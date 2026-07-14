इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बावजूद, इस महत्वपूर्ण शिपिंग लेन से होने वाला अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात बाकी दुनिया के लिए बंद नहीं होगा. ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट खुला है और खुला रहेगा, चाहे ईरान साथ हो या न हो. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'हम ईरानी नाकेबंदी को फिर से लागू कर रहे हैं - इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह केवल ईरान के जहाजों या ग्राहकों को अंदर आने या बाहर जाने से रोक रही है. बाकी सभी देश इस स्‍ट्रेट का उचित और खुला इस्तेमाल कर सकेंगे.' ट्रंप ने दावा किया कि गुजरने वाले कार्गो पर 20 प्रतिशत का शुल्क लगाना इस संवेदनशील शिपिंग लेन को सुरक्षित रखने के ऑपरेशनल खर्च को पूरा करने के लिए एक जरूरी कदम है. राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सुरक्षा और भुगतान के इस मॉडल को लागू करने और संस्थागत रूप देने का काम बिना किसी देरी के शुरू किया जाएगा.