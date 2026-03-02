ईरान के परमाणु साइट पर इजरायल का बड़ा हमला? तेहरान के हलक में अटकी जान, रेडिएशन लीक का मंडराया खतरा; IAEA ने दी चेतावनी

Iran Nuclear Facility: ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग के चलते मिडिल ईस्ट पर अब एक बड़ा खतरा मंडराने लगा है. बताया जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर सेंटर नतांज पर बड़ा हमला हुआ है, जिससे अब रेडिएशन फैलने का डर सता रहा है. इसकी जानकारी ईरान के यूनाइडेट नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग यूनिट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) में राजदूत रेजा नजाफी ने दी.

रेडिएशन का खतरा?

नजाफी ने सोमवार ( 2 मार्च 2026) को कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों के दौरान नतांज स्थित ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया गया. उन्होंने IAEA के 35 देशों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में कहा,' कल उन्होंने फिर से ईरान के शांतिपूर्ण और सुरक्षित न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया.' उनसे जब पूछा गया कि किन फैसिलिटी पर हमला हुआ तो उन्होंने नतांज का नाम लिया.

Iran's Ambassador to IAEA (International Atomic Energy Agency): US, Israel attacked Iranian nuclear facilities yesterday, reports Reuters Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 2, 2026

IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास की स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि संभावित रेडियोएक्टिव लीक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसके चलते बड़े शहरों जितने या उससे भी बड़े इलाकों को खाली कराना पड़ सकता है.

Natanz, said Iran's ambassador to the IAEA when asked which nuclear facilities in Iran were attacked, reports Reuters — ANI (@ANI) March 2, 2026

IAEA चीफ का बयान

ग्रॉसी ने आगे कहा,' ईरान के न्यूक्लियर रेगुलेटरी अधिकारियों से संपर्क करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.' 'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रॉसी ने इस पर जल्द बातचीत होने की उम्मीद जताई है. इसके अलावा उन्होंने संघर्ष में शामिल सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए आग्रह किया. ग्रॉसी ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर जानकारी देते हुए कहा,'अभी तक हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान के किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचाया गया है या उस पर हमला हुआ है.'

कूटनीति ही निकाल सकती है समाधान

बता दें कि परमाणु से जुड़ी यह चिंता हाल ही में ईरान-इजरायल के बीच चल रहे संघर्ष के बाद सामने आई है. अमेरिका के साथ संयुक्त अभियान में इजरायल ने ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें नौसैनिक ठिकानों और मिसाइल साइट्स को टारगेट किया गया. कई रिपोर्ट्स में इन हमलों के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत का भी जिक्र किया गया है. संघर्ष के बीच IAEA ने सभी से संयम हरतने का आग्रह किया है ताकि न्यूक्लियर सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा न हो. ग्रॉसी का कहना है कि सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही इस समस्या का समाधान निकल सकता है.