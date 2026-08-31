/अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान, जॉर्डन में US के 2 एयरबेस पर दाग दी घातक मिसाइलें; धुआं-धुआं हुआ पूरा मिलिट्री बेस

Iran-US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच फिर से जंग की आग भड़क गई है. रविवार ( 30 अगस्त 2026) को अमेरिका ने ईरान के लारक द्वीप पर बड़ा हमला किया, जिसका जवाब देते हुए ईरान ने भी जॉर्डन में 2 अमेरिकी एयरबेस बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. इसकी जानकारी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ( IRGC) की ओर से दी गई है.
ईरानी मीडिया 'प्रेस टीवी' ने IRGC की ओर से शेयर किए गए फुटेज में दावा किया कि जॉर्डन में स्थित 2 अमेरिकी मिलिट्री बेस किंग हुसैन और अल-अजराक पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइटर जेट्स के ठिकानों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं. वहीं, मीडिया आउटलेट 'अल अरबिया' ने बताया कि जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को फेल कर दिया.
ईरान की यह जवाबी कार्रवाई लारक द्वीप पर उस अमेरिकी हमले के बाद की गई, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर 'IRIB' ने बताया कि लारक द्वीप पर अमेरिकी हमला 2 चरणों में हुआ. इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी है और रविवार तक CENTCOM फोर्सेज ने 83 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है, 3 को निष्क्रिय कर दिया है और नाकाबंदी को लागू रखने के लिए 2 पर कब्जा कर लिया है.
A U.S. Sailor directs an MH-60S Sea Hawk helicopter onto the flight deck of USS Delbert D. Black (DDG 119) while the ship sails in the Arabian Sea enforcing the U.S. blockade against Iran. As of Aug. 30, CENTCOM forces have redirected 83 commercial vessels, disabled 3 and boarded… pic.twitter.com/RDLoXFRXpJ
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 30, 2026
CENTCOM ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' जब USS डेलबर्ट डी ब्लैक (DDG 119) जहाज ईरान के खिलाफ US की नाकेबंदी को लागू करने के लिए अरब सागर में चल रहा था, तब एक US सेलर ने MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर को जहाज के फ्लाइट डेक पर उतरने का निर्देश दिया. 30 अगस्त तक, CENTCOM की सेनाओं ने नाकेबंदी का पालन सुनिश्चित करने के लिए 83 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला, 3 को बेकार किया और 2 जहाजों पर चढ़कर कार्रवाई की.'
IRGC के प्रवक्ता और पब्लिक रिलेशन के चीफ हुसैन मोहेबी ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे अमेरिका की बड़ी भूल बताया. मोहेबी ने कहा,' आर्थिक युद्ध के दौरान ट्रंप सरकार की यह कार्रवाई एक रणनीतिक और घातक गलती थी, एक ऐसी गलती जो योजनाकारों के खिलाफ संतुलन बिगाड़ देगी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.' उन्होंने कहा कि दुश्मन को इस गलत अनुमान का खामियाजा आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर भुगतना पड़ेगा. बता दें कि ईरान पर अमेरिका की यह सैन्य कार्रवाई अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की ओर से 24 अगस्त 2026 को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने की घोषणा के बाद हुई है. इस अभियान का मकसद ईरान के ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क और शासन के रेवेन्यू सोर्सेज को खत्म करना है.