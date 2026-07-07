/धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर नहीं होगी बातचीत: ईरानी विदेश मंत्री

उन्होंने कहा कि वह सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत से समाधान पसंद करेंगे. ट्रंप ने कहा, 'मैं समझौता करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं नौ करोड़ लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता. हम एक घंटे में उनके पुल गिरा सकते हैं. हम उनकी ऊर्जा आपूर्ति को खत्म कर सकते हैं, उन सभी बड़े संयंत्रों को जो उन्होंने बनाए हैं, बड़े, सुंदर आधुनिक संयंत्र. उनके पास बहुत पैसा था. अब उनके पास कोई पैसा नहीं है. हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है.'