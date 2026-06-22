Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /खोर्रमशहर मिसाइल हमले से दहला इजरायल, ईरान बोला-बीच में ना आएं ट्रंप, नेतन्याहू का पलटवार- जब तक मैं PM हूं...

खोर्रमशहर मिसाइल हमले से दहला इजरायल, ईरान बोला-बीच में ना आएं ट्रंप, नेतन्याहू का पलटवार- 'जब तक मैं PM हूं...'

मिडिल ईस्ट संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. अब शांति वार्ता के बीच ईरान ने इजरायल पर खोर्रमशहर मिसाइल से हमला किया है. इस हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. जानिए इजरायल-ईरान तनाव और ताजा घटनाक्रम.

Written ByRavindra Singh
Published: Jun 22, 2026, 06:43 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:59 AM IST
खोर्रमशहर मिसाइल हमले से दहला इजरायल, ईरान बोला-बीच में ना आएं ट्रंप, नेतन्याहू का पलटवार- 'जब तक मैं PM हूं...'
Image Credit: Social Media

About the Author

Ravindra Singh

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'फ्रिज की सिगरेट' बनती जा रही है Diet Coke! स्वाद नहीं, बल्कि यह वजह बना रही गुलाम
Diet Coke20 min ago
2
pre school25 min ago
3
दिल्ली ट्री प्लांटेशन अभियान31 min ago
4
Virat Kohli31 min ago
5
93 Year Old Woman32 min ago