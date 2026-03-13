'ईरान की मिसाइल ताकत 90% खत्म, मोजतबा घायल', जंग में कब तक टिकेगा शिया मुल्क? हेगसेथ ने बताया हाल

Pete Hegseth on Iran War Latest: ईरान-इजरायल जंग के 14 दिन पूरे हो चुके हैं. इसके बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं है. वह हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने के साथ ही खाड़ी में बने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है. उसके इन हमलों के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो गई है. उसके पास मिसाइलों की संख्या 90% घट गई है. जबकि ड्रोनों की संख्या 95% कम हो चुकी है. उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास अब और हथियार बनाने की क्षमता नहीं बची है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में चिंता की कोई बात नहीं- पीट हेगसेथ

पेंटागन में शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की ओर से नए माइंस बिछाए जाने के कोई स्पष्ट सबूत नहीं है. उन्होंने दावा किया कि अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान के हमलों से निपट रहा है और चिंता की कोई बात नहीं है. हेगसेथ का यह आकलन इस सप्ताह आई उन खबरों से अलग माना जा रहा है. जिनमें कहा गया था कि ईरान ने इस जलडमरूमध्य में करीब एक दर्जन माइंस बिछाए हैं.

पेंटागन प्रमुख ने कहा कि मिशन के उद्देश्यों का लगातार विस्तार किया जा रहा है. यूएस इस मिशन को पूरा करके रहेगा, चाहे लोग इसके बारे में कुछ भी कहें. हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका के पास आने वाली इंटेलिजेंस को राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पेश किया जाता है. वे फैसला करते हैं कि अभियान कितने समय तक चलना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

'अमेरिका आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाता'

ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हुए हवाई हमले और 175 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने इस बारे में जांच शुरू की है. इसके लिए खाड़ी एरिया में अभियान चला रही सेंट्रल कमांड के बाहर से जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

ईरान जंग के बीच US ने हटाया THAAD तो घबराया दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के हमले का सताने लगा डर

उन्होंने कहा कि ईरान की तरह अमेरिका आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाता. पीट हेगसेथ ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है और लोगों को इंतजार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें जांच कैसे करनी है, ये हम तय करेंगे. इसके लिए मीडिया रिपोर्टिंग को नेतृत्व नहीं करने देंगे.

'ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करके रहेंगे'

जहाजों की आवाजाही के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य कब से सामान्य हो पाएगा? इस सवाल के जवाब में कहा, 'फिलहाल जलडमरूमध्य में यातायात को रोकने वाली एकमात्र चीज ईरान की ओर से जहाजों पर गोलीबारी है.' उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के पास हर तरह का विकल्प मौजूद है और वह जलडमरूमध्य को विवादित नहीं रहने देगा.

उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता से वंचित करना यूएस का मुख्य मिशन है. जब तक इस मिशन को हासिल नहीं कर लिया जाता, यह अभियान जारी रहेगा.

'मोजतबा खामेनेई घायल और संभावित रूप से विकृत'

ईरान के नए सुप्रीम लीडर के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि मोजतबा खामेनेई घायल और संभावित रूप से विकृत है. उनका इशारा इस बात की ओर था कि मुल्क का नया सर्वोच्च नेता चुने जाने के बावजूद मोजतबा अभी तक जनता के सामने नहीं आए हैं. उनकी ओर से अभी तक महज एक लिखित बयान जारी किया गया है, जिसे नेशनल टीवी पर एंकर ने पढ़ा. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूएस-इजरायल के हमलों में मोजतबा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.