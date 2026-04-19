हम किसी बेवकूफ के ट्वीट पर होर्मुज नहीं खोलेंगे... ईरान की नेवी ने ऑडियो संदेश जारी कर ट्रंप को चिढ़ाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ईरान को लेकर ट्वीट करते रहते हैं. कभी होर्मुज खुलने की जानकारी देते हैं, तो कभी ईरान के नाकेबंदी की. अब ईरान की सेना ने दहाड़ते हुए कहा है कि हम किसी 'इडियट' (बेवकूफ) के ट्वीट पर होर्मुज रूट नहीं खोलेंगे. अब यह ऑडियो सोशल मीडिया पर आ गया है. यह ऑडियो ट्रंप को और गुस्सा दिला सकता है.

इसमें सुना जाता है कि ईरान की नेवी बोल रही है, 'यह ईरानी सेपाह (सीपा) है, जो आपको चैनल 16 पर संपर्क कर रही है. होर्मुज जलडमरूमध्य अब भी बंद है. हम इसे अपने नेता इमाम खामेनेई के आदेश पर खोलेंगे, न कि किसी बेवकूफ के ट्वीट्स पर.'

'दुश्मनों से है नाता, तो हम मारेंगे'

आगे ईरानी नौसेना कहती है कि अगर आप इस जलडमरूमध्य से गुजरना चाहते हैं, तो आपको ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेनी होगी. जिन भी जहाजों का हमारे दुश्मनों से कोई संबंध है, अगर वे होर्मुज रूट से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा. अब आप ध्यान से ऑडियो मैसेज सुनिए.

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Just In: “Tweets of some idiot” won’t open the Strait of Hormuz — Iranian Navy on Trump. Has U.S. pressure now become a joke in the Gulf?#IRGC #Trump pic.twitter.com/i6CSwB6dgG — Nostayug (@nostayug) April 19, 2026

ईरान की नौसेना ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है जब कुछ घंटे पहले ही फायरिंग की गई है और उसमें दो भारतीय जहाज भी शामिल थे. उसके बाद का भी ऑडियो मैसेज आया है जिसमें भारतीय शिप से कहा जाता है कि आपने तो हमें जाने की परमिशन दे रखी है फिर भी फायरिंग की जा रही है. बाद में शिप वापस लौट गया. इस पर भारत सरकार ने ईरानी राजदूत को तलब कर आपत्ति जताई और उनसे कहा है कि भारत का मैसेज ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाएं और जो भी शिप वहां फंसे हैं, उनके जल्द से जल्द भारत आने का मार्ग प्रशस्त करें.

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