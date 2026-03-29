Iran War: 2,076 मौतें, 27000 घायल और 30 दिन से ऑफलाइन है जनता, एक महीने की जंग में ईरान ने क्या खोया-क्या पाया?

Iran War 30th Day: मिडिल ईस्ट की जंग के 30वें दिन ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघर गालिबफ ने इजरायल-अमेरिका पर हमला करते हुए धोखेबाजी करने का आरोप लगाया. बीते कई दिनों से ईरान की सबसे मुखर आवाजों में से एक बनकर उभरे बाघर गालिबफ ने कहा, 'बातचीत का प्रस्ताव देकर, अमेरिका जिस युद्धविराम हासिल करने की उम्मीद लगाए बैठा है, उसे वो युद्ध के जरिए हासिल करने में नाकाम रहा है. ईरान की फौज, अमेरिकी लड़ाकों को ताबूत में सुलाने के लिए तैयार हैं. ईरान अपने सुप्रीम लीडर समेत सेना के तमाम बड़े जनरलों और कमांडरों को खो चुका है. बदले की आग में जल रहे ईरान ने अमेरिका और इजरायल को कभी न भूलने वाला दर्द देने की कसम खाई है.

गालिबफ ने यह भी कहा, 'दुश्मन खुले तौर पर बातचीत के संदेश भेजता है, जबकि चुपके से जमीनी हमले की योजना बनाता है. वो इस बात से अनजान है कि हमारे लोग अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर उतरने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि तबाही मचाकर उन्हें ढेर कर सकें. हम जमीनी एक्शन के दौरान आमने-सामने की जंग में उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को भी सजा देने के लिए बेकरार हैं.'

ईरान ने दुनिया को दिखाया दम

जंग के 30वें दिन भी अमेरिका-इजरायल के गठबंधन के सामने डटे रहकर ईरान ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है. बीते 30 दिनों में कई मौके ऐसे आए जब ईरान के नेताओं ने सुपरपावर अमेरिका और उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जमकर खिल्ली उड़ाई. 30 दिन की जंग में ईरान ने नाम कमाया. ईरान ने अपनी गुडविल मजबूत की और युद्धकौशल का लोहा दुनिया को मनवाया. 'क्या खोया-क्या पाया' की बहस में तेहरान ने दुनिया को दिखा दिया कि 9.5 करोड़ आबादी और सीमित संसाधन वाले ईरान ने अमेरिका को ट्रैप में फंसाकर एक महीने में दो बार बैकफुट पर धकेला है. बीते 30 दिनों में अमेरिका की एक भी बात नहीं मानकर ईरान ने अपने सहयोगियों रूस और चीन की महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ा दिया है.

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ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इजरायल की सेना को ही टारगेट नहीं किया, उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेसों को भारी नुकसान पहुंचाया है. अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों को भी ईरान ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है.

यूएई का 'बदलापुर'

ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से सहमे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान की 530 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की सरकार ने '99 साल की रेसिडेंसी' के वादे के बावजूद गोल्डन वीजा समेत सारे रेसे निवास परमिट रद्द कर दिए हैं.

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ईरान में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा

तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में मृतकों की संख्या 2,076 तक पहुंच गई है. ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जंग के 30वें दिन के बुलेटिन में डेथ टोल का आंकड़ा जारी किया.

मृतक: 2,076, जिनमें 216 बच्चे शामिल हैं.

घायल: 26,500, जिनमें 1,767 बच्चे शामिल हैं.

स्वास्थ्य और आपातकालीन केंद्रों को नुकसान: 336

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के 30 दिन पूरे

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से ईरान में इंटरनेट बंद है. इस तरह ईरान के नागरिक करीब 700 से ज्यादा घंटों से दुनियाभर से कटे हैं. नेटब्लॉक्स ने इस पर चिंता जताई है. NetBlocks की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान में जारी इंटरनेट ब्लैकआउट के 30 दिन हो चुके हैं. ईरान के सभी नागरिक लंबे समय से पूरी तरह ऑफलाइन हैं. सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बैंकिंग ठप हैं.

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