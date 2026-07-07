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धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर नहीं होगी बातचीत: ईरानी विदेश मंत्री

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि अगर धमकियां जारी रहीं तो वे अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर बातचीत नहीं करेंगे.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 07, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:02 PM IST
धमकियां जारी रहीं तो अमेरिका के साथ अंतिम समझौते पर नहीं होगी बातचीत: ईरानी विदेश मंत्री
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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