/मोजतबा खामेनेई जिंदा और तंदुरुस्त? ईरानी एजेंसी ने जारी किया वीडियो, इजरायली मीडिया के दावे से मचा था हड़कंप

Mojtaba Khamenei health video: अमेरिका-इजरायल के हमले में घायल होने के बाद से ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. खासकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी उनके न पहुंचने पर ऐसी खबरें आने लगीं कि वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक है. वहीं मोजतबा जीवित हैं भी या नहीं, इसे लेकर भी तमाम दावे, सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए.
ऐसी तमाम अटकलों और कयासबाजी को विराम देते हुए ईरान ने मोजतबा खामेनेई का एक पुराना वीडियो जारी करके बड़ा संकेत दिया है.
दरअसल 7 अगस्त में इजरायली मीडिया ने एक के बाद एक कई खबरें प्रकाशित कीं, जिससे एक बार फिर मोजतबा की हालत को लेकर सस्पेंस गहरा गया. उन्ही खबरों में कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद गंभीर होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाए जाने का दावा किया गया था. मोजतबा की हालत को लेकर आई अपुष्ट खबरों की बाढ़ के बाद ईरान में मौजूद मोजतबा समर्थकों के मायूस होने की खबरें आईं. इस बीच ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने उनका एक पुराना वीडियो जारी किया है. वीडियो में मोजतबा खामेनेई स्वस्थ नजर आ रहे हैं. हालांकि, इस वीडियो की तारीख नहीं बताई गई है.
माना जा रहा है कि इजरायली मीडिया का नैरेटिव काटने के लिए ईरानी मीडिया 'मेहर' ने पहली बार यह वीडियो जारी किया है. यह ईरानी सरकार के समर्थन वाली अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी है और ईरान के इस्लामिक डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के तहत काम करती है. 12 सेकेंड के उस वीडियो में मोजतबा किसी अज्ञात ठिकाने पर हैं और अपने करीबी लोगों से कुछ चर्चा कर रहे हैं.
On August 8, Iran's Mehr News Agency released rare footage of Supreme Leader Mojtaba Khamenei during a lesson session.
The video was described as being released for the first time, but the report did not specify when or where it was recorded or identify the people shown in it.… pic.twitter.com/mDsRzPBxWL
— CGTN Europe (@CGTNEurope) August 8, 2026
इससे पहले शुक्रवार को इजरायली मीडिया ने दावा किया था कि खामेनेई की हालत ‘बेहद गंभीर’ है. चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से यह दावा किया. वहीं, जेरूसलम पोस्ट ने ईरानवायर और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा था कि ईरानी नेतृत्व के भीतर उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है.
जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के हवाले से एक सूत्र ने दावा किया था कि जल्द ही मोजतबा खामेनेई की मौत की खबर आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
गौरतलब है कि मोजतबा खामेनेई ने 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों में अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता का पद संभाला था. देश के सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और अब तक केवल लिखित बयानों के जरिए अपनी बात रखते रहे हैं.
28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में मोजतबा खामेनेई मारे गए. एक मार्च से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि शुरुआती हमलों में उन्हें चोट लगी थी और उनके चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंचा हो सकता है. इसके बाद उन्हें लगातार छिपकर रहना पड़ा और वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों से संपर्क के लिए भी उन्होंने कई स्तरों वाले एक धीमे संचार नेटवर्क का सहारा लिया, ताकि उन्हे सुरक्षित रखा जा सके.
खबरें ये भी आई थीं कि जिस कॉम्प्लेक्स में अयातुल्ला अली खामेनेई थे, मोजतबा भी वहीं थे, हमले से पांच मिनट पहले वो पिता के पास से दूर चले गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई.
दूसरा दावा ये भी था कि मोजतबा भी हमले में घायल हो गए थे, लेकिन वो रूस की मदद से एक विशेष विमान में सवार होकर इलाज के लिए किसी और देश में ले जाए गए हैं.
एक मार्च से लेकर 9 अगस्त, 2026 तक ईरान में घटे घटनाक्रम पर नजर डालें तो मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर अटकलें तब और बढ़ गईं, जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में माना कि फिलहाल खामेनेई से सीधे संपर्क करना ‘बहुत मुश्किल’ है. क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में लगातार यह सवाल उठते रहे हैं कि वह इस समय कहां हैं और देश का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता कितनी है.
जुलाई में सऊदी समाचार चैनल अल हदथ ने एक इजरायली सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया था कि खामेनेई ईरान में नहीं हैं. इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व का सफाया कर दिया गया है.
ट्रंप ने यह भी कहा था कि सैन्य अभियान के बाद खामेनेई ‘90 फीसदी जा चुके हैं’ और नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं हैं.'
दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सेंटकाम की टीम न सिर्फ हमले कर रही है, बल्कि ईरान की अंदरूनी स्थिति पर भी पैनी नजर ब नाए हुए है. उन रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरानी सरकारी अधिकारियों ने पहले भी मोजतबा खामेनेई को लगी शुरुआती चोटों की गंभीरता को कम करके बताया है.
हालांकि मोजतबा के किसी लाइव सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आने और सीधे जनता को संबोधित करने के बजाय लगातार लिखित बयानों तक सीमित रहने से उनकी सेहत और ईरान के नेतृत्व की स्थिरता को लेकर अटकलें लगातार बनी हुई हैं.
पश्चिमी और विपक्षी खुफिया सूत्रों ने कई बार दावा किया है कि खामेनेई को गंभीर चोटें आई हैं और उनके चेहरे को भी नुकसान पहुंचा है. इन दावों के मुताबिक, इसी वजह से वह सार्वजनिक रूप से लाइव नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ लिखित बयानों के जरिए संदेश दे रहे हैं. दूसरी ओर, ईरानी सरकारी अधिकारियों का कहना है कि स्थिति ऐसी नहीं है.
ईरान की तमाम लीडरशिप कह रही है कि मोजतबा ही रणनीतिक फैसलों की निगरानी करके निर्देश दे रहे हैं. को क्या मोजतबा खामेनेई वाकई जीवित हैं और तंदुरुस्त हैं? इसका अधिकारिक जवाब अब तक नहीं आया है.