Advertisement
trendingNow13227700
Hindi NewsदुनियाUS से तनाव के बीच दुनिया के लिए राहत, ईरान बोला-30 दिन में नॉर्मल हो जाएगा होर्मुज, क्या अब घटेंगे तेल के दाम?

US से तनाव के बीच दुनिया के लिए राहत, ईरान बोला-30 दिन में नॉर्मल हो जाएगा होर्मुज, क्या अब घटेंगे तेल के दाम?

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने रविवार (24 मई) को एक बड़ा ऐलान किया है. ईरान की ओर से कहा गया कि आने वाले 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाएगी. ईरान के इस ऐलान के बाद दुनिया के सभी देशों ने राहत की सांस ली है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 24, 2026, 04:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US से तनाव के बीच दुनिया के लिए राहत, ईरान बोला-30 दिन में नॉर्मल हो जाएगा होर्मुज, क्या अब घटेंगे तेल के दाम?

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध को समाप्त कराने के प्रयासों के बीच ईरान ने एक अहम ऐलान किया है. रविवार (24 मई) को ईरान की ओर से कहा गया कि आने वाले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य होने की प्रबल संभावना है. ईरान ने ऐलान किया कि आने वाले समय में यहां से जहाजों की गुजरने की तादात फिर से पहले जैसी हो सकती है. 

ईरान की ओर से जारी किए गए इस बयान के बाद दुनिया के सभी देश राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं. आने वाले दिनों में जब सबकुछ सामान्य होने लगेगा, तो संभव है कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी आएगी और पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी कम होंगे. 

क्यों अहम है होर्मुज 

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए एक लाइफलाइन है और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बाद इसके बंद होने से दुनिया के अधिकांश देशों में ईंधन संकट खड़ा हो गया है. दुनिया के सभी देशों की इकॉनॉमी पर बुरा असर पड़ा है. इस बीच होर्मुज पर अगले 30 दिनों में स्थिति सामान्य होने की बात किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. अल जजीरा इंग्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने होर्मुज को लेकर रविवार को यह बड़ा ऐलान किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

डर के साए में जी रही थी जहाज कंपनियां 

इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के ईरान पर संयुक्त हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया था. ईरान ने एक्शन लेते हुए होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जिससे कच्चा तेल लेकर आवाजाही करने वाले जहाज फंस गए थे. जहाज मालिक और उससे जुड़ी कंपनियां भारी नुकसान के साए में जी रहे थे, अब स्थिति सामान्य होने की खबर ने उन्हें राहत दी है. 

यह भी पढ़ें: US के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की ग्लैमरस पत्नी जेनेट कौन हैं? जो भारत दौरे में बटोर रही सुर्खियां, कोलंबिया से है गहरा नाता

ईरान और अमेरिका के बीच होगी डील?

गौरतलब है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस समय भारत की यात्रा पर हैं. इस बीच उन्होंने एक बड़ा दावा किया है. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि अब से कुछ देर में ईरान के साथ डील को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है. जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच डील पर बात बनने लगी है.  

यह भी पढ़ें: H-1B और F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर US विदेश मंत्री रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं किया

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

iranStrait of Hormuz

Trending news

सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
S Jaishankar
भारत सिर्फ पार्टनर नहीं, हमारा सबसे मजबूत पिलर है... दिल्ली आते ही बोले रूबियो
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
Russsian Army
रूसी सेना में भर्ती होने के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं भारतीय? अबतक 49 की मौत
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन
TVK
कांग्रेस ने घोंपा DMK के पीठ में छुरा...TVK का साथ देने पर बरसे स्टालिन