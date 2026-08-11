/Iran-US War: ट्रंप ने मारा नहले पर दहला, बोले-अमेरिका को मुआवजा दे ईरान, जंग में अब तक दोनों देशों को कितना नुकसान?

Iran-US War: अब तक ईरान ही अमेरिका से जंग के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे की मांग उठाता रहा है. लेकिन सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान दशकों से चले आ रहे हमलों और संघर्षों में हुई मौतों और घायलों के लिए मुआवजा दे. यह मांग तब की गई जब तेहरान ने खुद जंग खत्म करने के किसी भी समझौते के तहत वॉशिंगटन से मुआवजे की मांग की थी.
ट्रंप ने सोमवार को 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा, 'यह एक दिलचस्प विचार है क्योंकि अब मैं भी ईरान से मुआवजे की मांग कर रहा हूं.' उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि उसने सड़क किनारे बमों और अन्य संघर्षों के जरिए लोगों की जान ली और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया.
ट्रंप ने कहा कि भविष्य में ईरान के साथ कोई भी अगर वार्ता होती है तो उसमें उन लोगों के लिए मुआवजा जरूर शामिल होना चाहिए जो ईरान और सहयोगियों के अटैक में मारे या घायल हुए हैं.
उन्होंने खास तौर पर साल 2000 में USS कोल पर हुए बम हमले का जिक्र किया, जिसमें 17 अमेरिकी नाविक मारे गए थे, साथ ही लड़ाई में मारे गए 'हजारों अन्य लोगों' का भी जिक्र किया.
उन्होंने लिखा,'जनरल सुलेमानी की अगुवाई में जिन लोगों को उन्होंने सड़क किनारे बमों और कई संघर्षों में मारा या गंभीर रूप से घायल किया,जिनके लिए वे कुख्यात हैं. उनमें USS कोल पर मारे गए लोगों के परिवार और लड़ाई में मारे गए हजारों अन्य लोग शामिल हैं.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवज़े की मांग की, जिनके बारे में उनका दावा था कि ईरान ने पिछले 50 सालों में उनकी हत्या की है.
ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बिना ज्यादा जानकारी दिए पिछले पांच महीनों में हुई 52,000 मौतों का भी ज़िक्र किया. उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को आदेश दिया है कि वे मुआवजे को 'भविष्य की किसी भी बातचीत' का हिस्सा बनाएं.
यह मांग तब आई, जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए कुछ शर्तें रखी थीं, जिसमें जंग से हुए नुकसान का मुआवजा, जरूरी जलमार्ग पर समझौते तक पहुंचने की कोशिशों को जटिल बनाना शामिल था.
ईरान के सुरक्षा प्रमुख, मोहम्मद बघेर जोलगादर ने शनिवार को मांगों की एक सूची रखी, जिसमें 'लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ जंग और आक्रामकता को खत्म करना शामिल था.
उन्होंने कहा कि ईरान पर अमेरिका की नाकाबंदी खत्म होनी चाहिए, प्रतिबंध हटाए जाएं और जो संपत्तियां फ्रीज हैं उनको रिलीज किया जाए और जंग के नुकसान का मुआवजा देना चाहिए.
रविवार को, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ओमान के साथ अन्य शिपिंग रूट पर चर्चा आखिरी चरण में थी. लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि होर्मुज फिर से खोलना इस बात पर डिपेंड करता है कि अमेरिका ईरान की डिमांड कब मानता है.
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को बचाव करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद रहने के बारे में शिकायत करने का अमेरिका के पास कोई 'नैतिक या कानूनी आधार' नहीं था.
ईरान पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के हमले में शिया मुल्क को भारी नुकसान पहुंचा है. उसके बुनियादी ढांचे, सैन्य संपत्तियों के अलावा अर्थव्यवस्था को भी क्षति पहुंची है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती हफ्तों के हमलों में ही ईरान को लगभग 145 अरब डॉलर का आर्थिक और सैन्य नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें कई अहम मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और लॉन्च साइट्स तबाह हो गई थीं.
जबकि पेंटागन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ईरान से जंग में अब तक अमेरिका करीब 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुका है. हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि मिसाइल रिप्लेसमेंट, साजो सामान का नुकसान अगर मिला दें तो इस खर्च की लागत और भी कई गुना हो सकती है.