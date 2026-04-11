पाकिस्तान में बातचीत से पहले ही खेल पलटने की कोशिश! ईरान की रणनीति से इजरायल-US सन्न

Iran US War: ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग फिलहाल तो रुकी हुई है और पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच आज बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले ईरान ने दो ऐसे बड़े दांव चले हैं कि अमेरिका-इजरायल देखते रह गए.
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Iran Us Talks in Islamabd: ईरान ने अमेरिका-इजरायल के साथ जंग में खुद को साबित कर, सारी दुनिया को हैरान कर दिया है. हालांकि उसके समर्थित सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी एक ऐसा किरदार निभाया है, जो दुनिया के लिए मिसाल बना है. अमेरिका-इजरायल पर छोटे से छोटे हमले की ईरान ने शानदार ब्रांडिंग की है और सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रभाव को मजबूत किया है. यह सब रणनीति का हिस्सा है या खुद-ब-खुद ही हुआ है इसको लेकर कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद में चर्चा के लिए आए डेलीगेशन ने बातचीत से पहले ऐसा मनोवैज्ञानिक बम फोड़ा है कि अमेरिका और इजरायल की दुनियाभर में फजीहत हो गई है.
अमेरिका और ईरान के बीच, फिलहाल 2 हफ्तों का सीजफायर है. इसी दौरान दोनों पक्ष इस्लामाबाद में बैठकर आज यानी शनिवार को बातचीत करेंगे. अमेरिकी तरफ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे है. हालांकि ईरान जिस तैयारी के साथ पाकिस्तान पहुंचा है, वो अमेरिका और इजरायल को जरूर चुभ रही होगी.
स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के नेतृत्व इस्लामाबाद पहुंचे डेलीगेशन का नाम 'Minab168' रखा है. जो अपने आपमें एक बड़ा संदेश दे रहा है. दरअसल मिनाब एक शहर का नाम है, यहां अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच होने वाली जंग के पहले ही दिन एक स्कूल पर हमला हुआ था. जिसमें 168 स्कूली बच्चियों की मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद ईरान की जनता सड़कों पर आ गई थी.
इसके अलावा गालिबाफ ने अपने X हेंडल से एक तस्वीर भी पोस्ट की. जिसमें उन्होंने उस विमान की तस्वीर शेयर की, जिसके जरिए डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा. इस विमान डेलीगेशन के अलावा खून से सने स्कूल बैग, जूते, सफेद फूल और मीनाब पीड़ितों की तस्वीरें भी मौजूद थीं.
ईरान के जरिए उठाए गए इस कदम को लेकर कई दिग्गजों का कहना है कि उसने इस्लामबाद में बातचीत से पहले ही अमेरिका-इजरायल पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया है. ईरान बातचीत से पहले ही दुनिया को यह बताना चाहता है कि जंग में उसे कहां-कहां नुकसान हुआ और किस तरह बेकसूर लोग मारे गए हैं.
इसके अलावा ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग से पहले एक AI वीडियो भी जारी किया है. जिसमें उसने कथित तौर पर एफ-15 जेट के गिराए जाने के बाद इस्फहान में अमेरिकी बचाव अभियान की नाकामी को दिखाया है. दक्षिण अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावास के जरिए 10 अप्रैल को X के माध्यम से साझा किए गए इस वीडियो में अमेरिकी सैन्य नुकसान का दावा किया गया है, जिसमें तबाह हुए जेट और परिवहन विमान शामिल हैं, हालांकि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है.
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