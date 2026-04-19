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Hindi Newsदुनियाहम किसी बेवकूफ के ट्वीट पर होर्मुज नहीं खोलेंगे... ईरान की नेवी ने ऑडियो संदेश जारी कर ट्रंप को चिढ़ाया

हम किसी बेवकूफ के ट्वीट पर होर्मुज नहीं खोलेंगे... ईरान की नेवी ने ऑडियो संदेश जारी कर ट्रंप को चिढ़ाया

ईरान की नौसेना ने नाम लिए बगैर ट्रंप को 'बेवकूफ' कह दिया है. एक ऑडियो मैसेज में सेपाह नेवी ने कहा कि हम अपने लीडर के आदेश पर होर्मुज का रूट खोलेंगे, किसी इडियट के ट्वीट पर नहीं. इससे साफ है कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच कोई डील नहीं हो पाई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 19, 2026, 11:16 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ईरान को लेकर ट्वीट करते रहते हैं. कभी होर्मुज खुलने की जानकारी देते हैं, तो कभी ईरान के नाकेबंदी की. अब ईरान की सेना ने दहाड़ते हुए कहा है कि हम किसी 'इडियट' (बेवकूफ) के ट्वीट पर होर्मुज रूट नहीं खोलेंगे. अब यह ऑडियो सोशल मीडिया पर आ गया है. यह ऑडियो ट्रंप को और गुस्सा दिला सकता है. 

इसमें सुना जाता है कि ईरान की नेवी बोल रही है, 'यह ईरानी सेपाह (सीपा) है, जो आपको चैनल 16 पर संपर्क कर रही है. होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी बंद है. हम इसे अपने नेता इमाम खामेनेई के आदेश पर खोलेंगे, न कि किसी बेवकूफ के ट्वीट्स पर.'

'दुश्मनों से है नाता, तो हम मारेंगे'

आगे ईरानी नौसेना कहती है कि अगर आप इस जलडमरूमध्य से गुजरना चाहते हैं, तो आपको ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेनी होगी. जिन भी जहाजों का हमारे दुश्मनों से कोई संबंध है, अगर वे होर्मुज रूट से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा. अब आप ध्यान से ऑडियो मैसेज सुनिए. 

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ईरान की नौसेना ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है जब कुछ घंटे पहले ही फायरिंग की गई है और उसमें दो भारतीय जहाज भी शामिल थे. उसके बाद का भी ऑडियो मैसेज आया है जिसमें भारतीय शिप से कहा जाता है कि आपने तो हमें जाने की परमिशन दे रखी है फिर भी फायरिंग की जा रही है. बाद में शिप वापस लौट गया. इस पर भारत सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब कर आपत्ति जताई और उनसे कहा है कि भारत का मैसेज ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाएं और जो भी शिप वहां फंसे हैं, उनके जल्द से जल्द भारत आने का मार्ग प्रशस्त करें. 

पढ़ें: आपने तो हमें इजाजत दे रखी है ना... होर्मुज में ईरान की फायरिंग पर भारतीय जहाज ने क्या SOS भेजा? ऑडियो सुनिए

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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