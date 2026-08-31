/अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान, जॉर्डन में US के 2 एयरबेस पर दाग दी घातक मिसाइलें; धुआं-धुआं हुआ पूरा मिलिट्री बेस

IRGC के प्रवक्ता और पब्लिक रिलेशन के चीफ हुसैन मोहेबी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे अमेरिका की बड़ी भूल बताया. मोहेबी ने कहा,' आर्थिक युद्ध के दौरान ट्रंप सरकार की यह कार्रवाई एक रणनीतिक और घातक गलती थी, एक ऐसी गलती जो योजनाकारों के खिलाफ संतुलन बिगाड़ देगी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.' उन्होंने कहा कि दुश्मन को इस गलत अनुमान का खामियाजा आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर भुगतना पड़ेगा. बता दें कि ईरान पर अमेरिका की यह सैन्य कार्रवाई अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से 24 अगस्त 2026 को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने की घोषणा के बाद हुई है. इस अभियान का मकसद ईरान के ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क और शासन के रेवेन्यू सोर्सेज को खत्म करना है.