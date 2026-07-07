/धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर नहीं होगी बातचीत: ईरानी विदेश मंत्री

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने मंगलवार को कहा कि यदि अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां जारी रहीं तो उनके साथ अंतिम समझौते पर बातचीत नहीं होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तेहरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो वे अपना बचा हुआ काम खत्म कर देंगे. अराघची के बयान को इसकी प्रतिक्रया के रूप में देखा जा रहा है.
ईरान और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के पैराग्राफ 13 का हवाला देते हुए अराघची ने अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू करने से इनकार कर दिया और वाशिंगटन से अपने हस्ताक्षर का सम्मान करने को कहा. अराघची ने कहा, 'MoU का पैराग्राफ 13 स्पष्ट है कि यदि धमकियां जारी रहती हैं तो अंतिम समझौते पर बातचीत शुरू नहीं होगी. अपने हस्ताक्षर का सम्मान करें.'
इसके साथ ही अराघची ने मारे गए पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के भव्य अंतिम संस्कार जुलूस की तस्वीरें X पर एक पोस्ट में साझा कीं और कहा कि ईरानी सेना और जनता धमकियों से डरती नहीं है. उन्होंने लिखा, 'लाखों गर्वित ईरानियों ने ग्रैंड अयातुल्ला खामेनेई और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए एकजुट होकर रैली की. न तो वे और न ही हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं किसी भी धमकी से विचलित होती हैं.'
Millions of proud Iranians rallied in unity to honor Grand Ayatollah Khamenei and his legacy. Neither them nor our Brave Armed Forces are moved by any threats.
Para 13 of the MoU is clear: Negotiations on final Deal will not commence if threats continue Honor your signature. pic.twitter.com/uQ7OoFyp8U
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 7, 2026
अमेरिका या ता समझौता करेगा या काम खत्म करेगा: ट्रंप
इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका या तो ईरान के साथ समझौता करेगा या 'काम खत्म कर देगा. इसके साथ ही यह भी कहा कि वाशिंगटन यदि चाहे तो तेहरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकता है. ट्रंप ने कहा, 'हम किसी न किसी तरह जीतेंगे. हम या तो समझौता करेंगे, या हम काम खत्म कर देंगे.'
उन्होंने कहा कि वह सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत से समाधान पसंद करेंगे. ट्रंप ने कहा, 'मैं समझौता करना पसंद करूंगा क्योंकि मैं नौ करोड़ लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहता. हम एक घंटे में उनके पुल गिरा सकते हैं. हम उनकी ऊर्जा आपूर्ति को खत्म कर सकते हैं, उन सभी बड़े संयंत्रों को जो उन्होंने बनाए हैं, बड़े, सुंदर आधुनिक संयंत्र. उनके पास बहुत पैसा था. अब उनके पास कोई पैसा नहीं है. हमने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया है.'
ट्रंप की ये ताजा टिप्पणी उस दावे के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वाशिंगटन चाहे तो ईरान के बचे हुए नेताओं को 'एक ही बार में' खत्म कर सकता है. वे उन सीनियर ईरानी अधिकारियों की बात कर रहे थे जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के हफ्ते भर चले राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे.
खामेनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हवाई हमलों में मारे गए थे. एक्सियोस (Axios) को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था, 'वे सब वहीं हैं. एक शॉट और हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं क्योंकि तब हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा.' इससे पता चलता है कि अपनी सैन्य क्षमताओं के बावजूद अमेरिका तेहरान के साथ राजनयिक रास्ते खुले रखना चाहता है.
ईरान ने ट्रंप की टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी. आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने X पर एक पोस्ट में ट्रंप और अमेरिका दोनों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका कभी भी खामेनेई की मौत से जुड़े दुख को नहीं समझ पाएगा क्योंकि 'न तो उसकी कोई सभ्यता है, न इतिहास और न ही सम्मान.'