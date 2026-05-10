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Hindi Newsदुनिया...तो अमेरिका को कभी नहीं मिल पाएगा ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम? ट्रंप के साथ हो चुका है खेला

...तो अमेरिका को कभी नहीं मिल पाएगा ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम? ट्रंप के साथ हो चुका है खेला

IIran nuclear sites amid ran-US War: 28 फरवरी को ईरान को चंद घंटे में मटियामेट करके तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत आर्मी के दर्जनों टॉप कमांडर्स को एक साथ खत्म कर देने वाली अमेरिकी फौज, तेहरान का यूरेनियम छीनना तो दूर उसे सूंघ तक नहीं पाई है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम आखिर रखा तो रखा कहां है?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 10, 2026, 07:29 PM IST
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Iran military officials on Uranium (AI Image)
Iran military officials on Uranium (AI Image)

Iran enriched uranium: ईरान के यूरेनियम को तलाशने में सुपरपावर अमेरिका के फाइटर पायलट, मरीन कमांडो और खुफिया एजेंसियों के एजेंट सब नाकाम रहे हैं. सीआईए और एफबीआई के एजेंट्स से लेकर डॉग स्क्वाएड से लेकर हाईटेक तलाशी उपकरणों, इंफ्रारेड, अल्फा-बीटा-गामा जैसी किरणों समेत तमाम तकनीकें और चालाकियां धरी की धरी रह गई. 28 फरवरी, 2026 को ईरान पर हमला करके चंद घंटों में तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई समेत आर्मी के दर्जनों टॉप कमांडर्स को एक साथ खत्म कर देने वाला अमेरिका, तेहरान का यूरेनियम छीनना तो दूर उसे सूंघ तक नहीं पाया है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहां रखा है?

ईरानी सैन्य अधिकारी का दावा

इस बीच 10 मई को ईरान के सर्वोच्च सैन्य प्रतिष्ठान आईआरजीसी के एक टॉर कमाडंर ने कहा, उनकी सेनाएं उन परमाणु स्थलों की रक्षा के लिए तैयार हैं जहां समृद्ध यूरेनियम का भंडारण है. यानी अमेरिकी एजेंट्स अब तक हवा में तीर चला रहे थे, उन्हें भनक ही नहीं है कि असली माल यानी कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम जिससे चंद दिनों में परमाणु बम बनाया जा सकता है, वो कहां रखा है. इससे पहले ईरान के साथ पीस डील में ट्रंप हर बार ये शर्त जरूर लिखवा रहे थे कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम समाप्त करना होगा. इसी शर्त के सब क्लाज में लिखा था कि ईरान अपना यूरेनियन इंटरनेशनल एजेंसी को जमा करा दे. फिर खबरें आईं कि रूस, ईरान का यूरेनियम रख सकता है. इस चिकचिक में न डील हुई ना दोबार से पहले जैसी तेज जंग छिड़ी.

दरअसल जंग में जिस दिन ट्रंप ने 15 दिन के सीजफायर का ऐलान किया था, उसी समय काफी हद तक साफ हो गया था कि युद्ध लंबा चलाना है तो ट्रंप को कांग्रेस/सीनेट से मंजूरी लेनी होगी. वहां बहुमत था नहीं, बल्कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसद ईरान पर हमले के खिलाफ थे, ऐसे में हार का रिस्क था. लिहाजा ट्रंप ऐसी ठोस डील चाहते हैं, जिससे वह खुद को विजेता घोषित करके पूरी दुनिया में अपनी जय-जयकार करा सकें. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी MAGA के नारे लगवाकर ट्रंप 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पार्टी के लिए कुछ सीटों का इंतजाम कर सकें. पिछले वीकेंड पर हुए कुछ हमलों को छोड़ दें तो लंबे समय से अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से बस बतोलेबाजी हो रही थी. इसी बीच ईरान के लीडर ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम का नाम लिया तो अमेरिकी एजेंसियों के कान खड़े हो गए.

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डील का इंतजार  

रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान द्वारा युद्ध समाप्त करने, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कारोबार के लिए फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए प्रस्तावित नए समझौते पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार करता रह गया. उधर ईरान ने मौका देखते ही चौका लगाया और बता दिया कि उसका ईरान कोई प्लेट में परोसा हुआ हलवा नहीं है, जिसे अमेरिका जब चाहेगा गप्प से निगल जाएगा. गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की सबसे बड़ी अड़चन की बात करें तो वो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम का जखीरा है, जो अमेरिकी/इजरायली फौजों को मिल जाए तो दोनों टेंशन फ्री होकर गंगा नहा लें.

ईरान के पास कुल कितने किलो यूरेनियम, परमाणु बम बनाने के कितने करीब तेहरान?

उधर ईरान की सरकारी मीडिया को दिए इंटरव्यू में, सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी सेनाएं उन परमाणु स्थलों की रक्षा के लिए तैयार हैं, जहां यूरेनियम का भंडारण है. संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास 440 किलोग्राम (970 पाउंड) से अधिक यूरेनियम मौजूद है. जिसमें से बहुत सारे यूरेनियम को 60% शुद्धता तक एनरिच्ड किया जा चुका है, यानी अब ईरान तकनीकि रूप से एटम बम बनाने से महज चंद तकनीकी कदम दूर है.

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने पिछले महीने एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि ईरान का अधिकांश अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम संभवतः अभी भी उसके इस्फहान परमाणु परिसर में है. पिछले साल 12 दिनों के युद्ध में इस्फहान स्थित एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों से बमबारी की गई थी, और इस साल के युद्ध में इस पर कम तीव्रता के हमले हुए.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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