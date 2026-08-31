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अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान, जॉर्डन में US के 2 एयरबेस पर दाग दी घातक मिसाइलें; धुआं-धुआं हुआ पूरा मिलिट्री बेस

Iran Attack On US Airbases: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अबतक शांत होने का नाम नहीं ले रही है. एक बार फिर अब ईरान-अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं. लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने भी जॉर्डन स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 31, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:24 AM IST
अमेरिकी हमलों से बौखलाया ईरान, जॉर्डन में US के 2 एयरबेस पर दाग दी घातक मिसाइलें; धुआं-धुआं हुआ पूरा मिलिट्री बेस

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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