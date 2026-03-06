जंग के 150 घंटों में सैकड़ों जानें हलाक, अरबों रुपये स्वाहा; फिर भी न ईरान झुका ना अमेरिका का बना दबदबा

Advertisement
Israel-Iran War Timeline: इजरायल-अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद से तेहरान बौखलाया हुआ है. उसने लगातार खाड़ी देशों समेत इजरायल पर अपना हमला जारी रखा है. जंग के सांतवे दिन भी न तो ईरान झुकने के लिए तैयार है और न ही इस जंग में ट्रंप अपना कोई दबदबा बना पा रहे हैं. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 06, 2026, 10:17 PM IST
Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान पर संयुक्त हमला किया. इसके बाद से पूरा पश्चिम एशिया संघर्ष में डूबा हुआ है. ट्रंप का कहना था कि इस कार्रवाई से अमेरिका के लिए सिक्योरिटी थ्रेट यानी खतरा समाप्त हो जाएगा और ईरानी जनता को अपने शासकों को उखाड़ फेंकने का मौका मिलेगा, हालांकि ईरान ने इन हमलों का ताबड़तोड़ जवाब दिया, जिससे खाड़ी देशों में अशांति फैल गई. बता दें कि ईरान में पिछले कुछ समय से अयातुल्ला खामेनेई की सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे. भले ही अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई की मौत हो गई है, लेकिन ट्रंप की उम्मीदों के खिलाफ ईरान ने घुटने नहीं टेके हैं. इस जंग को160 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है, जिसमें कई हथियारों समेत अरबों रुपये स्वाहा हो चुके हैं. इसके बावजूद न ईरान झुका है और न ही ट्रंप के हाथों कुछ सफलता लगी है. जानते हैं कि अबतक इस जंग में क्या-क्या मोड़ आए हैं.  

पहला दिन,  शनिवार (28 फरवरी, 2026) 

इजरायल-अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हवाई हमला किया. उन्होंने इसे 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' या 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नाम दिया, जिसमें तेहरान, कोम और इस्फहान समेत ईरान के कई प्रमुख शहरों पर हवाई हमला किया. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ-साथ 200 से ज्यादा नागरिक मारे गए. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में इजरायल के तेल अवीव और यरुशलम के साथ-साथ खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार की, जिसमें कतर में अल उदैद एयर बेस, UAE में अल धाफरा एयर बेस, बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट बेस और कुवैत में अली अल सलेम एयर बेस शामिल थे. इसके अलावा दुबई में बुर्ज खलीफा और पाम आइलैंड्स जैसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी ईरान ने टारगेट किया. 

दूसरा दिन, रविवार (1 मार्च, 2026)

ईरान पर हमले को जारी रखते हुए अमेरिकी सेना ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ( IRGC) के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने की घोषणा की. ईरान ने भी इजरायली शहर बेत शेमेश पर मिसाइल हमला किया, जिसमें लगभग 9 लोग मारे गए और 28 घायल हुए. ईरानी न्यूज मीडिया के मुताबिक अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में उत्तरी तेहरान स्थित गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया था. इस बीच फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान की ओर से खाड़ी देशों में सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ईरान के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई कर अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा 1 मार्च 2026 को खामेनेई की हत्या के बाद ईरानी सरकार ने अयातुल्ला अलीरेजा अराफी को अंतरिम लीडरशिप काउंसिल को लीड करने के लिए नॉमिनेट किया.   

ये भी पढ़ें- '...हमला करना अमेरिका की गलती', कम बोलने वाले मनमोहन सिंह ने तब डंके की चोट पर कहा था

तीसरा दिन, सोमवार (2 मार्च, 2026)

संघर्ष के लगातार तीसरे दिन आतंकवादी समूह हिज्बुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं, जिसके जवाब में तेल अवीव ने भी बेरूत पर ताबड़तोड़ हमले किए. इसके अलावा ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की और चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज को आग लगा देगा. इसका मकसद ग्लोबल ऑयल शिपमेंट में बड़ी बाधा लाना था. कुवैत ने भी अपने एयरस्पेस में ईरान की ओर से भेजे गए ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की. ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने ईस्ट यरुशलम के अलावा तेल अवीव में एक इजरायली सरकारी परिसर के साथ-साथ हाइफा में सिक्योरिटी और मिलिट्री फैसिलिटी पर मिसाइल हमले किए.  

