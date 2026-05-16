या अल्लाह... नेशनल TV पर जनता को AK47 चलाना सिखा रहा ईरान, खौफनाक वीडियो वायरल

Ak47 Training on Iran National TV: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव फिर से बढ़ता जा रहा है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका 'ऑपरेशन फ्यूरी 2.0' लॉन्च कर फिर से ईरान में भारी तबाही मचा सकता है. इसके अलावा एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रंप भी ज्यादा आक्रामक जमीनी सैनिकों के साथ ईरान के खिलाफ फिर से जंग करने की सोच रहे हैं, ताकि ईरान को परमाणु सामग्री और खर्ग तेल केंद्र पर कब्जा करने से रोक सके. इन्हीं खबरों के बीच ईरान की तरफ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में नेशनल TV पर AK47 चलाना सिखाया जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एंकर स्टूडियो में Ak47 लेकर खड़ा हुआ है. साथ ही उसके सामने एक आर्मी ड्रेस पहने शख्स खड़ा है. आर्मी ड्रेस वाला शख्स एंकर को बता रहा है कि किस तरह इस खतरनाक बंदूक का इस्तेमाल करना है. यह वीडियो RT ने अपने X हेंडल पर शेयर की है. अगर दावा सच है कि ईरान में राष्ट्रीय चैनल पर लोगों को AK47 जैसी बंदूक चलाना सिखाई जा रही है, तो अपने आप में बहुत खतरनाक कदम है.

देखिए वायरल वीडियो

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State tv show Iranians how use AK-47 & FIRE it LIVE IN STUDIO as 'prep for US ground invasion' https://t.co/i5H6ymG3Wo pic.twitter.com/6pRBD6tLra — RT (@RT_com) May 16, 2026

जमीनी हमले की तैयारी कर रहा अमेरिका!

यह सब आम नागरिकों को अमेरिका के संभावित जमीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार करने के मकसद से दिखाया जा रहा था. RT की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है. कहा जा रहा है कि सोमवार से और भी ज्यादा खतरनाक जमीनी सैनिकों का इस्तेमाल करके ईरान को रोकने का काम किया जाएगा.

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चीन से लौटने के बाद एक्शन की तैयारी में ट्रंप?

इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से लौटने के बाद, फिर से ईरान पर बड़े हमले करने के लिए की तैयारी कर ली है. रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने अभी तक अपने अगले कदमों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, संबंधित देशों के अधिकारी एक ऐसा समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ईरान होर्मुज को फिर से खोल दे और ट्रंप अपनी जीत की घोषणा कर सकें. साथ ही, वे उन शंकालु अमेरिकी मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश कर सकें कि ईरान में किया गया यह महंगा और जानलेवा सैन्य अभियान सफल रहा.

ईरान का प्रस्ताव किया खारिज

शुक्रवार को बीजिंग से रवाना होने के तुरंत बाद, एयर फोर्स वन में मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान का हालिया शांति प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है. उन्होंने कहा,'मैंने उसे देखा और अगर मुझे उसका पहला ही वाक्य पसंद नहीं आता, तो मैं उसे फेंक देता हूं.'