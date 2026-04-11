Minab168: ईरान ने प्रतिनिधिमंडल को क्यों दिया यह नाम? 170 से ज्यादा मौतों से जुड़ा दर्दनाक रहस्य

ईरान ने पाकिस्तान में शांति-वार्ता के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का नाम #Minab168 रखा है. अब ये सवाल हर किसी के जेहन में गूंज रहा है कि आखिर ईरानी डेलीगेशन ने #Minab168 नाम ही क्यों चुना? दरअसल, ईरान के डेलीगेशन के इस नाम के रखे जाने के पीछे एक गहरा जख्म छिपा है. यह एक ऐसा जख्म, जो 170 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौतों से जुड़ा हुआ है. ईरानी प्रतिनिधमंडल का ये नाम किसी सामान्य पहचान का हिस्सा नहीं है. यह नाम उन लोगों की याद में चुना गया, जिन्होंने ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले में अपनी जान गंवाई थी. इसमें 168 तो छात्र-छात्राएं ही थे. इस हमले ने पूरे ईरान को झकझोर कर रख दिया था. ये दर्द आज भी दुनिया को न भूले इसलिए ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल का ये नाम रखा.

ईरान ने अपने प्रतिनिधिमंडल का नाम #Minab168 रखकर दुनिया को इस बात का संदेश देने की कोशिश की है कि वो अपने बच्चों और नागरिकों के मारे जाने के दर्द को भूले नहीं हैं. यह नाम सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि मीनाब स्कूल में मारे गए उन 170 से अधिक लोगों की मौत के बाद उनको श्रद्धांजलि है, एक याद है, और दुनिया को उस त्रासदी की याद दिलाने का एक तरीका भी. इस फैसले के जरिए ईरान ने यह भी दिखाया कि वह अपने लोगों के साथ खड़ा है. चाहे मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो. यह नाम उन 170 से ज्यादा जिंदगियों की दास्तां सुना रहा है जो अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं.

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همراهان من در این پرواز#Minab168 pic.twitter.com/xvXmDlSDiF — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

गालिबफ का #Minab168 के सात एक्स पर भावुक पोस्ट

पाकिस्तान में शांति-वार्ता के लिए निकलने से ठीक पहले ईरान की संसद के स्पीकर स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने एक्स प्लेटफॉर्म पर विमान के अंदर की एक तस्वीर साझा की. इस तस्वीर में विमान की सीटों के पीछे मासूम बच्चों की तस्वीरें चिपकी हुई थीं. ये वे बच्चे थे, जो US-इजरायली हमलों में अपनी जिदगी खो चुके थे. गालिबफ खुद उन तस्वीरों को बेहद गंभीरता से देखते हुए नजर आए. उनकी निगाहों में सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि उन बच्चों का दर्द झलक रहा था, मानो वे उन खामोश चेहरों की चीखें सुनने की कोशिश कर रहे हों. विमान की सीटों पर सजी ये तस्वीरें महज एक प्रतीक नहीं थीं, बल्कि युद्ध की उस क्रूर सच्चाई का आईना थीं, जिसे अक्सर आंकड़ों और खबरों के शोर में भुला दिया जाता है. यह दृश्य याद दिलाता है कि हर संघर्ष के पीछे सबसे बड़ी कीमत मासूम जिंदगियों को चुकानी पड़ती है. इन तस्वीरों को उन्होंने #Minab168 के साथ पोस्ट किया

28 फरवरी को मीनाब स्कूल में क्या हुआ था?

28 फरवरी को ईरान के मीनाब स्कूल पर अमेरिका-इजरायल ने मिलकर हमला बोला था. इस हमले के दौरान एक मिसाइल सीधे मीनाब स्कूल पर गिरी. कुछ ही पलों में इमारत की दीवारें ढह गईं. चीख-पुकार मच गई. मलबे के नीचे दबे बच्चों की आवाजें धीरे-धीरे खामोश होती चली गईं. इस हमले में 170 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें अधिकतर छोटे-छोटे बच्चे थे. कई बच्चे ऐसे थे, जो अपनी सीट से उठ भी नहीं पाए. जब धूल बैठी, तो पीछे बची सिर्फ खामोशी… और बिखरे हुए जूते, बैग और किताबें. आज वही जूते और बैग गालिबफ के विमान की सीटों पर रखे हैं. खाली सीटों पर, जैसे वे बच्चे अभी भी वहां मौजूद हों. यह सीन सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस दर्द की याद है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. #Minab168 अब सिर्फ एक हैशटैग नहीं रहा, यह उन मासूम जिंदगियों की कहानी है, जो एक पल में खत्म हो गईं, लेकिन उनकी यादें आज भी हर खाली सीट पर मौजूद हैं.

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