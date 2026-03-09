मोजतबा की ताजपोशी! US से समझौता या फिर टकराव का मैसेज? समझिए ईरान का पावर मूव

Advertisement
Mojtaba Khamenei: ईरान में अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है. दुनिया मोजतबा के चयन को अमेरिका और इजरायल के साथ समझौते के बजाय टकराव का संकेत मान रही है. इससे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध और तेज होने की आशंका जताई जा रही है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:00 AM IST
Iran New Supreme Leader: ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हो गया है. देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है. इस फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. मोजतबा का सत्ता में आना ईरान की राजनीति को और अधिक कट्टर दिशा में ले जा सकता है और इससे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और बढ़ सकता है.

जानकारों का मानना है कि मोजतबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता बनाए जाने का फैसला इस बात का संकेत है कि तेहरान ने अमेरिका के साथ समझौते की बजाय टकराव की नीति को प्राथमिकता दी है. वर्तमान समय में जब इजरायल और ईरान के बीच सैन्य तनाव चरम पर है ऐसे में यह नियुक्ति क्षेत्रीय समीकरणों को और जटिल बना सकती है.

बेहद शक्तिशाली होता है सुप्रीम लीडर का पद

ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद बेहद शक्तिशाली माना जाता है. देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और परमाणु कार्यक्रम सहित लगभग सभी अहम फैसलों पर अंतिम अधिकार सुप्रीम लीडर का ही होता है. यहां तक कि निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद भी कई मामलों में सुप्रीम लीडर के मार्गदर्शन में काम करते हैं. यही वजह है कि मोजतबा के चयन को केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि ईरान की रणनीतिक दिशा में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है.

कई विशेषज्ञ इस फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक झटका मान रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने पहले मोजतबा खामेनेई को कमजोर नेता बताते हुए खारिज कर दिया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि सुप्रीम लीडर के चयन की प्रक्रिया में अमेरिका की राय को भी महत्व दिया जाना चाहिए. हालांकि ईरान के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि तेहरान बाहरी दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है.

विशेषज्ञों के मुताबिक मोजतबा को सुप्रीम लीडर बनाने से ईरान के भीतर कट्टरपंथी धड़े का प्रभाव और मजबूत हो गया है. माना जा रहा है कि इससे अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के टकराव को नया रूप मिल सकता है और इसके असर मिडिल ईस्ट से बाहर भी दिखाई दे सकते हैं.

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूड के वरिष्ठ फेलो एलेक्स वटांका ने कहा कि इस स्तर का सैन्य अभियान चलाना, इतना बड़ा जोखिम उठाना और अंत में 86 वर्षीय नेता को मार गिराना, और फिर उसकी जगह उसके कट्टरपंथी बेटे का सत्ता में आना, अमेरिका के लिए एक तरह की रणनीतिक असफलता जैसा है. उनके मुताबिक यह घटना वॉशिंगटन की नीतियों पर सवाल खड़े करता है.

मोजतबा को प्राप्त है हुज्जतुल इस्लाम की उपाधि

मोजतबा खामेनेई ने शिया इस्लाम की शिक्षा के प्रमुख केंद्र कोम के मदरसों में पढ़ाई की है. उन्हें शिया धार्मिक परंपरा में हुज्जतुल इस्लाम (Hujjat al-Islam) की उपाधि प्राप्त है, जो एक उच्च धार्मिक दर्जा माना जाता है. धार्मिक और राजनीतिक हलकों में लंबे समय से उन्हें प्रभावशाली माना जाता रहा है. अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2019 में मोजतबा खामेनेई पर प्रतिबंध भी लगाया था. अमेरिकी प्रशासन का आरोप था कि वह किसी आधिकारिक सरकारी पद पर नहीं होने के बावजूद अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे और सत्ता के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर उनका प्रभाव था.

ये भी पढ़ें: खाड़ी देशों में ईरान की जवाबी कार्रवाई, कुवैत पर ड्रोन अटैक; US ने सऊदी से बुलाए डिप्लोमैट्स

 

मौजूदा समय में ईरान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है. देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है और गरीबी का स्तर भी बढ़ रहा है. इसके साथ ही सरकार की सख्त नीतियों के कारण कई बार बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो चुके हैं. ऐसे हालात में विशेषज्ञों का मानना है कि मोजतबा के सामने चुनौतियां काफी बड़ी होंगी.

क्या मिडिल ईस्ट और होगा अस्थिर? 

मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूड के एक अन्य वरिष्ठ फेलो पॉल सलेम का कहना है कि मोजतबा के नेतृत्व में ईरान के लिए आने वाला समय कठिन हो सकता है. उनके मुताबिक मोजतबा ऐसी शख्सियत नहीं माने जाते जो अमेरिका के साथ समझौते या कूटनीतिक लचीलेपन की नीति अपनाएं. वहीं पूर्व अमेरिकी राजनयिक और ईरान विशेषज्ञ एलन आयर का कहना है कि मोजतबा अपने पिता से भी अधिक कठोर और कट्टर रुख रखने वाले नेता माने जाते हैं. उनके अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) भी उन्हें पसंदीदा उम्मीदवार मानता रहा है.

56 वर्षीय मोजतबा लंबे समय से पश्चिम के साथ संबंध सुधारने की वकालत करने वाले सुधारवादी समूहों का विरोध करते रहे हैं. कई विश्लेषकों का मानना है कि अपने पिता के शासनकाल के दौरान भी वह पर्दे के पीछे से प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे और कुछ लोग उन्हें मिनी सुप्रीम लीडर तक कहते थे. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में जब क्षेत्र पहले से ही युद्ध और राजनीतिक तनाव से जूझ रहा है, मोजतबा खामेनेई का सत्ता में आना मिडिल ईस्ट की राजनीति को और अधिक अस्थिर बना सकता है. 

Iran New Supreme Leadermojtaba khamenei

