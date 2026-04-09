होर्मुज पर क्या था ईरान का प्लान? समुद्र के भीतर बिछा दी थी बारूदी सुरंग; अब जहाजों को बचाने के लिए जारी की एडवाइजरी

Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान बीच बुधवार को सीजफायर पर सहमति बनी. यह अस्थायी सीजफायर केवल दो हफ्तों के लिए है. इस बीच ईरान ने स्ट्रेट से ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया नेविगेशन एडवाइजरी जारी की है. ईरान ने बताया कि यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है, जिससे यहां से गुजरने वाले जहाज समुद्र के भीतर बिछे बारूदी सुरंगों के खतरों से बच सकें.

दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान के शुरू हुए युद्ध में तेहारन ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था. चूंकि होर्मुज एक अहम समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई होती है.

क्या होर्मुज स्ट्रेट खुल गया

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद दावा किया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लेकिल बुधवार को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया था. ईरान की ओर से कहा गया कि इजरायल की ओर से लेबनान पर किया गया हमला युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है.

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अमेरिका और इजरायल के बीच संघर्ष विराम

ईरान और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं. इसके अलावा ईरान की ओर से होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति देने की बात कही गई है. दावा किया जा रहा है कि इस समझौते के तहत इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने की बात भी कही गई थी, लेकिन इजरायल की ओर से इसे लेकर इनका किया जा रहा है.

IRGC का जहाजों को निर्देश

बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बताया कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नया पैटर्न फॉलो करना होगा, जिससे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकते और समुद्र के भीतर लगे बारूदी सुरंग का जोखिम कम हो. ईरान की ओर से जारी नई एडवाइजरी में जहाजों के एग्जिट और एंट्री कॉरिडोर को तय किया गया है.

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