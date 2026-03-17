ईरान ने शुरू की 'ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4' की 57वीं लहर, IRGC का बड़ा दावा- मिसाइल-ड्रोन हमलों में US के कई ठिकाने तबाह

US-Iran War: ईरान की IRGC ने ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4’ की 57वीं लहर में अमेरिकी और सहयोगी सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया. अल उदीद एयर बेस समेत कई ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया. ईरान ने इसे आत्मरक्षा बताया, जबकि इन हमलों के कारण क्षेत्र में क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं.
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Operation True Promise: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) ने ‘ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4’ के तहत हमलों की 57वीं लहर शुरू करने का दावा किया है. ईरानी के सरकारी टीवी के अनुसार, इस कार्रवाई में उन क्षेत्रों को निशाना बनाया गया जिन्हें तेहरान कब्जे वाले क्षेत्र कहता है, साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए.
रिपोर्ट के मुताबिक, कतर में स्थित अल उदीद एयर बेस को इस हमले में प्रमुख रूप से निशाना बनाया गया. यह एयरबेस अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. आईआरजीसी ने दावा किया कि इस हमले में विस्फोटक ड्रोन के साथ जोल्फाघर और कियाम मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया. आईआरजीसी ने बताया कि हमलों में खेइबर शेकान, इमाद और कद्र जैसी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों का उपयोग किया गया. इनका लक्ष्य दुश्मन के कमान और नियंत्रण नेटवर्क तथा मिसाइल रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करना था.
इससे पहले की कार्रवाई में, आईआरजीसी नौसेना ने बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डा और यूएई के अल धाफरा एयर बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था. इन हमलों में उच्च-विस्फोटक क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. ईरान ने दावा किया कि अल धाफरा एयरबेस को विशेष रूप से इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि यह ईरानी द्वीपों पर हालिया हमलों का लॉन्चिंग पॉइंट था. हमलों के बाद इस अड्डे की परिचालन क्षमता काफी कम होने का दावा किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, यह सैन्य कार्रवाई एक तीन दिन के शिशु की मौत को समर्पित बताई गई, जिसकी हालिया संघर्ष में मृत्यु हो गई थी. ईरानी सैन्य नेतृत्व ने इसे बदले की कार्रवाई का हिस्सा बताया.
आईआरजीसी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी ठिकानों पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य उपस्थिति समाप्त नहीं हो जाती. साथ ही, संगठन ने क्षेत्र के नागरिकों को इन सैन्य ठिकानों से दूर रहने की चेतावनी भी दी है. रिपोर्ट के अनुसार, यह हमला 28 फरवरी से जारी संघर्ष की कड़ी का हिस्सा है. ईरान का दावा है कि अब तक वह करीब 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन अमेरिकी और जायोनी ठिकानों पर दाग चुका है.
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ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के दायरे में आती हैं. उनका दावा है कि इन हमलों में केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश की गई.