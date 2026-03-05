DNA: सुप्रीम लीडर की मौत, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा फिर भी अबतक जंग में कैसे डटा है ईरान? युद्ध के छठे दिन क्या-क्या हुआ

Iran-Israel War: ईरान के युद्ध ने कैसे अमेरिका की तिजोरी खाली कर दी है? अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए ट्रंप कहां से और कैसे सोना बटोर रहे हैं? और आखिर खामेनेई को मौत के 6 दिन बाद भी अब तक कब्र क्यों नहीं नसीब हो पा रही है. युद्ध के छठे दिन बाद तक यह सवाल उठ रहे हैं. वॉर अपडेट की बात करें तो जानते हैं कि आज युद्ध में यानी जंग के छठे दिन क्या कुछ नया और बड़ा हुआ है.

ईरान के खिलाफ जंग में उतरे कुर्द

जंग के मैदान से आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाके भी युद्ध में उतर गए हैं. इस खबर की पुष्टि खुद ईरान ने की है. ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि कुर्द लड़ाकों ने ईरान के पश्चिमी बॉर्डर से घुसने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम करने के लिए ईरानी सेना ने फायरिंग की है. कुर्द समुदाय के लोग ईरान, इराक और सीरिया के सीमावर्ती इलाकों में बसे हुए हैं. कुर्द भी इस्लाम के ही अनुयायी हैं, लेकिन इनकी परंपराएं शिया और सुन्नी मुसलमानों से थोड़ी अलग हैं. सालों से कुर्दों की मांग रही है कि ईरान, इराक और सीरिया के कुर्द बहुल इलाकों को मिलाकर स्वतंत्र कुर्दिस्तान बनाया जाए, जिसके लिए कुर्द गुट सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं. साल 2015-16 में जब इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका समेत NATO की फौज ने सैन्य अभियान चलाया था तो कुर्द हथियारबंद गुटों ने अमेरिका का साथ दिया था. आज अमेरिकी मदद की वजह से इन गुटों के पास तोप और अटैक ड्रोन जैसे बड़े हथियार भी आ गए हैं.

ईरान के लिए चुनौती बनेंगे कुर्द?

2 मार्च 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर जमीन के रास्ते से भी हमला किया जाएगा. अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि ट्रंप का मकसद अमेरिकी फौज को मैदान में उतारना नहीं था बल्कि ट्रंप चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में मौजूद ईरान विरोधी हथियारबंद गुट ईरान की फौज से लड़ें. ट्रंप का यही प्लान अब कामयाब होता नजर आ रहा है. वर्तमान में ईरान विरोधी कुर्द गुटों के पास तकरीबन 8 हजार लड़ाके हैं, जिनके पास हल्के से लेकर भारी हथियार हैं. इन कुर्द लड़ाकों को गुरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल है. इसी वजह से ईरान के इराक और सीरिया से लगते बॉर्डर पर ईरान की फौज के लिए कुर्द लड़ाके बड़ी चुनौती माने जाते हैं.

जंग में कूदा अजरबैजान?

आज जंग की दूसरी बड़ी खबर सामने आई ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान से. अजरबैजान और ईरान की सीमा पर स्थित नाकचिवान में ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया. ईरान के दो सुसाइड ड्रोन ने इस क्षेत्र में स्थित एयरपोर्ट पर हमला किया है. इस हमले में एयरपोर्ट और उसके नजदीक स्थित एक स्कूल की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है. ड्रोन अटैक के बाद अजरबैजान की सरकार ने इस कार्रवाई को अपने देश की संप्रुभता का उल्लंघन करार देते हुए ईरान पर पलटवार करने का दावा किया है. ईरान लंबे वक्त से अजरबैजान पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद का इल्जाम लगाता रहा है. ईरान ने कई मौकों पर दावा किया है कि अजरबैजान में मोसाद के गुप्त अड्डे हैं जिनके जरिए मोसाद ईरान के बॉर्डर पर लगातार निगरानी करता रहा है. अगर अजरबैजान ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका और इजरायल के साथ ही साथ ईरान को एक और शत्रु का सामना करना पड़ेगा.

इटली और हिजबुल्ला भी होंगे जंग में शामिल

इटली की मेलोनी सरकार ने ऐलान किया है कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों को तैनात करेगी. दरअसल ईरान ने UAE और कुवैत में फ्रांस और इटली के सैन्य अड्डों पर हमला किया था जिसके जवाब में अब इटली ने सैन्य तैनाती का ऐलान किया है. दूसरी तरफ NATO के महासचिव मार्क रुट ने आज ईरान पर हमले को सही ठहराया है. इस बयान से भी इशारा मिलता है कि जल्द NATO के सदस्य ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल हो सकते हैं. पिछली बार 2003 में अमेरिका की कमान के तहत यूरोपीय देशों का गठबंधन मिडिल ईस्ट में उतरा था और सद्दाम हुसैन के शासन का अंत हो गया था. ईरान समर्थित हिज्बुल्ला ने आज इजरायल के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है. हिज्बुल्ला के कमांडर नईम कासिम ने कहा है कि उनका गुट किसी भी कीमत पर इजरायल के सामने सरेंडर नहीं करेगा. दूसरी तरफ इजरायल ने भी दक्षिणी लेबनान की सीमा की तरफ टैंकों को आगे बढ़ने का ऑर्डर दे दिया है. दक्षिणी लेबनान को हिज्बुल्ला का गढ़ माना जाता है. इजरायल ने पहले हिज्बुल्ला पर हवाई हमले किए थे और अब टैंकों के जरिए जमीनी हमले की प्लानिंग बताती है कि हिज्बुल्ला को खत्म करने के लिए इजरायल लेबनान के अंदर घुसने से भी परहेज नहीं करेगा.

ईरान पर 12वां बड़ा हमला

आज इजरायल ने ईरान पर एक और बड़ा हवाई हमला किया है. इजरायली एयरफोर्स ने बयान जारी करके कहा है कि ये एयरफोर्स का ईरान पर 12वां बड़ा हमला है. इस हमले में ईरान के खोर्रमाबाद शहर को निशाना बनाया गया था. खोर्रमाबाद शहर ईरान की बासिज पैरामिलिट्री फोर्स का गढ़ माना जाता है. इन हमलों ने बता दिया है कि IRGC के बाद अब इजरायल. ईरान की दूसरी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स को कमजोर करना चाहते हैं. इजरायल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स यानी मिसाइल दागने वाले केंद्रों को भी निशाना बनाया है. 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से इजरायल के पलटवार की क्षमता काफी कम हो गई है. अमेरिकी फौज के मुताबिक 1 मार्च की तुलना में आज ईरान के मिसाइल हमलों में 86 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला

ईरान ने अब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरु कर दिया है. आज ईरान की फौज ने एक वीडियो जारी करके खोर्रमशहर-4 मिसाइल दागने का प्रमाण दिया है. ईरान ने एक बार फिर इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है. इस हमले में सुसाइड ड्रोन यानी विस्फोटकों से लदे ड्रोंस का इस्तेमाल किया गया था. हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल का तथ्य बताता है कि ईरान के पास मिसाइलों की तादाद कम हो गई है. कोई भी देश अपने सबसे ताकतवर हथियार को जंग के शुरुआती दिनों में इस्तेमाल नहीं करता लेकिन खोर्रमशहर दागने के वीडियो ने बता दिया है कि ईरानी फौज या तो मिसाइलों की कमी से जूझ रही है या फिर वो जल्द से जल्द बड़ा वार करना चाहती है.