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Hindi NewsदुनियाMiddle East Crisis: ईरान ने दागी अमेरिकी बेसों पर मिसाइलें, कुवैत और बहरीन ने क्या कहा?

Middle East Crisis: ईरान ने दागी अमेरिकी बेसों पर मिसाइलें, कुवैत और बहरीन ने क्या कहा?

Iran Attack on US Army Base: आधी रात को अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरानी मिसाइलों के कथित हमले से भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं. क्या एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने में नाकाम रहा? जानिए इस घटना से जुड़े सभी बड़े अपडेट, नुकसान और क्षेत्रीय तनाव पर इसका असर.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:52 AM IST
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कुवैत में देर रात गूंजे धमाके, वायु रक्षा प्रणाली ने किया हमलों को नाकाम; लोगों में मची हलचल (AI-Image)
कुवैत में देर रात गूंजे धमाके, वायु रक्षा प्रणाली ने किया हमलों को नाकाम; लोगों में मची हलचल (AI-Image)

अभी बंद कमरों में अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता को लेकर बातचीत चल ही रही थी कि कुवैत में मंगलवार (2 जून) की रात कई इलाकों में अचानक से आई तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने के बाद अचानक भ्रम का माहौल पैदा हो गया. रात के सन्नाटे में हुए इन विस्फोटों से लोग सहम गए और सोशल मीडिया पर घटनाओं को लेकर अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. बाद में कुवैत की सेना ने स्पष्ट किया कि ये आवाजें देश की वायु रक्षा प्रणाली द्वारा दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को बीच आसमान में निष्क्रिय किए जाने के दौरान हुई थीं.

कुवैत सेना के जनरल स्टाफ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि एयर डिफेंस यूनिट्स पूरी तरह सक्रिय थीं और संभावित खतरों को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही थीं. सेना के मुताबिक, जिन धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी, वे मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुई थीं. सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा है कि इंटरसेप्शन के बाद मिसाइलों या ड्रोन के अवशेष अलग-अलग स्थानों पर गिर सकते हैं. ऐसे किसी भी मलबे या संदिग्ध वस्तु के करीब जाना जोखिम भरा हो सकता है. 

रक्षा मंत्रालय ने जनता से की अपील

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को धातु का टुकड़ा, अज्ञात वस्तु या कोई संदिग्ध सामग्री दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें और तुरंत संबंधित एजेंसियों को सूचना दें. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने नागरिकों और विदेशी निवासियों से आग्रह किया कि किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी तुरंत आपातकालीन नंबर 112 पर दें. उन्होंने यह भी कहा कि अपुष्ट खबरों और अफवाहों से बचें तथा केवल सरकारी माध्यमों से जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

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ईरान की ओर से किया गया दावा

इसी बीच ईरान के सरकारी प्रसारण संस्थान आईआरआईबी ने दावा किया कि कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है. ईरान ने इस कार्रवाई को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरूमध्य और केश्म द्वीप के आसपास कथित अमेरिकी गतिविधियों के जवाब के रूप में प्रस्तुत किया. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है. वहीं, कुवैत सरकार या उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने भी अब तक ऐसी किसी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

सायरन, धमाके और मिसाइलों का खौफ! हाई अलर्ट पर कुवैत-बहरीन

खाड़ी क्षेत्र में बुधवार (3 जून) तड़के उस समय अफरा-तफरी मच गई जब बहरीन और कुवैत में एक के बाद एक सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए. आसमान में गूंजते धमाकों और मिसाइल हमलों की खबरों के बीच दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गईं. हालात इतने गंभीर हो गए कि बहरीन में आपातकालीन चेतावनी सायरन बजाने पड़े और लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए. बहरीन के गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी संदेश में नागरिकों और विदेशी निवासियों से शांत रहने की अपील की. मंत्रालय ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नजदीकी सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं. उधर, कुवैत में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई दिए. 

कुवैत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

फिलहाल कुवैत की सुरक्षा और रक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

यह भी पढ़ेंः जिस तकनीक पर इतराता था ड्रैगन, कुछ दिनों में ही मिस्र तोड़ देगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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