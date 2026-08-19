/ईरान ने दागीं दो बैलिस्टिक मिसाइलें, UAE ने खत्म कर दिए सारे रिश्ते, क्या सैनिकों की तादाद घटाएगा US?

UAE ने लोगों को संभावित मिसाइल खतरे को लेकर आगाह किया है. कई महीनों में पहली बार यूएई ने ऐसी चेतावनी जारी की है. लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया है. देश की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NCEMA) ने X पर कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने देश को निशाना बनाने वाले मिसाइल खतरे का पता लगाया है.
बयान में कहा गया, 'UAE के एयर डिफेंस सिस्टम ने देश को निशाना बनाने वाले मिसाइल खतरे का पता लगाया है.सुरक्षित जगह पर रहें और आधिकारिक चैनलों से जारी चेतावनियों और अपडेट का पालन करें' यह अलर्ट ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई खत्म करने के मकसद से हुए समझौते (MoU) के सोमवार को खत्म होने के एक दिन बाद आया है.
इस बीच, गृह मंत्रालय ने भी एक अलर्ट जारी कर कहा है कि मौजूदा हालात और संभावित मिसाइल खतरों को देखते हुए लोगों को सबसे पास की सुरक्षित इमारत में शरण लेनी चाहिए. हालांकि, यह अलर्ट कुछ ही देर बाद हटा लिया गया.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने ईरान की ओर से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया है. एक मिसाइल देश की समुद्री सीमा के अंदर, जबकि दूसरी बाहर गिरी. साथ ही, मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए UAE की तैयारी पर जोर दिया. इसके अलावा यूएई ने यह भी ऐलान किया कि वो ईरान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ रहा है. उसने ये कदम ऐसी स्थिति में उठाया है, जब ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं.
UAE ने कहा था कि ईरान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के एक जहाज पर हमला किया था, जो एक दिन पहले होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुजर रहा था. इसके बाद UAE के विदेश मंत्रालय ने ईरान से आग्रह किया कि वह बिना उकसावे के किए जा रहे हमलों को रोके, दुश्मनी खत्म करे और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोले.
देश में पिछली बार मिसाइल चेतावनी मई में जारी की गई थी. उसके बाद जून में एक गलत चेतावनी (फॉल्स अलार्म) जारी हुई थी, जब राष्ट्रीय अर्ली वार्निंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण निवासियों को गलती से फोन पर संभावित मिसाइल हमले की चेतावनी भेज दी गई थी. जब 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी तो ईरान का सबसे ज्यादा कहर UAE पर बरसा. देश पर लगभग 3,000 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए, जो मिडिल ईस्ट में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा थे. जून में दोनों पक्षों के बीच एक MOU लागू होने के बाद UAE में कोई हमला नहीं हुआ, जबकि खाड़ी के अन्य देशों में हमले होते रहे. हालांकि बाद में यह टूट गया था.
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातचीत करने वाली टीम से कहा है कि वे ईरान के साथ बातचीत तब तक रोक दें जब तक तेहरान 'समझौता करने के लिए तैयार' न हो जाए.साथ ही, यह भी कहा गया कि तेहरान के साथ कूटनीतिक बातचीत को लेकर प्रशासन के रुख में कोई मतभेद नहीं है.अधिकारी ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने आगे बढ़ने से पहले इंतजार करने का फैसला किया है. अधिकारी ने आगे कहा कि ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिकी प्रशासन के नजरिए में कोई मतभेद नहीं है.
दूसरी ओर, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के साथ जंग के बाद फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम करने पर पेंटागन विचार कर रहा है. अमेरिकी ठिकानों को हुए भारी नुकसान के कारण अधिकारी इस बात पर फिर से सोच रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में सैनिकों और हथियारों को कैसे तैनात किया जाए.
'द वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मुआयना अभी शुरुआती चरण में है और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अभी तक इसकी औपचारिक समीक्षा का आदेश नहीं दिया है. इस रिपोर्ट में मामले से जुड़े आठ अधिकारियों और अन्य लोगों का हवाला दिया गया है.
पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी ने इस कवायद को 'समझदारी भरी योजना' बताया. इससे आखिरकार यह तय करने में मदद मिल सकती है कि क्या वाशिंगटन को उन ठिकानों का पुनर्निर्माण करना चाहिए जो महीनों तक चले ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए थे. अधिकारी ने कहा, 'इनमें से कुछ मामलों पर फैसले लेने होंगे.'पेंटागन का नीति विभाग इस मूल्यांकन का नेतृत्व कर रहा है. ज्वाइंट स्टाफ और अमेरिकी सेंट्रल कमांड भी इस मुद्दे पर स्टडी कर रहे हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने 17 जून को तीन महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए समझौते पर दस्तखत किए थे. इस जंग में हजारों लोग मारे गए थे और खाड़ी के रास्ते होने वाले कमर्शियल शिपमेंट (खासकर दुनिया भर में तेल और गैस निर्यात) ठप हो गए थे.
14 पॉइंट्स वाले MOU में ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे दोनों देशों के बीच विवाद के जटिल मुद्दों को बाद में सुलझाने के लिए छोड़ दिया गया था.लेकिन इसका मकसद युद्ध को रोकने और लेबनान में संघर्ष को खत्म करने के लिए तत्काल कूटनीतिक समाधान खोजना था.
MOU में अमेरिका और ईरान, उनके सहयोगी ने इस MOU पर दस्तखत किया था, जिसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने का ऐलान किया गया था.साथ ही अब से एक-दूसरे के खिलाफ कोई जंग या सैन्य अभियान शुरू न करने का फैसला लिया गया था.
आगे कहा गया था कि आखिरी समझौते से लेबनान समेत सभी मोर्चों पर जंग की स्थायी समाप्ति की पुष्टि हो जाएगी, और इस पैराग्राफ के अन्य प्रावधानों को UN सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलेगी. यह समझौता अधिकतम 60 दिनों में हो जाएगा, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है.'
इस समझौते के तहत अमेरिका को आखिरी समझौता होने के 30 दिनों के भीतर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करनी थी और ईरान के लिए कम से कम $300 बिलियन के पुनर्निर्माण और विकास पैकेज पर काम शुरू करना था. समझौते के तहत, अमेरिका को ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, ईरानी तेल निर्यात के लिए छूट देने और तेहरान को विदेशों में फ्रीज किए गए अपने अरबों डॉलर के फंड तक पहुंचने की इजाजत देने की भी जरूरत थी.
अपनी तरफ से, ईरान से होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से बारूदी सुरंगें हटाने और 60 दिनों तक जहाजों को बिना किसी शुल्क के गुजरने देने के लिए कहा गया. ईरान ने यह भी दोहराया कि वह परमाणु हथियार हासिल या विकसित नहीं करेगा और मौजूदा स्थिति बनाए रखेगा.