/मिडिल ईस्ट में महायुद्ध! ईरान ने कुवैत, बहरीन और जार्डन के 21 US ठिकानों पर दागीं मिसाइलें, थर्राया अमेरिका

होर्मुज स्ट्रेट को लेकर चल रही तनातनी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं. ईरान के मुताबिक इन हमलों में कई ड्रोन और कम से कम चार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. हमलों के दावों के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं. कई देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और अलग-अलग इलाकों से विस्फोटों जैसी आवाजें सुनाई देने की खबरें सामने आईं.
ताजा घटनाक्रम की शुरुआत होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने की खबरों के बाद हुई. इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के जास्क, सीरिक और केश्म द्वीप के आसपास स्थित रडार केंद्रों, एयर डिफेंस प्रतिष्ठानों और निगरानी ठिकानों पर कार्रवाई की थी. अमेरिकी हमलों के कुछ ही समय बाद ईरान ने जवाब देने की घोषणा कर दी थी.
आईआरजीसी का कहना है कि सबसे बड़ा हमला बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के फिफ्थ फ्लीट मुख्यालय पर किया गया. ईरानी पक्ष के अनुसार स्थानीय समयानुसार तड़के करीब ढाई बजे ड्रोन और मिसाइलों की मदद से यह कार्रवाई की गई. ईरानी मीडिया ने दावा किया कि दागी गई मिसाइलों में से एक सीधे अमेरिकी सैन्य परिसर के भीतर गिरी. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.
हमले की खबरों के बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने देशभर में सायरन बजाए जाने की जानकारी दी. नागरिकों को एहतियात के तौर पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कई तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों की ओर से किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है.
ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है. आईआरजीसी के मुताबिक कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस को लक्ष्य बनाया गया. यह बेस क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. हमले के बाद कुवैती सेना ने कहा कि उसके वायु रक्षा तंत्र सक्रिय हैं और संदिग्ध हवाई लक्ष्यों को रोकने की कार्रवाई की जा रही है. देश के विभिन्न हिस्सों से धमाकों की आवाजें सुनाई देने की खबरें भी सामने आईं. कुवैत प्रशासन ने नागरिकों से सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की है. ईरान का आरोप है कि उसके खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियानों में कुवैत स्थित अमेरिकी ठिकानों का उपयोग किया जा रहा है.
जॉर्डन की सेना ने कहा है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रही पांच मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया. सैन्य अधिकारियों के अनुसार ये मिसाइलें अल-अजराक क्षेत्र की दिशा में आ रही थीं और एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया. हालांकि मिसाइलों के कुछ टुकड़े जॉर्डन की जमीन पर गिरे, लेकिन किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. जॉर्डन ने साफ किया कि उसकी सेना देश की सुरक्षा और हवाई सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क है. क्षेत्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य सुविधाएं भी ईरानी हमलों के संभावित निशानों में शामिल थीं.
आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सेना से जुड़े 21 एयर और नेवल बेस को निशाना बनाया है. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब पहले से कहीं अधिक व्यापक और कठोर होगा. उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अमेरिका को खाड़ी क्षेत्र से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा कि तेहरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ किसी भी कदम का जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा. खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब दोनों देशों की अगली चाल पर टिकी हुई हैं.