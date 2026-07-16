/हम ट्रंप को मार डालेंगे... तेहरान के बिलबोर्ड पर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुली धमकी, दिखाया ताबूत पर लेटा हुआ शरीर; क्या इशारा कर रहा तेहरान?

ईरान के इस वाले बिलबोर्ड में पहली बार इतना स्पष्ट मैसेज दिखाया गया है. यह अमेरिकी-इजरायली हमलों में मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और अन्य लोगों के प्रति ईरानी जनता में हाल के हफ्तों में देखी गई विरोध की भावना से मेल खाता है. हाल ही में ईरान के एक रूढ़िवादी न्यूजपेपर ने अपने डिजिटल एडिशन में खामेनेई की हत्या के बदले टारगेट किए जाने वाले लोगों की एक लिस्ट भी पब्लिश की. इसमें अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देशों के नेता शामिल हैं. लिस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें शामिल हैं.