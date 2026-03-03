सफेद चूने के निशान और सैकड़ों कब्रें! मिनाब की इस तस्वीर को देख दहल गई दुनिया; स्कूल पर दागी गई थी मिसाइलें

Advertisement
165 girls dead mass graves photo viral: ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले में 165 छात्राओं की मौत का दावा किया गया है, जिसकी कब्रों की तस्वीर ने दुनिया को झकझोर दिया है. ईरान ने इस घटना को युद्ध अपराध बताते हुए अमेरिका और इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 03, 2026, 02:28 PM IST
165 girls dead mass graves photo viral: दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है. खुले मैदान में एक के बाद एक सैकड़ों नई कब्रें खोदी गई हैं. हर कब्र के ऊपर सफेद चूने से निशान बनाए गए हैं. पास में खड़े लोग खामोशी से अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे हैं. ये तस्वीर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मंच पर साझा की है. 

उनका कहना है कि ये कब्रें उन मासूम छात्राओं की हैं जो एक स्कूल पर हुए हमले में मारी गईं. उन्होंने लिखा कि यह मासूम बच्चों की हत्या की दर्दनाक निशानी है. उनके शब्दों में गाजा से लेकर मिनाब तक निर्दोष बच्चों का खून बहाया गया है.

स्कूल को बनाया था निशाना 

ईरान के मुताबिक ये हमला अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई में हुआ है. इस बमबारी में मिनाब के एक स्कूल को निशाना बनाया गया. ईरानी पक्ष का दावा है कि इस हमले में 165 स्कूली लड़कियों की मौत हो गई. तस्वीर में लंबी कतारों में बनी कब्रें इसी हादसे की कहानी कह रही हैं. 

विदेश मंत्री ने बताया कि बच्चियों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे. ईरान में भारत के डिप्लोमेटिक मिशन ने भी इस तस्वीर को साझा किया और इन कब्रों को छोटे फरिश्तों की कब्रें बताया है. कहा गया कि मिनाब की ये छात्राएं अब आसमान में एक साथ हैं.

आंकड़ों की नहीं हुई है पुष्टि 

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने लोकल प्रॉसिक्यूटर के हवाले से बताया कि इस हमले में 96 लोग घायल भी हुए हैं. हालांकि इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है. घटनास्थल से सामने आए वीडियो में राहतकर्मी टूटे हुए कंक्रीट के नीचे दबे लोगों को निकालते दिख रहे हैं. मलबे के बीच से बच्चों के स्कूल बैग भी निकाले गए. चारों ओर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया. ये नजारा बताता है कि हमला कितना भीषण था और उसका असर आम लोगों पर कितना गहरा पड़ा.

ईरान ने इस हमले को नागरिक ढांचे पर जानबूझकर किया गया हमला बताया है. ईरान ने इसे युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है. इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया गया है. 

इजरायली सेना ने जिम्मेदारी लेने से किया मना

ईरान का कहना है कि एक स्कूल पर हमला किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता है. दूसरी ओर इजरायली सेना का कहना है कि उन्हें उस इलाके में किसी हमले की जानकारी नहीं है, जिसका हवाला ईरानी अधिकारी दे रहे हैं. वहीं अमेरिकी सेना ने कहा है कि नागरिकों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट की जांच की जा रही है.

आम लोग चुका रहे हैं कीमत

ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुका रहे हैं. मिनाब की यह तस्वीर उसी सच्चाई को सामने लाती है. कतार में बनी कब्रें सिर्फ मिट्टी के गड्ढे नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों टूटे हुए सपनों की निशानी हैं. बच्चों की पढ़ाई, उनकी हंसी और उनका भविष्य सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया. 

युद्ध में जीत और हार की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस मैदान में हार हमेशा मासूमों की ही होती है. मिनाब की ये छोटी कब्रें पूरी दुनिया से यही सवाल कर रही हैं कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या था.

