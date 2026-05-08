जंग रुकी पर तनाव नहीं! होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया 'फतवा', जहाजों को लेनी पड़ेगी इजाजत

Strait of Hormuz: ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के लिए नए शिपिंग नियम पर 'फतवा' जारी किया है. जिसके मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से इजाजत लेनी पड़ेगी, ईरान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स फ्रीडम प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है.
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Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच जंग भले ही रुक गई है लेकिन अब भी होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव बना हुआ है. अब होर्मुज के लिए शिपिंग रूल पर ईरान ने 'फतवा' जारी किया है. ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने जहाजों के गुजरने के लिए दो पानी के रास्ते तय किए हैं, साथ यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान से इजाजत लेनी पड़ेगी. ईरान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स फ्रीडम प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है.
नए ट्रांजिट नियमों के तहत सभी जहाजों को सुरक्षित रास्ता पाने के लिए जहाजों को ईरान को एक डिक्लेरेशन फॅार्म जमा करना होगा, डिक्लेरेशन फॅार्म में जहाज, कार्गो और जहाज के मालिक के बारे में जानकारी होती है. इसके बिना जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा.
U.S. मीडिया ने यह भी बताया कि U.S. सरकार अभी फ्रीडम प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट से व्यापारी जहाजों को सपोर्ट और एस्कॉर्ट करने के लिए नेवी और एयर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है. हालांकि इसकी शुरुआत फिर से कब होगी, इसकी सटीक जानकारी नहीं दी गई है लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अधिकारियों द्वारा दी गई टाइमलाइन से पता चलता है कि यह इस हफ्ते की शुरुआत में शुरू हो सकता है. अमेरिका ने सोमवार सुबह फ्रीडम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्होंने इसे रोकने की घोषणा कर दी थी.
अमेरिका के मिशन को रोकने की एक वजह ये भी सामने आई थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है, क्योंकि सऊदी अरब का मानना है कि इससे तनाव और बढ़ सकता है. वहीं इस मिशन के रुकने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ताकि देखा जा सके कि लड़ाई खत्म करने के लिए कोई समझौता हो पाता है या नहीं. बता दें कि अमेरिकी सेना खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है, इसमें सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और ओमान जैसे देश हैं जो काफी अहम भूमिका निभाते हैं.