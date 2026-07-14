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होर्मुज पर डोनाल्‍ड ट्रंप के बयान पर ईरान ने ली चुटकी, अराघची ने 'गार्जियन' पर किया पलटवार

अराघची ने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं. जो कोई भी होर्मुज स्‍ट्रेट से कमर्शियल जहाजों के सुरक्षित आवागमन की सुविधा देता है, उसे इस सेवा के लिए शुल्‍क मिलना चाहिए. ईरान हमेशा से इस जलडमरूमध्य का गार्जियन रहा है और हमेशा रहेगा. 20% निश्चित रूप से बहुत ज्‍यादा है. हम इस मामले में ज्‍यादा बेहतर साबित होंगे.'

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 14, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:06 AM IST
होर्मुज पर डोनाल्‍ड ट्रंप के बयान पर ईरान ने ली चुटकी, अराघची ने 'गार्जियन' पर किया पलटवार

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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