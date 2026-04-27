Advertisement
trendingNow13194868
Hindi Newsदुनियाव्हाइट हाउस इवेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हंसी नहीं रोक पाया ईरान, AI वीडियो बनाकर उड़ाया ट्रंप का मजाक

व्हाइट हाउस इवेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हंसी नहीं रोक पाया ईरान, AI वीडियो बनाकर उड़ाया ट्रंप का मजाक

Iran Mocs Trump AI Video: ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लगातार मजाक उड़ाता आ रहा है. अब वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस की घटना के बाद उसने एक नया वीडियो जारी किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.  

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 27, 2026, 03:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

व्हाइट हाउस इवेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हंसी नहीं रोक पाया ईरान, AI वीडियो बनाकर उड़ाया ट्रंप का मजाक

Trump-Iran Fight: अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर की घटना के बाद, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए लेगो-स्टाइल का एक 'डिस ट्रैक' वीडियो जारी किया है. यह एनिमेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें एक व्यंग्यात्मक गाने के जरिए ट्रंप की लीडरशिप और घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर तंज कसा गया है.

इस क्लिप में डिनर के दौरान मची अफरा-तफरी का जिक्र है. दरअसल, गोलीबारी की खबरों के बाद ट्रंप और दूसरे बड़े नेताओं को अचानक वहां से निकालना पड़ा था. उस समय ट्रंप भाषण दे रहे थे, तभी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें फौरन वहां से सुरक्षित जगह ले गए, जबकि मेहमानों को बाद में सुरक्षा घेरे में कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला गया.

ट्रंप प्रशासन पर लगाए आरोप

इस वीडियो में, इसे बनाने वालों ने रैप-स्टाइल के गाने का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप प्रशासन पर 'ड्रामा' खड़ा करने और लोगों की सोच को अपने हिसाब से ढालने का आरोप लगाया है. वीडियो में यह भी कहा गया है कि भले ही ट्रंप अमेरिका में मीडिया की खबरों को अपने हिसाब से प्रभावित कर सकते हों, लेकिन ईरान पर उनका वैसा कोई नियंत्रण नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस ट्रैक की एक मेन लाइन कहती है,'जब भी तुम्हारे पोल गिरते हैं, तुम वही पुरानी चाल चलते हो.' वीडियो से यह पता चलता है कि जब भी ट्रंप की लोकप्रियता या पोल के नंबर गिरते हैं, तो वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कोई नाटकीय पल पैदा करते हैं या उसका फायदा उठाते हैं. एक और लाइन कहती है, 'स्नोफ्लेक जैसा अहंकार इतना ऊंचा है कि आलोचना की गर्मी झेल नहीं पाता. किसी माइंड रीडर को काम पर रखो, ताकि तुम्हारी बेइज्जती न हो.'

गाने में दावा-अमेरिका पर आर्थिक दबाव है

इस ट्रैक में ट्रंप की पब्लिक इमेज का मजाक उड़ाया गया है और उनके अहंकार को कमजोर बताता है. गाने में दावा किया गया है कि देश पर आर्थिक दबाव है और कहता है कि यहां तक कि कुछ MAGA समर्थक भी उनके नेतृत्व में कमियां पहचानने लगे हैं.

एक और लाइन कहती है, 'MAGA समर्थकों की आंखें खुल रही हैं, देश दिवालिया हो रहा है. तुम खाने पर तो कंट्रोल रखते हो, लेकिन असल में हार चुके हो. तुम कहानी को तो कंट्रोल करते हो, लेकिन फिर भी एक हारे हुए इंसान हो.'

वीडियो में 'खाली प्लेटें', 'जल्दबाजी में बाहर निकलना' और 'बनावटी सीन' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. यह कहता है कि हालांकि घबराहट पर आखिरकार काबू पा लिया गया, लेकिन असल में खाने के दौरान कुछ भी नहीं हुआ और यह पूरी घटना बस अफरा-तफरी और नाटक बनकर रह गई. गाने में कहा गया है कि  जहां ट्रंप लोगों के सामने मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, वहीं पर्दे के पीछे लोग उन पर हंसते हैं और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते.

इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और दूसरे सीनियर अधिकारी और कैबिनेट सदस्य शामिल हुए थे. यह रुकावट तब हुई जब ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे.

पहले भी ईरान उड़ा चुका है ट्रंप का मजाक

इस वीडियो को कोई अलग-थलग घटना नहीं माना जा रहा है. इससे पहले भी ईरान या ईरान समर्थक अकाउंट से जुड़े, AI से बने ऐसे ही व्यंग्यात्मक या प्रोपेगैंडा-शैली वाले वीडियो ऑनलाइन सामने आ चुके हैं. इस महीने की शुरुआत में, यूट्यूब ने एक्सप्लोसिव मीडिया पर बैन लगा दिया था. यह ईरान समर्थक क्रिएटर्स का एक ग्रुप है, जो खुद को आजाद बताता है, लेकिन जिस पर बड़े पैमाने पर ईरानी सरकार से जुड़े होने का शक है. यह ग्रुप ट्रंप का मजाक उड़ाने वाले, AI से बने लेगो-शैली के वायरल वीडियो बनाने के लिए जाना जाता था.

यह नया वीडियो एक बार फिर अपने फॉर्मेट, वॉशिंगटन में खाने की घटना के बाद इसके समय, और ट्रंप के इस घटना को संभालने के तरीके पर सीधे हमले की वजह से चर्चा में आ गया है. साथ ही, यह ऑनलाइन मौजूद ईरान समर्थक नेटवर्क से जुड़े ऐसे ही कंटेंट के एक बड़े पैटर्न की ओर भी इशारा करता है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

 donald trump visits india

Trending news

'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
bengal assembly elections 2026
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
West Bengal Election 2026
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ में आने का कॉन्फिडेंस? आखिर में PM ने फेंका तुरुप का इक्का
West Bengal Assembly Election 2026
आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ में आने का कॉन्फिडेंस? आखिर में PM ने फेंका तुरुप का इक्का
सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी
West Bengal Election 2026
सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी
आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: PM मोदी
West Bengal Election 2026
आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: PM मोदी
4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... ममता का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला
West Bengal Election 2026
4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... ममता का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
Punjab
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
India Weather news
इस बार भयानक हीटवेव जल्दी क्यों आई? अप्रैल कैसे भी बीत रहा, पर मई-जून में क्या होगा
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी रण, दूसरे चरण से पहले उत्तर 24 परगना में खूनी खेला!
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में मिले 79 बम, NIA करेगी मामले की जांच