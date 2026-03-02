Advertisement
ईरान जंग के क्या मायने? आगे की 5 बड़ी संभावनाएं; अमेरिका-इजरायल या फिर मिडिल ईस्ट समझिए किन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

US-Iran Conflict: ईरान-अमेरिका-इजरायल टकराव ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है. इस जंग के कारण संभावित सत्ता परिवर्तन, लंबा युद्ध, तेल संकट और परमाणु युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई हैं. अमेरिका-इजरायल और ईरान समेत इसका सीधा असर पूरे विश्व पर पड़ सकता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:26 AM IST
Iran-Israel War: अमेरिका-ईरान टकराव ने मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की भू-राजनीतिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपात बैठक बुलाने की अपील करते हुए इसे गंभीर नतीजों वाला संघर्ष बताया है. इजरायल की सक्रिय भागीदारी और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच सवाल उठ रहा है कि आगे क्या होगा और इसका असर किन देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा? आइए समझते है कि इस जंग के दुनिया के लिए क्या मायने हैं... 

आगे की 5 बड़ी संभावनाएं

1. सत्ता परिवर्तन की कोशिश?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान पर अमेरिका के हमले कई हफ्तों या जितना जरूरी हो जारी रह सकते हैं. ट्रंप ने कहा है कि जब काम पूरा हो जाए, तो ईरान के लोग अपनी सरकार खुद संभालें. ट्रंप के इस बयान को ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. यदि संघर्ष का लक्ष्य तेहरान की सत्ता संरचना को कमजोर करना है, तो इससे देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष की स्थिति बन सकती है.

2. लंबा खिच सकता है ये युद्ध

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने दावा किया है कि सभी अमेरिकी और इजरायली ठिकाने उनके निशाने पर हैं. क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की खबरें सामने भी आई हैं. अगर जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा, तो यह संघर्ष सीमित हमलों से बढ़कर पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है. लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे देशों में सक्रिय समूह भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में और अधिक अस्थिरता आ सकती है. 

3. होर्मुज चैनल के बंद होने का खतरा

Strait of Hormuz दुनिया के करीब 30 प्रतिशत समुद्री कच्चे तेल के परिवहन का रास्ता है. यदि ईरान इस अहम जलमार्ग को बंद करता है या वहां सैन्य गतिविधि बढ़ती है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा. जिसके कारण तेल की कीमतों में तेज उछाल, ऊर्जा संकट और वैश्विक महंगाई का दबाव कई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है.

4. कूटनीतिक समझौते की संभावना

इस बीच, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने तीनों देशों से संयम बरतने की अपील की है. ओमान, जो पहले परमाणु वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, ने भी अमेरिका को सतर्क रहने को कहा है. अगर कूटनीतिक चैनल सक्रिय हुए, तो युद्धविराम या सीमित समझौते की भी संभावना बन सकती है. हालांकि, जमीनी हालात किसी त्वरित समाधान की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं.

5. परमाणु जोखिम और अंतरराष्ट्रीय चेतावनी

इस बीच, रूस ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की आपात बैठक बुलाने की मांग की है और चेताया है कि हमलों से रेडियोलॉजिकल तबाही का खतरा पैदा हो सकता है. यदि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, तो क्षेत्रीय ही नहीं, वैश्विक सुरक्षा पर भी गंभीर असर पड़ सकता है.

किन देशों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

अमेरिका जीतेगा जंग या फिर चुकानी पड़ेगी भारी कीमत

अमेरिका के लिए इस जंग के परिणाम रणनीतिक जीत से लेकर बड़े सैन्य और आर्थिक नुकसान तक कुछ भी हो सकते हैं. लंबे युद्ध की स्थिति में भारी सैन्य खर्च, सैनिकों की जान का खतरा और घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है. तेल बाजार में उथल-पुथल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है.

इजरायल को मिलेगा रणनीतिक लाभ या जोखिम?

इजरायल के लिए ईरान लंबे समय से प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहा है. अमेरिका का खुला समर्थन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए राजनीतिक बढ़त माना जा सकता है, खासकर चुनावी माहौल में. हालांकि, मिसाइल हमलों और क्षेत्रीय अस्थिरता का सीधा खतरा इजरायल को भी झेलना पड़ सकता है. जिसके कारण इजरायल को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ अपने वजूद को कायम रखने के लिए बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है.

दुबई समेत खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा प्रभाव

Dubai पर्यटन और व्यापार का बड़ा केंद्र है. खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका से पर्यटन उद्योग और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं. यूएई अमेरिका का करीबी सैन्य साझेदार है, जबकि ईरान उसके लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार भी है जिसके कारण दोनों देशों के साथ संतुलन बनाना दुबई के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान पर तालिबान की बड़ी एयरस्ट्राइक, रावलपिंडी के नूर खान मिलिट्री बेस समेत कई ठिकानों पर हमला

यही बजह है कि ईरान जंग सिर्फ दो देशों के बीच टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा बन चुका है. तेल बाजार, क्षेत्रीय सुरक्षा, परमाणु जोखिम और कूटनीतिक समीकरण सब कुछ दांव पर है. 

