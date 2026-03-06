DNA: ईरान-इजरायल जंग ने महंगी करवाई खाने की थाली, अब पेट भरने के लिए ढीली करनी होगी जेब; ऐसी क्या नौबत आई?

Iran-Israel War: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध का बारूदी असर तो सिर्फ आस-पास के देशों पर है. लेकिन इसके आर्थिक असर की चपेट में पूरी दुनिया है. युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में भारी उथल-पुथल मची हुई है. साथ ही खाने-पीने के सामान पर भी संकट खड़ा हो गया है या फिर होने वाला है. मिडिल ईस्ट दुनिया में तेल और गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन युद्ध की वजह से इस सप्लाई पर दो तरफा असर पड़ा है. एक तरफ तो तेल और गैस के निर्यात का सबसे बड़ा समुद्री रूट यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद हो गया है. वहीं दूसरी तरफ ईरान के हमलों ने तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठप कर दिया है. ईरान ने सबसे पहले सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनुरा को ड्रोन से निशाना बनाया. इसकी वजह से रिफाइनरी बंद करनी पड़ी. साथ ही ज्यादातर तेल का निर्यात भी बंद करना पड़ा. जब तक इसकी मरम्मत करके इसे फिर से चालू किया जाता, तब तक एक और ड्रोन अटैक हो गया. उधर कतर में गैस उत्पादन के सबसे बड़े प्लांट रास लफान पर भी ड्रोन हमला हुआ. इसके बाद LNG प्लांट को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है. इस प्लांट से पूरी दुनिया में गैस की डिमांड का पांचवां हिस्सा सप्लाई किया जाता है. यानी इसका बंद होना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने की तरह ही है क्योंकि उस रास्ते से भी दुनिया के कुल तेल और गैस के निर्यात का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है.

जंग से बढ़े गैस के दाम

सऊदी अरब और कतर के बाद ईरान ने UAE में फुजैरा ऑयल फील्ड पर भी हमला किया जिसके बाद वहां आग लग गई और यहां काम-काज बंद करना पड़ा. ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कमर्शियल स्टोरेज हब है जहां कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और जहाजों के लिए ईधन स्टोर किया जाता है. इनके अलावा इराक, बहरीन और इजरायल में भी तेल और गैस के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर हुआ है. वहां भी प्रोडक्शन ठप है. एक तरफ दुनिया में तेल सप्लाई का सबसे बड़ा रूट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में तेल और गैस का उत्पादन करने वाले बड़े देशों के प्लांट भी ठप है. इसका असर भी दो तरफा हो रहा है. एक तरफ तो तेल और गैस के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इसकी वजह से लोगों का बजट बिगड़ेगा. कई देशों में बजट बिगड़ना शुरू भी हो चुका है. वहीं दूसरा असर ये है कि दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट भी खड़ा हो गया है. अगर स्थिति जल्दी ठीक नहीं हुई तो अर्थव्यवस्था का पहिया थम सकता है. और इसका असर सिर्फ दूसरे देशों पर नहीं पड़ेगा बल्कि आप और हम भी इससे प्रभावित होंगे. युद्ध के शुरुआती 7 दिनों में कच्चे तेल के दाम में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है. जो कच्चा तेल युद्ध शुरू होने से पहले 70 डॉलर प्रति बैरल था, वो आज के कारोबार में 91 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. आज एक ही दिन में 7% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं यूरोप में गैस की कीमत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है. युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस का दाम 85% तक बढ़ा है. एशिया में गैस की कीमत में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका में गैस का दाम 52% तक बढ़ा है.

फर्टिलाइजर मिलना होगा मुश्किल

एक हफ्ते में युद्ध का ये असर हुआ है. अमेरिका 14 हफ्तों तक युद्ध की तैयारी कर रहा है. तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल की कमी दूर करने के लिए उत्पादन 2 लाख बैरल रोजाना बढ़ाने का फैसला किया है. लेकिन जब तक होर्मुज स्ट्रेट बंद है, तब तक ये अतिरिक्त सप्लाई बाजार तक नहीं पहुंच सकती. इन सबके बीच कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल-काबी ने कहा है कि अगर ये लड़ाई जारी रही तो कुछ ही हफ्तों में खाड़ी देशों का ऊर्जा निर्यात रुक जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 3 हफ्तों में तेल की कीमत बढ़कर 150 डॉलर प्रति बैरल तक हो जाएगी. मंत्री के मुताबिक नैचुरल गैस की कीमत युद्ध से पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगी. सिर्फ तेल-गैस ही नहीं बल्कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जरूरी फर्टिलाइजर की सप्लाई भी होर्मुज स्ट्रेट के जरिए ही होती है. तेल-गैस का 20% इस रास्ते से होकर गुजरता है जबकि फर्टिलाइजर का 33%. इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए संकट तेल और गैस से भी बड़ा है. फर्टिलाइजर की खपत के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है. 2026 में भारत का फर्टिलाइजर आयात 18 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. मिडिल ईस्ट से भारत 30% से अधिक फर्टिलाइजर का आयात करता है. LNG की सप्लाई बंद होने से भारत में फर्टिलाइजर के घरेलू उत्पादन पर भी असर पड़ेगा. अब अगर आयात बंद हो जाएगा तो खरीफ के सीजन में किसानों के सामने फर्टिलाइजर की दिक्कत होगी. इसकी वजह से भारत में फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ेगा.

