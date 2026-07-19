/जंग में ईरान ने US को दिया दर्द, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले में मरे 2 सैनिक, मोजतबा बोले- सिखाएंगे कभी न भूलने वाला सबक

अमेरिकी सेना का यह बयान ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उसने जॉर्डन के अल अज़राक में एक अमेरिकी बेस पर हमला करने की बात कही थी. ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि 17 जुलाई को हुए हमले में कम से कम दो अमेरिकी लड़ाकू विमान और तीन अन्य विमान नष्ट हो गए. तब अमेरिकी सेना ने अपने नुकसान पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब कबूलनामा जारी किया है. ईरान ने इससे पहले 9 जुलाई को भी इसी बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें जॉर्डन की सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया था. जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया था.