/जंग में ईरान ने US को दिया दर्द, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले में मरे 2 सैनिक, मोजतबा बोले- सिखाएंगे कभी न भूलने वाला सबक

US Iran War Latest Updates in Hindi: ईरान और अमेरिका के बीच फिर से घमासान तेज हो गया है. इस जंग में जहां ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं यूएस की हानि भी बढ़ती जा रही है. अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी Centcom ने शनिवार को बताया कि जॉर्डन में ईरानी मिसाइल हमले में उसके 2 सैनिक मारे गए और एक लापता हो गया. वहीं चार सैनिक घायल हो गए, जिन्हें जॉर्डन के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई. Centcom ने कहा कि मारे गए सैनिकों की पहचान उनके परिजनों को सूचित करने तक गुप्त रखी जाएगी.
अमेरिकी सेना का यह बयान ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उसने जॉर्डन के अल अज़राक में एक अमेरिकी बेस पर हमला करने की बात कही थी. ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया कि 17 जुलाई को हुए हमले में कम से कम दो अमेरिकी लड़ाकू विमान और तीन अन्य विमान नष्ट हो गए. तब अमेरिकी सेना ने अपने नुकसान पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अब कबूलनामा जारी किया है. ईरान ने इससे पहले 9 जुलाई को भी इसी बेस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं, जिन्हें जॉर्डन की सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया था. जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया था.
जंग के सातवें दिन ईरान का रुख भी कड़ा हो गया. उसने शांति के लिए अमेरिका के साथ हुआ एमओयू स्थगित कर दिया. साथ ही जॉर्डन और कुवैत पर कई मिसाइलें दागीं. कुवैत उसके खास निशाने पर रहा. उसने कुवैत पर मिसाइलों के साथ ही ड्रोनों से भी हमला बोला. इन हमलों की वजह से कुवैत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संचालन बाधित हो गया. उसका एक वाटर प्यूरिफायर प्लांट भी बर्बाद हो गया और तेल रिफाइनरी भी धू-धू कर जल उठी.
CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members
TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026
IRGC का दावा है किया कि उसने कुवैत के कैंप आरिफजान को निशाना बनाया और अली अल सलेम एयर बेस पर एक रडार सुविधा को नष्ट कर दिया. बार-बार हुए ईरानी हमलों की वजह से कुवैत की एक तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा. इस दौरान कुवैती सशस्त्र बलों ने कई मिसाइलों को मार गिराने में सफलता भी पाई लेकिन ड्रोन-मिसाइलों की बारिश इतनी तेज थी कि एयर डिफेंस भी चकमा खा गया और कई मिसाइलें सटीक निशाने पर गिरीं. जिससे विभिन्न जगहों पर आग लग गई.
इसके जवाब में अमेरिकी ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. ईरानी मीडिया के अनुसार, होरमुज़गान प्रांत में हुए अमेरिकी हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. वहीं, होर्मुज स्ट्रेट के पास बने ईरान के दो पुलों और एक सड़क सुरंग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा.
ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी हमलों में पिछले तीन हफ्तों में 50 लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक घायल हुए हैं.
अमेरिका की बढ़ती बमबारी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने धमकी दी है कि अमेरिका को ईरान और उसके सहयोगियों से न भूलने वाले सबक मिलेंगे. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दोनों देशों के बीच हुए MoU के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनके हस्ताक्षर को पूरी तरह से बेकार और अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया. साथ ही धमकी दी कि ईरान अपने दुश्मनों को लगातार जवाब देता रहेगा.