Advertisement
trendingNow13127979
Hindi Newsदुनियाईरान के परमाणु साइट पर इजरायल का बड़ा हमला? तेहरान के हलक में अटकी जान, रेडिएशन लीक का मंडराया खतरा; IAEA ने दी चेतावनी

ईरान के परमाणु साइट पर इजरायल का बड़ा हमला? तेहरान के हलक में अटकी जान, रेडिएशन लीक का मंडराया खतरा; IAEA ने दी चेतावनी

Iran Nuclear Site Attacked: इजरायल के साथ जारी संघर्ष के बीच अब खबर सामने आई है कि तेल अवीव ने तेहरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर बड़ा हमला किया है, जिसके चलते रेडिएशन लीक का खतरा मंडरा रहा है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 02, 2026, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईरान के परमाणु साइट पर इजरायल का बड़ा हमला? तेहरान के हलक में अटकी जान, रेडिएशन लीक का मंडराया खतरा; IAEA ने दी चेतावनी

Iran Nuclear Facility: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के चलते मिडिल ईस्ट पर अब एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है. बताया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर नतांज पर बड़ा हमला हुआ है, जिससे अब रेडिएशन फैलने का डर सता रहा है. इसकी जानकारी ईरान के यूनाइडेट नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग यूनिट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) में राजदूत रेजा नजाफी ने दी.  

रेडिएशन का खतरा?

नजाफी ने सोमवार ( 2 मार्च 2026) को कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों के दौरान नतांज स्थित ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया. उन्होंने IAEA के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में कहा,' कल उन्होंने फिर से ईरान के शांतिपूर्ण और सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया.' उनसे जब पूछा गया कि किन फैसिलिटी पर हमला हुआ तो उन्होंने नतांज का नाम लिया.

IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि संभावित रेडियोएक्टिव लीक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसके चलते बड़े शहरों जितने या उससे भी बड़े इलाकों को खाली कराना पड़ सकता है.  

ये भी पढ़ें- खामेनेई की मौत के बाद पूरे ईरान में उबाल, शहादत को आंदोलन में बदलने की तैयारी कर रहे शिया मुस्लिम!

IAEA चीफ का बयान

ग्रॉसी ने आगे कहा,' ईरान के न्यूक्लियर रेगुलेटरी अधिकारियों से संपर्क करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.' 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रॉसी ने इस पर जल्द बातचीत होने की उम्मीद जताई है. इसके अलावा उन्होंने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए आग्रह किया. ग्रॉसी ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जानकारी देते हुए कहा,'अभी तक हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान के किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है या उस पर हमला हुआ है.'  

ये भी पढ़ें- ईरान जंग के क्या मायने? आगे की 5 बड़ी संभावनाएं; अमेरिका-इजरायल या फिर मिडिल ईस्ट समझिए किन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

कूटनीति ही निकाल सकती है समाधान

बता दें कि परमाणु से जुड़ी यह चिंता हाल ही में ईरान-इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद सामने आई है. अमेरिका के साथ संयुक्त अभियान में इजरायल ने ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें नौसैनिक ठिकानों और मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया. कई रिपोर्ट्स में इन हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का भी जिक्र किया गया है. संघर्ष के बीच IAEA ने सभी से संयम हरतने का आग्रह किया है ताकि न्यूक्लियर सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा न हो. ग्रॉसी का कहना है कि सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर