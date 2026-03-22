तेहरान का डिमोना स्ट्राइक: कैसे एक हमले से परमाणु संकट में घिर गया पूरा मिडिल ईस्ट?

Iranian Missile Hits Dimona: ईरान द्वारा डिमोना पर मिसाइल हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है. बता दें कि ये शहर इजरायल के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है. इजरायल ने चेतावनी दी है कि ऐसे हमले से रेडियोधर्मी खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इजरायल के साथ-साथ पड़ोसी देशों पर भी विनाशकारी असर पड़ सकता है.
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Dimona Nuclear Site: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान ने इजरायल के परमाणु शहर डिमोना पर मिसाइल हमला किया. इससे कुछ दिन पहले ही तेहरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका और इजरायल उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो वह डिमोना स्थित परमाणु संयंत्र को निशाना बना सकता है.
डिमोना को इजरायल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है. 1958 में शुरू हुआ यह भारी जल रिएक्टर 1960 के दशक में सक्रिय हुआ और प्लूटोनियम उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना. समय के साथ यह परमाणु अनुसंधान, विकास और हथियार संबंधी गतिविधियों का मुख्य हब बन गया. यह साइट दुनिया के सबसे गोपनीय और सुरक्षित प्रतिष्ठानों में गिनी जाती है, जहां तक पहुंच और जानकारी बेहद सीमित रही है.
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में सीधे परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचता है, तो रेडियोधर्मी विकिरण फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने भी परमाणु स्थलों के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील की है.
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डिमोना परियोजना लंबे समय तक गुप्त रही थी. 1960 में मिशिगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेनरी गोम्बर्ग ने इसके असली स्वरूप का खुलासा किया. इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस सुविधा की पुष्टि की और यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बन गया. डिमोना का स्थान रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है. यह यरुशलम से करीब 80-85 किमी और तेल अवीव से 115-140 किमी दूर स्थित है. ऐसे में किसी भी बड़े हमले का असर सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों तक रेडिएशन फैल सकता है.
डिमोना के पास हुए हमले ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है. अगर परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया, तो यह संघर्ष एक बड़े परमाणु संकट में बदल सकता है. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं.