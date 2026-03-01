'बात करना चाहता है ईरान का नया नेतृत्व', बोले ट्रंप; क्या खामेनेई की मौत के बाद नरम पड़ गया मुस्लिम मुल्क?

Trump on US-Israel Attack: क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान नरम पड़ गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का नया नेतृत्व उनसे बात करना चाहता है. लेकिन उन्होंने देर कर दी है.
Trump on US-Israel Attack Atatement: क्या अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के तेवर ठंडे पड़ गए हैं? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सही मानें तो यह सच है. ट्रंप का कहना है कि खामेनेई के मरने के बाद ईरान का नया नेतृत्व उनसे बात करना चाहता है और उन्होंने इस पर सहमति दे दी है.
ट्रंप ने अपने मार-ए-लागो क्लब से मीडिया को बताया, 'उन्हें यह पहले करना चाहिए था. उन्हें जो बहुत व्यावहारिक और आसान था, वह पहले दे देना चाहिए था. उन्होंने बहुत देर कर दी. फिर भी मैंने बात करने पर सहमति जता दी है, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा.'
यह बातचीत कब होगी, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वे इस बारे में बता नहीं सकते. उन्होंने आगे कहा, 'जिन लोगों से हम डील कर रहे थे, उनमें से कुछ चले (मर) गए हैं. वह (यूएस का) एक बड़ा हमला था. वे इसे रोकने के लिए डील कर सकते थे. उन्हें यह पहले करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी खेली.'
मीडिया को दिए एक अन्य ट्रंप ने यूएस-इजरायल की ओर से शुरू किए गए सैन्य अभियान को बेहद कामयाब बताया. उन्होंने खुश होते हुए कहा, 'कोई विश्वास नहीं कर सकता कि हमें कितनी अच्छी सफलता मिल रही है. एक ही झटके में उनके (ईरान के) 48 नेता चले गए. यह तेजी से आगे बढ़ रहा है.'
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान रणनीतिक योजना के हिसाब से चल रहा है. इसमें बी-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है. उनका इशारा उन 4 चार बी-2 बॉम्बर्स के बारे में था. जिन्होंने राउंड-ट्रिप उड़ान भरकर ईरान की अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर 2 हजार पाउंड वजन वाले दर्जनों बम गिराए.