अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पचड़े में यूं ही नहीं पड़ा ईरान, युद्ध थमा तो मुस्लिम मुल्कों में बढ़ जाएगा रुतबा

अफगानिस्तान से बुरी तरह पिटने के बाद मुस्लिम देशों के सामने अपने परमाणु बम पर इतराने वाले पाकिस्तान की काफी फजीहत हो रही है. खुद को मुस्लिम देशों की सुपर पावर बताने वाला पाकिस्तान हर दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि कोई देश अफगानिस्तान से उसकी सुलह करवा दे. लेकिन अफगान तालिबान मान नहीं रहा. अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को इस्लामाबाद में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है. इससे घबराए शहबाज शरीफ और उनके मंत्री तालिबान से मामला निपटाने के लिए एक खलीफा से दूसरे खलीफा के दरवाज़े की कुंडी खटखटा रहे हैं.

पहले मध्यस्थता के माहिर कतर के अमीर अल थानी के जरिए शहबाज और मुनीर ने अफगानिस्तान से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन दोहा में शांति समझौता नहीं हो पाया. फिर इस्तांबुल में तुर्किए के नेता अर्दोआन भी अफगानिस्तान को नहीं समझा पाए. शांति समझौता यहां भी नहीं हुआ. इसके बाद पाकिस्तान अब असली खलीफा के पास पहुंच गया है. अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह करवाने का जिम्मा उठाने के लिए ईरान तैयार हुआ है.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई में ईरान क्यों कूदना चाहता है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं जो अफगानिस्तान से उसका पीछा छुड़ा सकते हैं. पाकिस्तान की सेना में तालिबान और बलोच विद्रोही गुटों का डर कितनी गहराई तक बैठ गया है, कैसे पाकिस्तानी फौज इन विद्रोहियों के सामने अपना मुंह छिपाती घूम रही है, ये सब आप जानेंगे.

पाकिस्तान का गृह मंत्री मोहसिन नकवी जो भारतीयों के बीच ट्रॉफी चोर के नाम से जाना जाता है, ईरान में अफगान तालिबान के नेता के सामने गिड़गिड़ाते हुए कैमरे की पकड़ में आ गया. ये वही मोहसिन नकवी है जो एशिया कप जीतने के बाद भारतीयों की ट्रॉफी चुराकर भाग गया था. आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पहचानते होंगे. ईरान में इसी मोहसिन नकवी की हरकतों ने अफगानिस्तान से बॉर्डर पर पिटने के बावजूद बड़ी-बड़ी बातें करने वाले पाकिस्तान की पोल खोल दी.

ईरान की राजधानी तेहरान में मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के 10 देशों के संगठन ईसीओ यानि Economic Cooperation Organization के गृह मंत्रियों की बैठक चल रही थी. यहीं पर मौका देखकर पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जबरदस्ती अफगानिस्तान के उप गृह मंत्री इब्राहिम सद्र से बातचीत करनी शुरू कर दी और उनको मनाना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान का शांति समझौता हो जाए. लेकिन अचानक वहां पर मौजूद मीडिया की नजर मोहसिन नकवी पर पड़ गई और कैमरे पर नकवी की जो बॉडी लैंग्वेज दिखी उसे देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान आजकल कितने दबाव में है.



मोहसिन नकवी इब्राहिम सद्र का हाथ पकड़कर बैठा है जबकि अफगान मंत्री नकवी की तरफ देखना ही नहीं चाहते. उनके चेहरे से लग रहा है जैसे मोहसिन नकवी जबरदस्ती उनसे बात करना चाहता है और उनकी पाकिस्तानी मंत्री से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. वीडियो में मोहसिन नकवी अफगान मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर अपनापन दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मंत्री के लिए अफगान मंत्री का रुख आखिर तक कठोर ही बना रहा.

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के तेवर को देखकर ही मोहसिन नकवी अफगान गृह मंत्रालय के मंत्री के सामने सरेंडर हो गया, लेकिन इस सरेंडर के बावजूद जब मोहसिन नकवी को अफगानिस्तान का दिल पसीजते ​नहीं दिखा तो मोहसिन नकवी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से आग्रह किया कि उनका देश अफगानिस्तान को मनाए और पाकिस्तान की बॉर्डर और घर के अंदर हो रही पिटाई को रुकवाए.

तेहरान से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक मसूद पेजेशकियान और नकवी के बीच हुई मीटिंग में पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के कहने पर ट्रॉफी चोर नकवी ईरान के सामने गिड़गिड़ाने लगा, जिसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने भी एक बयान जारी किया.

इस बयान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए मदद की पेशकश की. मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद पेजेशकियन ने कहा तेहरान दोनों मुस्लिम देशों में मध्यस्थता के लिए तैयार है. पेजेशकियन ने दोनों मुल्कों से क्षेत्र में तनाव कम करने और टकराव से बचने के प्रयासों को बढ़ाने की राय दी है. ईरान के राष्ट्रपति ने कहा मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर अपने दुश्मनों के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा.

यानि ईरान जो इस वक्त मुस्लिम देशों में अलग-थलग पड़ा हुआ है. वो दो मुस्लिम देशों में समझौता करवाकर फिर से मुस्लिम जगत में प्रासंगिक बनना चाहता है. ईरान चाहता है कि उसकी स्वीकार्यता मुस्लिम देशों में बढ़ जाए. ईरान ऐसा करके मुस्लिम देशों को ये भी दिखाना चाहता है जो काम कतर और तुर्किए नहीं कर पाए वो ईरान कर सकता है. अब आप समझिए पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सुलह करवा सकता है.

ईरान की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से लगती है. अफगानिस्तान से ईरान की लगभग 921 किलोमीटर की सीमा लगती है, जबकि पाकिस्तान से ईरान लगभग 960 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिससे वो इन दोनों देशों के लिए एक जैसा महत्व रखता है. ईरान का प्रभाव अफगानिस्तान के सुन्नी तालिबान और शिया हजारा समुदाय दोनों पर है. यानि अफगान तालिबान ईरान की बात सुन सकते हैं.

ईरान गैस पाइपलाइन, बिजली आपूर्ति और चाबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के माध्यम से भी अफगानिस्तान पर प्रभाव डाल सकता है. यानि ये चीजें अफगानिस्तान को ईरान से मिल सकती हैं जबकि कतर और तुर्किए सीधे अफगानिस्तान को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते.

इसके अलावा अफगानिस्तान में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का काफी सम्मान है. इसलिए अगर वो खुद बीच बचाव में उतरते हैं तो अफगानिस्तान के नर्म होने की संभावनाएं हैं. लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ऐसा होने नहीं देंगी क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का गृह मंत्री मोहसिन नकवी अफगानिस्तान के सामने ईरान में छिपकर गिड़गिड़ा रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शेर की तरह गरज रहे हैं. अफगानिस्तान को भरोसे के काबिल नहीं बता रहे और अफगानिस्तान को जंग की धमकी दे रहे हैं.