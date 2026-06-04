Advertisement
trendingNow13237386
Hindi NewsदुनियाVideo: पलक झपकते ही आग का गोला बनी छत, कुवैत में ईरान ने कैसे मचाई तबाही? कैमरे में कैद हुआ भयावह नजारा

Video: पलक झपकते ही आग का गोला बनी छत, कुवैत में ईरान ने कैसे मचाई तबाही? कैमरे में कैद हुआ भयावह नजारा

Video: ईरान ने कुवैत के एक एयरपोर्ट पर करारा हमला किया था. इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिसमें दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए थे. इस हमले का वीडियो कुवैत ने जारी किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jun 04, 2026, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: पलक झपकते ही आग का गोला बनी छत, कुवैत में ईरान ने कैसे मचाई तबाही? कैमरे में कैद हुआ भयावह नजारा

Kuwait News: अमेरिका और ईरान में तनाव चल रहा है. लगातार शांति की पहल की जा रही है इसके बावजूद भी शांति नहीं स्थापित हो पाई है. इसी बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हमला किया. इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिसमें दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए हैं, अब इस खतरनाक हमले का वीडियो सामने आया है. जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरानी ड्रोन ने किस तरह से तबाही मचाई है.

इस हमले का फुटेज कुवैत के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने X पर पब्लिश किया है. जिसमें हमले का नजारा दिखाई दे रहा है. क्लिप में ईरानी ड्रोन प्रोजेक्टाइल के बिल्डिंग से टकराने के बाद टर्मिनल की छत का एक हिस्सा गिरता हुआ दिख रहा है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कुवैत के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन ने लिखा कि ये  कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1) पर ईरानी ड्रोन के क्रूर हमले का पल है. जिसमें कई लोग घायल हुए हैं जबकि बहुत सारा समय बर्बाद किया गया है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

युवक की मौत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर किया कि एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक नागरिक मारा गया है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं. कुवैत में  भारतीय दूतावास ने ये भी कहा कि कुवैत के अधिकारी मामले पर नजर रख रहे हैं और परिवार को हर संभव मदद और सहायता प्रदान करने की कवायद में लगे हुए हैं. 

इस हमले के बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने इसे ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार दिया है. उन्होंने बताया कि हमले में एयरपोर्ट परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है. सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक हिस्से की छत पूरी तरीके से उड़ गई है, तो वहीं मलबा चारों ओर फैला है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Iranian attack video

Trending news

मानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे 'तंबू'
Monsoon 2026
मानसूनी बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा? श्रीलंका के आसमान में लगे 'तंबू'
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
Gujarat
मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आमों का जखीरा
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
Narendra Modi
एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
Saokat Molla
TMC के पूर्व विधायक के घर NIA की छापेमारी, हिरासत में लिया गया शौकत मोल्ला का बेटा
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
West Bengal news
बंगाल में TMC की दरार, दिल्ली में BJP की बहार? संसद के गणित पर टिकी असली लड़ाई
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
Delhi Fire
ईंटों से खिड़कियां तोड़ने लगे... होटल में रुके लोगों को बचाने ये सबसे पहले पहुंचे थे
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
dk Shivkumar
कर्नाटक में 'संकटमोचक' DK बने मुख्यमंत्री, आखिर क्यों उड़ गई है BJP की उड़ गई नींद?
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
bhimashankar jyotirlinga open
5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
west bengal news in hindi
क्या बंगाल की सियासत के 'बाजीगर' साबित होंगे ऋतब्रत? क्यों अभिषेक बनर्जी से पाला पैर
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
weather update
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर