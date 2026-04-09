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Hindi Newsदुनियाहोर्मुज पर क्या था ईरान का प्लान? समुद्र के भीतर बिछा दी थी बारूदी सुरंग; अब जहाजों को बचाने के लिए जारी की एडवाइजरी

होर्मुज पर क्या था ईरान का प्लान? समुद्र के भीतर बिछा दी थी बारूदी सुरंग; अब जहाजों को बचाने के लिए जारी की एडवाइजरी

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होने के बाद सबकी निगाहें होर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हैं. इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली जहाजों के लिए एजवाइजरी जारी की है. जिससे यहां से गुजरने वाले शिप समुद्र के भीतर बिछे बारूदी सुरंगों के खतरों से बच सकें. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:02 PM IST
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तस्वीर एआई से निर्मित.
तस्वीर एआई से निर्मित.

Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान बीच बुधवार को सीजफायर पर सहमति बनी. यह अस्थायी सीजफायर केवल दो हफ्तों के लिए है. इस बीच ईरान ने स्ट्रेट से ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया नेविगेशन एडवाइजरी जारी की है. ईरान ने बताया कि यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है, जिससे यहां से गुजरने वाले जहाज समुद्र के भीतर बिछे बारूदी सुरंगों के खतरों से बच सकें. 

दरअसल, 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान के शुरू हुए युद्ध में तेहारन ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था. चूंकि होर्मुज एक अहम समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई होती है. 

क्या होर्मुज स्ट्रेट खुल गया 

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद दावा किया गया है कि होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया गया है, लेकिल बुधवार को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया था. ईरान की ओर से कहा गया कि इजरायल की ओर से लेबनान पर किया गया हमला युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है. 

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(यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में यहूदी केंद्र पर ISIS-प्रेरित हमले की साजिश, पाकिस्तानी नागरिक ने कबूला गुनाह)

अमेरिका और इजरायल के बीच संघर्ष विराम 

ईरान और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं. इसके अलावा ईरान की ओर से होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति देने की बात कही गई है. दावा किया जा रहा है कि इस समझौते के तहत इजरायल को लेबनान पर हमले रोकने की बात भी कही गई थी, लेकिन इजरायल की ओर से इसे लेकर इनका किया जा रहा है. 

IRGC का जहाजों को निर्देश 

बता दें कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बताया कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नया पैटर्न फॉलो करना होगा, जिससे समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकते और समुद्र के भीतर लगे बारूदी सुरंग का जोखिम कम हो. ईरान की ओर से जारी नई एडवाइजरी में जहाजों के एग्जिट और एंट्री कॉरिडोर को तय किया गया है. 

(यह भी पढ़ें: ट्रंप ने ईरान की 10 मांगों को ‘कूड़ेदान’ में फेंक दिया, व्हाइट हाउस बयान से मची हलचल)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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