डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा है कि होर्मुज की अमेरिका 'गार्जियन' की तरह रखवाली करेगा और वहां से गुजरने वाले जहाजों से सुरक्षा देने के नाम पर 20 प्रतिशत शुल्क लेगा. होर्मुज पर कब्जे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी के बीच ट्रंप का ये बयान आया है. उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका, ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी करेगा. ट्रंप की इन बातों का ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने मजाक उड़ाया. 'X' पर एक पोस्ट में, अराघची ने ट्रंप के दावों का खंडन करते हुए कि अमेरिका नहीं बल्कि ईरान हमेशा होर्मुज जलडमरूमध्य का 'गार्जियन' बना रहेगा.
अराघची ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं. जो कोई भी होर्मुज स्ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन की सुविधा देता है, उसे इस सेवा के लिए शुल्क मिलना चाहिए. ईरान हमेशा से इस जलडमरूमध्य का गार्जियन रहा है और हमेशा रहेगा. 20% निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है. हम इस मामले में ज्यादा बेहतर साबित होंगे.'
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बावजूद, इस महत्वपूर्ण शिपिंग लेन से होने वाला अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात बाकी दुनिया के लिए बंद नहीं होगा. ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है और खुला रहेगा, चाहे ईरान साथ हो या न हो. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं - इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह केवल ईरान के जहाजों या ग्राहकों को अंदर आने या बाहर जाने से रोक रही है. बाकी सभी देश इस स्ट्रेट का उचित और खुला इस्तेमाल कर सकेंगे.' ट्रंप ने दावा किया कि गुजरने वाले कार्गो पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाना इस संवेदनशील शिपिंग लेन को सुरक्षित रखने के ऑपरेशनल खर्च को पूरा करने के लिए एक जरूरी कदम है. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सुरक्षा और भुगतान के इस मॉडल को लागू करने और संस्थागत रूप देने का काम बिना किसी देरी के शुरू किया जाएगा.
14 जुलाई से ईरानी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी फिर से होगी शुरू: CENTCOM
ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका ने घोषणा करते हुए कहा कि वह 14 जुलाई की शाम से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक की नाकेबंदी फिर से शुरू करेगा. एक औपचारिक बयान में, US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने कहा कि उसकी सेनाएं ईरानी बंदरगाहों और तटीय इलाकों में आने-जाने वाले जहाजों के खिलाफ नाकेबंदी लागू करेंगी, साथ ही उन जहाजों के लिए समुद्री ट्रैफिक के सुरक्षित प्रवाह का समर्थन करना जारी रखेंगी जो आदेश का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं. बयान में कहा गया, 'कमांडर-इन-चीफ के निर्देश पर, US सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की सेनाएं 14 जुलाई को शाम 4 बजे ET (पूर्वी समय) से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक की नाकेबंदी फिर से शुरू करेंगी.'
CENTCOM के अनुसार, यह निर्णय 13 अप्रैल और 18 जून के बीच नाकेबंदी के शुरुआती कार्यान्वयन के बाद लिया गया है. उस दो महीने की अवधि के दौरान US सेनाओं ने नियमों का पालन करने वाले 140 से अधिक जहाजों का रास्ता बदला, नियमों का पालन न करने वाले नौ जहाजों को रोका, और मानवीय सहायता ले जा रहे 50 से अधिक वाणिज्यिक जहाजों को गुजरने की अनुमति दी.
CENTCOM ने कहा, 'ईरान के खिलाफ US नाकेबंदी को फिर से शुरू करना 13 अप्रैल से 18 जून तक के शुरुआती कार्यान्वयन के बाद हो रहा है. CENTCOM सेनाओं ने नियमों का पालन करने वाले 140 से अधिक जहाजों का रास्ता बदला, नियमों का पालन न करने वाले नौ जहाजों को रोका, और दो महीने की अवधि के दौरान मानवीय सहायता ले जा रहे 50 से अधिक वाणिज्यिक जहाजों को नाकेबंदी से गुजरने की अनुमति दी.'
CENTCOM ने ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्तों पर काम करने वाले सभी नाविकों को 'नोटिस टू मैरिनर्स' प्रसारणों पर नजर रखने और ब्रिज-टू-ब्रिज चैनल 16 पर US नौसेना बलों के साथ संपर्क स्थापित करने की सलाह दी. कमांड ने कहा कि वाणिज्यिक नाविकों के लिए आगे के विस्तृत निर्देश एक औपचारिक नोटिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे.