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Hindi Newsदुनियामिसाइल हमले में इस बच्चे के शव की जगह स्वेटर बचा था... ईरानी दूतावास ने कब्र की तस्वीर शेयर की, तो रो पड़ी दुनिया

मिसाइल हमले में इस बच्चे के शव की जगह स्वेटर बचा था... ईरानी दूतावास ने कब्र की तस्वीर शेयर की, तो रो पड़ी दुनिया

अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान में वैसे तो काफी नुकसान हुआ, लेकिन जिन 100 से ज्यादा बच्चों की जान गई, उस पर पूरी दुनिया में आक्रोश दिखा. 40 दिन बाद भी एक बच्चे का शव नहीं मिल सका फिर ऐसे ही खून से सने स्वेटर और जूते को दफना दिया गया. यह तस्वीर अब झकझोर रही है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:34 AM IST
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मिसाइल हमले में इस बच्चे के शव की जगह स्वेटर बचा था... ईरानी दूतावास ने कब्र की तस्वीर शेयर की, तो रो पड़ी दुनिया

ईरान के उस प्राइमरी स्कूल में 7 साल का मकान नसीरी भी था, जब अमेरिका ने मिसाइल हमला कर दिया. 40 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है. अब भारत स्थित ईरानी दूतावास ने जो तस्वीर जारी की है, उसे देखकर लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं. मिनाब शहर के उस स्कूल पर हुए हमले में 150 से ज्यादा बच्चों और कर्मचारियों की मौत हो गई थी. नसीरी का मामला सबसे अलग है. परिवार को उसका शव भी नसीब नहीं हुआ.  

ईरानी दूतावास ने जो तस्वीरें जारी की हैं, वह दिल को झकझोर देती हैं. दूतावास ने तीन तस्वीरें और एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मिनाब के प्राइमरी स्कूल का इकलौता बच्चा, जिसका नाजुक और छोटा शरीर मिल नहीं सका. उसके पास बस खून से सना एक नीला स्वेटर... और क्रीम रंग के जूते बचे रह गए थे.'

ईरान ने 50 सेकेंड का वीडियो जारी किया है, जिसमें उस बच्चे का बर्थडे केक दिखाई देता है. यह वीडियो कुछ समय पहले का है. तब बच्चे ने काफी मस्ती की थी. सात साल का यह मासूम डांस करता दिखाई देता है. परिवारवालों के साथ वह खूब खुश था, लेकिन एक मिसाइल ने उसे हमेशा के लिए दूर कर दिया. सोशल मीडिया पर लोग अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं. वह हमला भयानक था. अमेरिकी हमले के पीछे गलत पहचान की बात पता चली.

इसी वीडियो में देखिए, हमले के फौरन बाद कैसे बदहवास मां-बाप अपने बच्चों को ढूंढते दिख रहे हैं. नसीरी का शव नहीं मिला, तो भी उसके शरीर के बचे कपड़ों को घरवालों ने दफना दिया. अब वह दूसरी दुनिया में है, लेकिन घरवाले उसे हर पल याद कर रहे हैं. उसकी कब्र पर गुलाब चढ़ाए गए हैं. ईरान उस बच्चे को शहीद के तौर पर याद कर रहा है. एक शख्स ने वीडियो देखकर लिखा कि मेरे सामने से इस बच्चे की तस्वीर नहीं हट रही, या अल्लाह इस दुनिया में शांति हो.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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