चौथा दिन, मंगलवार (3 मार्च, 2026) 

'ईरानी रेड क्रिसेंट' की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी 2026 को अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले में 780 से ज्यादा लोग मारे गए. मंगलवार (3 मार्च, 2026) रात इराक के एरबिल, दोहा, दुबई और अबू धाबी में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. दुबई के अधिकारियों ने कहा कि ये धमाके एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्शन ऑपरेशन का परिणाम थे. सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रियाद में US एंबेसी पर 2 ड्रोन से किए गए हमले के चलते सीमित आग लगी, इससे पहले कुवैत में US एंबेसी में भी ऐसी ही घटना दर्ज की गई, जिसके बाद एंबेसी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ें- ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई पर हमले की प्लानिंग! 90 दिन पहले इजरायल ने तैयार कर लिया था खाका

पांचवा दिन, बुधवार (4 मार्च, 2026)

खामेनेई की मौत के बाद ईरान अगले सुप्रीम लीडर को चुनने में तेजी ला रहा है. इसको लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री, इजरायल काट्ज ने चेतावनी दी कि तेहरान अयातुल्ला खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में चुने गए किसी भी ईरानी नेता को निशाना बनाएगा और उसकी हत्या कर देगा. संघर्ष के पांचवें दिन इजरायल ने ईरान-लेबनान पर नए हमले किए. लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर बमबारी की. यह हमला हिजबु्ल्लाह की ओर से किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई थी. इजरायली सेना ने बताया की ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने की पर्याप्त क्षमता है, जबकि इजरायल लगातार यहां लॉन्च साइट्स को निशाना बना रहा है. इसके अलावा खामेनेई के सहयोगी मोहम्मद मुखबर ने कहा कि ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है और वह जब तक चाहे जंग जारी रखने में सक्षम है. इस बीच बुधवार को श्रीलंका के तट से दूर हिंद महासागर में एक US सबमरीन ने ईरानी वॉरशिप पर हमला किया, जिससे वह पानी में डूब गया और लगभग 83 लोग मारे गए. अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस हमले की पुष्टि की. इस दिन अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले सार्वजनिक समारोह को भी स्थगित कर दिया गया. 

छठा दिन गुरुवार ( 5 मार्च 2026)  

ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागीं. इजरायल ने भी लेबनान में नए ऑपरेशन की घोषणा के तुरंत बाद ईरानी हमले की पुष्टि की, जिसमें बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिज्बुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया. पश्चिम एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी संभावित जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहा कि इससे ईरान के विरोधियों का विनाश होगा. इस बीच इजरायली मिलिट्री चीफ ने सेना को दक्षिणी लेबनान में इजरायल के कंट्रोल वाले इलाके का विस्तार करने का आदेश दिया. यह हिज्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल के अभियानों को और तेज करने का संकेत है. 

सांतवा दिन, शुक्रवार ( 6 मार्च, 2026) 

जंग के लगातार सांतवे दिन इजरायली हवाई हमलों ने ईरान और लेबनान की राजधानियों को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका ने समुद्र में एक ईरानी ड्रोन कैरियर पर हमला किया. इसमें तेहरान के युद्धपोतों के बेड़े को निशाना बनाया गया. इस बीच आज 'युनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी' और  'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग (UNHCR) ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट को बड़ा मानवीय आपातकाल घोषित किया. इसके अलावा ईरान ने अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों की मेजबानी करने वाले पड़ोसी देशों पर नए सिरे से जवाबी हमले शुरू किए. साथ ही ईरान ने अमेरिका सबमरीन के ईरानी युद्धपोत को डुबोए जाने पर चेतावनी भी दी. तेहरान ने कहा,' निहत्थे जहाज पर इस तरह के हमले को बिना दंड के नहीं छोड़ा जा सकता.' भारत ने भी इस अमेरिकी अभियान में मदद करने के दावों को सिरे से खारिज किया है. इस तरह की रिपोर्ट्स को एक सीनियर नेवी ऑफिसर ने बेबुनियाद बताया. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Israel-Iran War

