको जानना चाहिए सिर्फ तेल की 5% सालाना महंगाई से जो 80,000 करोड़ रुपये देश से बाहर चले जाते हैं. उस रकम से भारत में क्या क्या हो सकता है. भारत के चंद्रयान-3 मिशन की लागत 615 करोड़ थी. यानी इस रकम से चंद्रयान-3 जैसे 130 मिशन अंतरिक्ष में भेजे जा सकते हैं. जो 80 हजार करोड़ रुपये हम तेल खरीदने में खर्च कर रहे है. वो इसरो के पूरे साल के बजट का छह गुना है.
इतनी रकम से भारत में 45 नए AIIMS खोले जा सकते हैं. यानी हर बड़े राज्य को कई विश्वस्तरीय अस्पताल और करोड़ों लोगों को और अच्छा इलाज मिल सकता है. इस रकम से PM आवास योजना के तहत 50 लाख से ज़्यादा पक्के घर बनाए जा सकते हैं. एक महानगर जितनी आबादी के सिर पर छत आ सकती है. इतनी रकम से 600 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.
3,000 किलोमीटर नया हाईवे बन सकता है. यानी पूरे देश की रफ़्तार बदलने लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सकता है.
ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से जो 80 हजार करोड़ रुपये तेल खरीदने में अतिरिक्त खर्च होंगे.उससे 12 करोड़ बच्चों को 6 साल तक मिड-डे मील दिया जा सकता है. यानी एक पूरी पीढ़ी की भूख और पोषण का इंतजाम हो सकता है.
लेकिन ईरान और इजरायल को अपने हितों को साधने के लिए एक दूसरे पर मिसाइलें लॉन्च करनी हैं. होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना है. पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करना है. इसलिए भारत इस रकम का इस्तेमाल विकास के लिए नहीं कर पा रहा है. यह तो सिर्फ़ 5% महंगाई का हिसाब है. युद्ध के दौरान एक झटके में तेल 50 से 60% तक उछलता है. यानी विकास का नुकसान कई गुना बड़ा हो जाता है. मतलब साफ है दूसरों की लड़ाई का बिल भारत के स्कूल, अस्पताल और घरों के हिस्से से आ रहा है.