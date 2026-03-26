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Hindi NewsदुनियाTrue Promise 4: ईरान ने मिसाइल पर क्या लिखा? फिर लॉन्च कर दी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 82वीं सीरीज

True Promise 4: ईरान ने मिसाइल पर क्या लिखा? फिर लॉन्च कर दी ऑपरेशन 'ट्रू प्रॉमिस 4' की 82वीं सीरीज

Iran war: 72 घंटे बाद ईरान के ऊपर हुए हमले का एक महीना हो जाएगा. इस बीच ईरान ने ऑपरेशन 'ट्रू प्रॉमिस 4' की 82वीं सीरीज लॉन्च करके मिडिल ईस्ट को दहला दिया है. इस बार ईरान ने अपने दुश्मनों को मिसाइल में लिखकर एक खास संदेश भी भेजा है. ईरान के तेवर देख अमेरिका के सहयोगी मुल्क सहम गए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:51 PM IST
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Iran True Promise Photo credit: @IRTruePromise
Iran True Promise Photo credit: @IRTruePromise

Iran launched Operation True Promise 4: ईरान ने ऑपरेशन 'ट्रू प्रॉमिस 4' की 82वीं लहर के तहत एक बार फिर से खाड़ी में अमेरिका के संभावित सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं. ईरान की फौज इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की नई सीरीज चलाने का ऐलान किया है.  ईरान ने आरिफजान, अल-खर्ज और एक अमेरिकी सप्लाई डिपो के पास के ठिकानों को निशाना बनाया है. ईरान के नए हमलों की बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन हमलों से खाड़ी में मौजूद अमेरिकी मददगार सहम गए हैं.

इन ठिकानों को किया नेस्तनाबूद

ईरान ने जंग के 27वें दिन 26 मार्च को जिन इलाकों को अपने हमलों की जद में शामिल किया उसमें इनकी पुष्टि हो गई है.

  • शेख ईसा इलाके में पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस रडार स्टेशन.

  • शेख ईसा में P-8 टोही विमानों वाला बेस.

  • अमेरिकी ऑपरेशनों में मदद करने वाले ईंधन डिपो.

  • MQ-9 ड्रोन के उतरने की जगहें.

  • अली अल-सलेम इलाके में अंतरिक्ष संचार स्टेशन.

ईरान झुकने को राजी नहीं, अमेरिका भी मान नहीं रहा! 

ईरान ने होर्मुज को खोलने की पांच मांगे रखी हैं. तेहरान के नेताओं की पहली मांग है कि अमेरिका-इजराइल दोनों ईरान पर फौरन अपने हमले बंद कर दें और वो हमास, हूथी और हिजबुल्ला पर भी नए हमले न करें. तेहरान की दूसरी मांग यह है कि अमेरिका खाड़ी देशों में अपने 19 सैन्य बेसों को तुरंत बंद करे. तीसरी मांग ये है कि ईरान जो अभी अघोषित टैक्स वसूल रहा है, उसे भविष्य में होर्मुज स्ट्रेट में टैक्स वसूली का कानूनी हक मिले, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी मिलनी चाहिए. वहीं उसका ये भी कहना है कि युद्ध में ईरान को अब तक हुए नुकसान का मुआवजा भी अमेरिका और इजराइल को देना चाहिए, तभी मिडिल ईस्ट में स्थाई शांति होगी.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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