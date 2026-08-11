ईरान की 'वॉर मशीनरी' में बड़ा फेरबदल! खामेनेई ने बदले 6 टॉप कमांडर, कौन बना किसका बॉस?

Iran military reshuffles six top commanders appointed: ईरान में 'सैन्य सर्जरी' करते हुए नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने सेना में बड़ा बदलाव किया है. मोजतबा ने एक झटके में अपने 6 मिलिट्री कमांडरों को बदल दिया. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सभी सशस्त्र बलों की कमान संभालने वाले नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई ने सेना के 6 बड़े पदों पर नई नियुक्तियां की हैं, जिनमें ईरान की सेना की एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के प्रमुख का पद भी शामिल है.
सुप्रीम लीडर ने देशवासियों को अपने फैसले की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की है. मोजतबा ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'मेजर जनरल मुस्तफा इजादी, आपकी निष्ठा, क्षमता और बहुमूल्य सैन्य अनुभव को देखते हुए और आईआरजीसी के कमांडर-इन-चीफ की सिफारिश पर मैं आपको आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ के पद पर नियुक्त करता हूं.'
Hujjat al-Islam Hossein Taeb
In view of martyrdom of Maj. Gen Soleimani by Zionist-American enemy, in consideration of your commitment, competence & experience, upon the recommendation of IRGC's Commander-in-Chief, I hereby appoint you as Head of IRGC Basij Organization.
— Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) August 10, 2026
ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की सेना इस बदलाव को अपनी सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम मान रही है. लोगों को लगता है कि सुप्रीम लीडर ने मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम बहादुर योद्धाओं में से मोती चुनकर मिलिट्री की इस नई लीडरशिप को तैयार किया गया है.
अहमद वाहिदी- IRGC कमांडर-इन-चीफ
मुस्तफा इजादी- IRGC डिप्टी कमांडर
अली ओजमाई- IRGC नेवी कमांडर
हुसैन ताएब- बसीज चीफ
अली अब्दोल्लाही-चीफ ऑफ स्टाफ
कियमार्स हैदरी- डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ
अमेरिकी सेना ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिसॉल्व' लॉन्च करने के चंद घंटों में वेनेजुएला की सेना को घुटनों पर लाते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा कर लिया था. जबकि 28 फरवरी के हमले में अयातुल्ला अली खामेनेई समेत तमाम सैन्य नेताओं की मौत के बावजूद ईरान साढे पांच महीने से थकने या सरेंडर के बजाए अमेरिका और इजरायल से आज भी दो-दो हाथ करने को तैयार है.
डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान ने होर्मुज में अमेरिकी नौसेना का रास्ता रोककर उसे बैकफुट में धकेला है तो इसके पीछे अयातुल्ला अली खामेनेई की वो सोच है, जिसने 6 साल पहले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका की चालों से सबक लेते हुए उस समय की मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को कई हिस्सों में बांट दिया था.
ऐसे में सेना में बदलाव के इस ऐलान से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के सीक्रेट एजेंट और इजरायली एजेंसी मोसाद के जासूस मिलकर ईरानी सेना, नौसेना या आईआरजीसी के उन लोगों को ढेर करना तो दूर उनका नाम तक नहीं जान पाए थे कि सेना का संचालन आखिर कर कौन रहा है.
दरअसल ईरान में दो तरह की सेनाएं हैं, एक नियमित सेना जो सीमाओं की रक्षा करती है, और दूसरी आईआरजीसी जो इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करती है. बसीज इसी आईआरजीसी के सिस्टम का अहम हिस्सा है. जहां नियमित सेना के पास मिसाइलें, रॉकेट, टैंक और फाइटर जेट्स होते हैं, वहीं बसीज लॉ एंड ऑर्डर, भीड़ का नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने का काम करती है.
ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले भी अपनी आर्मी थी, लेकिन इस्लामी शाषकों ने सेना से इतर आईआरजीसी की स्थापना इसलिए की क्योंकि क्रांति के बाद के नेतृत्व को क्रांति से पहले की सेना की वफादारी पर भरोसा नहीं था और वे एक ऐसी सेना चाहते थे जो नई सरकार के प्रति पूरी तरह वफादार हो. IRGC का मिशन कन्वेंशनल डिफेंस से आगे बढ़कर सुप्रीम लीडर की आइडियोलॉजिकल सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी और एसिमेट्रिक या अनकन्वेंशनल वॉरफेयर को भी शामिल करता है. बसीज भी इसका हिस्सा है.
बसीज, ईरान की एक शक्तिशाली पैरा-मिलिट्री फोर्स है, जिसे 1979 में अयातुल्ला अली खामेनेई ने बनाया था. इसे ईरान की अदृश्य ढाल माना जाता है यह आर्मी से अलग है और सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार होती है. ईरान के पुराने मिलिट्री स्ट्रक्चर में बसीज, वो यूनिट है जो न केवल सीमाओं पर बल्कि ईरान की गलियों और मोहल्लों में भी अपनी मौजूदगी रखती है. इसके लोगों को सिविलियंस के मन में चल रही उठापटक का पता लगाने में महारथ हासिल है.
सरकार विरोधी प्रदर्शन होने पर बसीज सबसे पहले मोर्चा संभालती है. ये यूनिट देश के हर तबके में गोपनीय रूप से फैली है, जिससे ईरानी शासन को लोगों के हर बड़े मूवमेंट की मुखबिरी समय रहते मिल जाती है.