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फोन बंद करके आराम करो और Bibi को ब्लॉक कर दो... ईरान ने फिर ली ट्रंप की चुटकी

Donald Trump: ईरान लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाने में लगा हुआ है. हाल ही में ईरानी दूतावास ने एक पोस्ट कर ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि ज्यादा खुश ना हों, अपना फोन बंद करके आराम करें. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 18, 2026, 12:42 PM IST
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फोन बंद करके आराम करो और Bibi को ब्लॉक कर दो... ईरान ने फिर ली ट्रंप की चुटकी

ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तनाव बढ़ता दिख रहा है. ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक, होर्मुज को कभी बंद न करने पर सहमति दे दी है. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री, जिसे उन्होंने 'न्यूक्लियर डस्ट' कहा, अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है. ट्रंप ने इसे दुनिया के लिए शानदार दिन बताया और संकेत दिया कि आगे समझौते की राह साफ हो रही है.

हालांकि, ईरान ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. ईरान के दूतावास ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक लहजे में प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप को सलाह दी कि उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है और थोड़ा सब्र रखें. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान होर्मुज के नए हालात को हल्के में न लें, क्योंकि ईरान इसे संभाल लेगा.

Bibi को एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दो

इसके आगे पोस्ट में व्यंग्य करते हुए सलाह दी कि ट्रंप कुछ समय के लिए फोन बंद करके आराम करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और 'Bibi' यानी इजरायल के नेता से एक हफ्ते तक दूरी रखें. अंत में उन्होंने हल्का खाना खाने और अच्छी नींद लेने की बात कही. कुल मिलाकर, यह बयान एक व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया है, जिसमें ट्रंप के उत्साह का मजाक उड़ाया गया है.

गालिबाफ ने भी किया ट्रंप पर हमला

इसके अलावा, ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उन्होंने एक घंटे में सात झूठ बोले.' उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है और अगर अमेरिका दबाव या कथित नाकाबंदी जारी रखता है, तो ईरान होर्मुज को बंद करने का विकल्प भी इस्तेमाल कर सकता है.(पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

होर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा मार्ग है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है. ऐसे में इसे बंद करने की किसी भी धमकी का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है. फिलहाल, दोनों देशों के दावों और जवाबों के बीच स्पष्ट टकराव नजर आ रहा है, जिससे यह साफ है कि हालात अभी स्थिर नहीं हुए हैं और किसी ठोस समझौते की पुष्टि नहीं हुई है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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