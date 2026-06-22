मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने खोर्रमशहर मिसाइल से इजरायल पर जोरदार हमला किया है. ईरानी सैन्य अधिकारियों से जुड़े बयानों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हमले के बाद ईरानी सेना ने लोगों से 'ईरान के लिए प्रार्थना करें' का संदेश भी जारी किया है. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. इजरायली अधिकारियों की ओर से भी इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है. ऐसे में हमले के दायरे, नुकसान और इसके वास्तविक प्रभाव को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आना अभी बाकी है.
खोर्रमशहर ईरान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में गिनी जाती है. डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह मिसाइल भारी पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है और इसे ईरान के सामरिक हथियार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. हालांकि, मौजूदा हमले में किस संस्करण का इस्तेमाल किया गया और इसके परिणाम क्या रहे, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय समुदाय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील की है.
इस बीच ईरान ने अमेरिका के लिए एक संदेश जारी करते हुए कहा, 'प्रिय अमेरिकियों, अपने राष्ट्रपति से कहो कि वे ईरान और इजरायल के बीच न आएं. हम एक ही दिन में इजरायल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे.' इजरायली हमले के बीच ईरानी सेना से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और स्थानीय रिपोर्टों में ईरान के लिए प्रार्थना करने की अपील की है. हालांकि, इन संदेशों की आधिकारिक स्थिति और उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, '... बातचीत में चाहे कुछ भी हो, समझौता हो या न हो, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा... कभी नहीं. जब तक मैं इजरायल का प्रधानमंत्री हू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा... जब तक हमें अपने लोगों की सुरक्षा की जरूरत है, हम दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा जोन में बने रहेंगे... किसी भी देश से इसके अलावा कुछ और करने के लिए नहीं कहा जाएगा. अब जरा सोचिए कि सीमा के उस पार अमेरिका है. हजारों की संख्या में आतंकवादी हैं, आतंकवादियों की एक फौज है जो आपके शहरों और कस्बों पर रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल और किलर ड्रोन से हमला करती है.'
नेतन्याहू ने कहा, 'वे आपके सैनिकों को मारते हैं, आपके नागरिकों को मारते हैं, आपके बच्चों को मारते हैं और उन्हें हर दिन धमकाते हैं. तो, अमेरिका क्या करेगा? क्या वह कहेगा कि हम कुछ नहीं कर सकते? चलो गोलीबारी रोक देते हैं. क्या अमेरिका ऐसा कहेगा? नहीं. आप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका क्या करेगा. वह सीमा पार करेगा, एक सुरक्षा जोन बनाएगा, आतंकवादियों को मारेगा और ख़तरा टलने तक अपने लोगों की सुरक्षा करेगा. हम ठीक यही कर रहे हैं.'