Video: पलक झपकते ही आग का गोला बनी छत, कुवैत में ईरान ने कैसे मचाई तबाही? कैमरे में कैद हुआ भयावह नजारा

Video: ईरान ने कुवैत के एक एयरपोर्ट पर करारा हमला किया था. इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिसमें दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए थे. इस हमले का वीडियो कुवैत ने जारी किया है.
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Kuwait News: अमेरिका और ईरान में तनाव चल रहा है. लगातार शांति की पहल की जा रही है इसके बावजूद भी शांति नहीं स्थापित हो पाई है. इसी बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हमला किया. इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जिसमें दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए हैं, अब इस खतरनाक हमले का वीडियो सामने आया है. जिसमें दिखाई दे रहा है कि ईरानी ड्रोन ने किस तरह से तबाही मचाई है.
इस हमले का फुटेज कुवैत के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने X पर पब्लिश किया है. जिसमें हमले का नजारा दिखाई दे रहा है. क्लिप में ईरानी ड्रोन प्रोजेक्टाइल के बिल्डिंग से टकराने के बाद टर्मिनल की छत का एक हिस्सा गिरता हुआ दिख रहा है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कुवैत के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन ने लिखा कि ये कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 (T1) पर ईरानी ड्रोन के क्रूर हमले का पल है. जिसमें कई लोग घायल हुए हैं जबकि बहुत सारा समय बर्बाद किया गया है.
युवक की मौत के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर किया कि एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक नागरिक मारा गया है जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं. कुवैत में भारतीय दूतावास ने ये भी कहा कि कुवैत के अधिकारी मामले पर नजर रख रहे हैं और परिवार को हर संभव मदद और सहायता प्रदान करने की कवायद में लगे हुए हैं.
इस हमले के बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने इसे ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार दिया है. उन्होंने बताया कि हमले में एयरपोर्ट परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है. सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक हिस्से की छत पूरी तरीके से उड़ गई है, तो वहीं मलबा चारों ओर फैला है.
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