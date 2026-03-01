Advertisement
trendingNow13127227
Hindi Newsदुनियाबात करना चाहता है ईरान का नया नेतृत्व, बोले ट्रंप; क्या खामेनेई की मौत के बाद नरम पड़ गया मुस्लिम मुल्क?

'बात करना चाहता है ईरान का नया नेतृत्व', बोले ट्रंप; क्या खामेनेई की मौत के बाद नरम पड़ गया मुस्लिम मुल्क?

Trump on US-Israel Attack: क्या खामेनेई की मौत के बाद ईरान नरम पड़ गया है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान का नया नेतृत्व उनसे बात करना चाहता है. लेकिन उन्होंने देर कर दी है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बात करना चाहता है ईरान का नया नेतृत्व', बोले ट्रंप; क्या खामेनेई की मौत के बाद नरम पड़ गया मुस्लिम मुल्क?

Trump on US-Israel Attack Atatement: क्या अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान के तेवर ठंडे पड़ गए हैं? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सही मानें तो यह सच है. ट्रंप का कहना है कि खामेनेई के मरने के बाद ईरान का नया नेतृत्व उनसे बात करना चाहता है और उन्होंने इस पर सहमति दे दी है. 

'उन्हें यह पहले करना चाहिए था'

ट्रंप ने अपने मार-ए-लागो क्लब से मीडिया को बताया, 'उन्हें यह पहले करना चाहिए था. उन्हें जो बहुत व्यावहारिक और आसान था, वह पहले दे देना चाहिए था. उन्होंने बहुत देर कर दी. फिर भी मैंने बात करने पर सहमति जता दी है, इसलिए मैं उनसे बात करूंगा.'

'वे इसे रोकने के लिए डील कर सकते थे'

यह बातचीत कब होगी, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वे इस बारे में बता नहीं सकते. उन्होंने आगे कहा, 'जिन लोगों से हम डील कर रहे थे, उनमें से कुछ चले (मर) गए हैं. वह (यूएस का) एक बड़ा हमला था. वे इसे रोकने के लिए डील कर सकते थे. उन्हें यह पहले करना चाहिए था. लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी खेली.' 

Add Zee News as a Preferred Source

'उनके (ईरान के) 48 नेता चले गए'

मीडिया को दिए एक अन्य ट्रंप ने यूएस-इजरायल की ओर से शुरू किए गए सैन्य अभियान को बेहद कामयाब बताया. उन्होंने खुश होते हुए कहा, 'कोई विश्वास नहीं कर सकता कि हमें कितनी अच्छी सफलता मिल रही है. एक ही झटके में उनके (ईरान के) 48 नेता चले गए. यह तेजी से आगे बढ़ रहा है.' 

क्या दूतावास सुरक्षाकर्मी किसी पर भी चला सकते हैं गोली? PAK में 9 लोगों की मौत से उठ रहे सवाल; क्या कहते हैं नियम

'योजना के हिसाब से चल रहा अभियान'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान रणनीतिक योजना के हिसाब से चल रहा है. इसमें बी-2 बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है. उनका इशारा उन 4 चार बी-2 बॉम्बर्स के बारे में था. जिन्होंने राउंड-ट्रिप उड़ान भरकर ईरान की अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर 2 हजार पाउंड वजन वाले दर्जनों बम गिराए.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

israel iran attackIsrael Iran tension

Trending news

'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?