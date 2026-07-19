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जंग में ईरान ने US को दिया दर्द, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले में मरे 2 सैनिक, मोजतबा बोले- सिखाएंगे कभी न भूलने वाला सबक

US-Iran War Latest Updates: अमेरिका से साथ जारी जंग में ईरान ने उसे बड़ा दर्द दिया है. जॉर्डन में बने अमेरिकी बेस पर किए गए मिसाइल हमले में अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए. ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा ने धमकी दी कि जंग में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे, जिसके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं होगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 02:00 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:02 AM IST
जंग में ईरान ने US को दिया दर्द, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमले में मरे 2 सैनिक, मोजतबा बोले- सिखाएंगे कभी न भूलने वाला सबक
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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