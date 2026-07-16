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अमेरिका पर ईरान का सबसे बड़ा पलटवार, बहरीन समेत कई US ठिकानों को उड़ाया, मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम

US-Iran Conflict: ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में बड़ा पलटवार किया है. बहरीन समेत कई स्थानों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच ताजा मिसाइल हमलों से क्षेत्रीय युद्ध के और फैलने का खतरा गहरा गया है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 16, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:10 AM IST
अमेरिका पर ईरान का सबसे बड़ा पलटवार, बहरीन समेत कई US ठिकानों को उड़ाया, मिडिल ईस्ट में त्राहिमाम
Image Credit: X- Video Grab (अमेरिकी हमलों पर ईरान का सबसे बड़ा पलटवार)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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