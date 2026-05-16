Hormuz Flashpoint: होर्मुज के लिए ईरान की नए शिपिंग मैकेनिज्म की तैयारी, कैसे वसूलेगा स्पेशल टैक्स?

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब दुनिया की सबसे अहम समुद्री राहों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. ईरान ने यहां जहाजों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए एक नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की घोषणा की है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने इस नई व्यवस्था का ऐलान करते हुए कहा कि इसे ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही के लिए एक तय मार्ग बनाया गया है, जिसका औपचारिक खुलासा जल्द किया जाएगा. अजीजी के मुताबिक, इस व्यवस्था का फायदा हर देश या जहाज को नहीं मिलेगा. केवल वे व्यावसायिक जहाज और पक्ष ही इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे. इसके अलावा, ईरान इस सेवा के लिए शुल्क भी वसूलेगा.

टैक्स की दरों का खुलासा नहीं किया गया

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के ऊर्जा व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है. खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है. ऐसे में ईरान की नई योजना ने वैश्विक व्यापार और तेल बाजारों की चिंता बढ़ा दी है. ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि देश एक नया समुद्री ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहा है. उनके मुताबिक यह व्यवस्था राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा के दायरे में लागू की जाएगी. हालांकि उन्होंने साफ तौर पर टैक्स की दर या नियमों का खुलासा नहीं किया, लेकिन संकेत दिए कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नई सेवाओं के बदले भुगतान करना पड़ सकता है.

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होर्मुज से दुनिया के 20 प्रतिशत तेल की सप्लाई

सबसे अहम बात यह रही कि ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अमेरिकी नेतृत्व वाले नौसैनिक अभियानों को इस नए मार्ग से बाहर रखा जाएगा. अजीजी ने कहा कि तथाकथित 'फ्रीडम प्रोजेक्ट' चलाने वाले ऑपरेटरों के लिए यह रास्ता बंद रहेगा. माना जा रहा है कि उनका इशारा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की उन सैन्य गतिविधियों की तरफ था, जिन्हें वॉशिंगटन 'समुद्री नेविगेशन की स्वतंत्रता' के नाम पर संचालित करता है. होर्मुज जलडमरूमध्य रणनीतिक रूप से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है. ईरान और ओमान के बीच स्थित इस संकरे समुद्री रास्ते से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई गुजरती है.

ईरान का अमेरिका को संदेश...

ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव या प्रतिबंध वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो ईरान की यह घोषणा सिर्फ समुद्री यातायात नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधा रणनीतिक संदेश भी है. पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और इजरायल की सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ चुका है, और अब ईरान का यह कदम उस टकराव को नई दिशा दे सकता है. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईरान इस नए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी रूपरेखा दुनिया के सामने पेश करेगा.

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