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हम ट्रंप को मार डालेंगे... तेहरान के बिलबोर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुली धमकी, दिखाया ताबूत पर लेटा हुआ शरीर; क्या इशारा कर रहा तेहरान?

Trump On Irani Billboard: ईरान ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है. तेहरान ने अपनी सड़कों के बीचोंबीच एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया है, जिसमें ट्रंप को ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 16, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:38 PM IST
हम ट्रंप को मार डालेंगे... तेहरान के बिलबोर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुली धमकी, दिखाया ताबूत पर लेटा हुआ शरीर; क्या इशारा कर रहा तेहरान?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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