महंगी होगी खाने की थाली

खाड़ी के देश खाने के सामान की 80-90% जरूरत आयात से पूरी करते हैं. मिडिल ईस्ट में खाने-पीने के जिन सामानों का आयात होता है, उनका 70% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है. ऐसे में खाड़ी के देशों में खाने-पीने की दिक्कत होने वाली है. अभी वहां कुछ महीनों के अनाज का भंडार है लेकिन लंबे समय तक होर्मुज बंद रहने से समस्या बढ़ जाएगी. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर ऊर्जा की कीमत में बढ़ोतरी जारी रही तो यूरोप की अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर पहुंच जाएगी. तेल और गैस से लदे जहाज होर्मुज में फंसे हुए हैं लेकिन असर आटा, दाल और चावल पर है. इसकी वजह ये है कि तेल और फर्टिलाइजर की सप्लाई कम होने से किसान की लागत बढ़ेगी तो इससे आटे का दाम बढ़ेगा. भारत में खाद्य तेल 25% तक महंगा हो सकता है. जबकि गेहूं 16% और दाल 17% महंगी हो सकती है. रसोई गैस का दाम 15% तक बढ़ सकता है और ईंधन 14% तक महंगा हो सकता है. एक मिडिल क्लास भारतीय परिवार महीने में 13,700 रुपये खाने-पीने पर खर्च करता है. अब ये खर्च बढ़कर 15,800 रुपये तक चला जाएगा. इस तरह महीने में खाने-पीने पर खर्च 2,100 रुपये यानी लगभग 15% बढ़ जाएगा. अमेरिका की बात करें तो वहां खाद्य तेल 11%, गेहूं 10% और दाल 12% महंगी होगी. वहीं रसोई गैस 15% महंगी हो सकती है जबकि ईंधन 16%. यूरोप में खाद्य तेल 22%, गेहूं 13% और दाल 14% महंगी होगी. जबकि रसोई गैस 27% और ईंधन 14%. यूरोप के परिवार खाने पर महीने में लगभग 380 यूरो खर्च करते हैं. पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में खाद्य तेल 33%, गेहूं 22% और दाल 21% महंगी होगी. रसोई गैस का दाम 32% जबकि ईंधन की कीमत 16% बढ़ जाएगी.

पाकिस्तान में

कच्चे तेल और गैस की सप्लाई ठप होने का प्रभाव पाकिस्तान पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा है. वहां महंगाई सबसे अधिक बढ़ने वाली है. लेकिन उससे भी पहले सप्लाई ठप होते ही पाकिस्तान में तेल और गैस विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं और वहां की अवाम सरकार को कोसने में जुटी है.अब पाकिस्तान की हुकूमत ईंधन पर कोरोना जैसी पाबंदियां लगाकर लोगों के गुस्से को शांत करने में जुटी है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 28 दिनों का डीजल, 10 दिनों का कच्चा तेल और महज 15 दिनों की LPG बची है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से पाकिस्तान को होने वाली तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है. पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 3 दिनों से कोई सप्लाई ही नहीं मिली है. ऐसे में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 2-3 दिनों में सभी पेट्रोल पंप बंद हो सकते हैं. एसोसिएशन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 10-14 दिन का ही पेट्रोल-डीजल का स्टॉक है. भारत की तरह पाकिस्तान भी लगभग 85% तेल का आयात करता है. लेकिन दोनों देशों में फर्क ये है कि भारत होर्मुज स्ट्रेट के जरिए जहां 50% तेल का आयात करता है, वहीं पाकिस्तान इस रूट से 80-90% तेल का आयात करता है. यानी भारत के आधे तेल आयात पर असर पड़ा है, जबकि पाकिस्तान का तेल आयात लगभग पूरी तरह ठप हो गया है.

ट्रंप का अहंकार

ऐसे में शहबाज शरीफ पाकिस्तान में फिर से वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की तैयारी में जुटे हैं. दफ्तरों में सिर्फ जरूरी स्टाफ को बुलाने और स्कूल-कॉलेज में ऑनलाइन क्लास शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इतना ही नहीं कर्मचारियों को राइड शेयरिंग यानी एक साथ मिलकर ऑफिस जाने की सलाह दी जा रही है ताकि कम से कम फ्यूल खर्च हो. ईंधन की खपत में कटौती करने के अलावा उसका दाम बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है. पाकिस्तान सरकार अब हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा करेगी. यानी पाकिस्तान के नागरिकों पर शहबाज-मुनीर की जोड़ी सबसे बड़ा बोझ डालने वाली है और वो भी हर हफ्ते. तेल के संकट के बीच भी अमेरिका अपनी दादागीरी से बाज नहीं आ रहा है, जो अहंकार ट्रंप की भाषा में झलकता है, उनके मंत्रियों की भाषा भी वैसी ही है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए उसने 30 दिन की छूट दी है. अमेरिका के मुताबिक ये फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए लिया गया है. भारत अभी भी रूस से हर रोज 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है. कमोडिटी मार्केट एनेलिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक फरवरी में भारत ने रूस से रोज 1.04 मिलियन बैरल तेल खरीदा. इस तरह रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर अभी भी बना हुआ है. ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल की खरीद बंद करने का दबाव बनाया था. लेकिन इसके बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा.