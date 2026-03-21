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Hindi Newsदुनियाजब होर्मुज से गुजरे शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी तब ईरान की नौसेना क्या कर रही थी? एक्सपर्ट ने बताया

जब होर्मुज से गुजरे 'शिवालिक', 'नंदा देवी' और 'जग लाडकी' तब ईरान की नौसेना क्या कर रही थी? एक्सपर्ट ने बताया

Oil Tanker Jag Laadki: होर्मुज से गुजरकर भारत के कई जहाज जैसे- 'जग लाडकी, 'शिवालिक' और 'नंदा देवी' सुरक्षित आ गए हैं. भारतीय नाविक पूरी सावधानी से कथित 'मौत की गली' से गुजर कर भारत की ओर बढ़े थे तब ईरानी नौसेना क्या कर रही थी? इसका खुलासा हो गया है. ये डेवलपमेंट ऐसे समय हुआ जब मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते दुनियाभर के शिपिंग रूट्स में रुकावट आई है.

|Last Updated: Mar 21, 2026, 06:59 PM IST
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जब होर्मुज से गुजरे 'शिवालिक', 'नंदा देवी' और 'जग लाडकी' तब ईरान की नौसेना क्या कर रही थी? एक्सपर्ट ने बताया

Indian Navy Escorts Oil Tanker Jag Laadki LPG Tankers Shivalik, Nanda Devi: ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकलने की हरी झंडी  मिलते ही भारतीय जहाजों की आवाजाही धड़ल्ले से हो रही है. इस फैसले ने फारस की खाड़ी और मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों में फंसे भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है. भारतीय पोत जग लाडकी, शिवालिक और नंदा देवी लाखों टन तेल और गैस लेकर भारत पहुंच गए हैं. ये जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य होते हुए भारत पहुंचे हैं. उनके रूट की निगरानी हो रही थी. जब सारे जहाज मौत की कथित गली बन चुकी होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय झंडे लगे जहाज निकल रहे थे, तब ईरान की नौसेना क्या कर रही थी, इसके बारे में एक्सपर्ट ने खुलासा किया है.

ईरान की नौसेना क्या कर रही थी?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच ईरान ने भारतीयों के लिए दिल जीतने वाला काम किया है. अभी पिछले हफ्ते ही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) से भरे टैंकर को ईरान की सेना ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान सुरक्षित रूट दिखाने का काम किया था. यह डेवलपमेंट भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत के बाद सामने आया. ये जानकारी खुद उस गैस टैंकर जहाज पर सवार एक सीनियर ऑफिसर ने दी.

ईरानी नौसेना ने दिखाया सेफ रास्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 15 दिन से कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नौसेना की कमर तोड़ दी है. इसके बावजूद अब्राहम लिंकन जैसा युद्धपोत छोड़िए यूएस मरीन कमांडोज की छोटी सी नाव भी होर्मुज के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है. ईरान ने दुश्मन की कमर तोड़ दी है. 

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नौसेना क्या कर रही थी?

भारत की कूटनीति और कुशल रणनीतिक प्रबंधन के साथ यह जटिल ऑपरेशन बेहद सावधानी के साथ नौसेना के युद्धपोतों की निगरानी में चलाया गया. दोनों टैंकर जब होर्मुज से गुजर रहे थे भारत की नौसेना उन्हें अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम समेत तमाम सुरक्षा तंत्रों के साथ उन पर पैनी नजर बनाए हुई थी.

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